La familia real noruega volverá a tener presencia en un reality: la nieta del rey Harald que da el salto a la televisión

Maud Angelica, Emma Tallulah y Leah Isadora Behn, hijas de la princesa Marta Luisa de Noruega, en una fotografía de archivo. (NTB/Cornelius Poppe via REUTERS)

La familia real noruega volverá a tener a uno de sus miembros en la primera línea mediática. Leah Behn, hija mediana de Marta Luisa de Noruega, dará el salto a la televisión participando en el reality Traitors.

La joven sobrina del príncipe Haakon, que es influencer y tiene su propia línea de cosmética, debutará en el universo del entretenimiento televisivo como una de las participantes de la próxima temporada del popular reality, que emitirá TV2 el próximo otoño.

El programa, que ya ha emitido con éxito cuatro temporadas en la televisión noruega, contará en su próxima edición con un nuevo elenco de celebridades del ámbito nacional al que se suma ahora la joven royal de 20 años.

Antes del inicio de las grabaciones, la nieta del rey Harald V confesó al diario noruego Nettavisen cómo está viviendo esta experiencia y cómo se tomó su familia este salto a la televisión. “Hablé con mi madre y me dijo palabras tranquilizadoras. Me sentí segura de aceptar”, ha afirmado, dejando claro que cuenta con el respaldo de Marta Luisa.

Leah Behn, en una fotografía promocional de la versión noruega de 'Traitors'. (RRSS)

La experiencia en reality shows representa un territorio completamente nuevo para Leah Behn, quien reconoce sentir nervios ante la exposición semanal en pantalla: “No me agrada mucho verme en televisión, así que estoy algo nerviosa”.

A pesar de lo novedoso de la situación, afirma que la decisión de participar llegó de manera espontánea: “Tuve un presentimiento positivo y creo que es importante seguir ese tipo de intuiciones. Es un formato que me resulta entretenido, ya lo había visto antes y me divirtió”, ha relatado.

Sobre la preparación previa, Behn asegura que ha optado por llevarlo con calma y llegar a las grabaciones sin entrenamientos ni estrategias previas, su plan es simplemente acudir al programa y dejarse llevar por la experiencia. La joven admite que uno de los desafíos de los realities es el tiempo de espera y la inactividad durante las grabaciones, por lo que ha decidido llevar consigo un libro y material de dibujo para mantenerse ocupada durante los recesos.

Consultada sobre el interés de su abuelo, el rey Harald de Noruega, por el programa que suma a una integrante de la familia real al reparto, Leah ha preferido ser discreta: “No creo que deba responder a eso”, contestaba con humor al citado.

Quién es Leah Behn

Leah Isadora Behn, nacida en Oslo el 8 de abril de 2005, figura como la sexta en la línea de sucesión al trono de Noruega. Hija de la princesa Marta Luisa y del fallecido escritor Ari Behn, comparte protagonismo público con sus dos hermanas, Maud Angélica y Emma Tallulah. El entorno familiar de Leah Isadora está marcado por la singularidad: ni ella ni sus hermanas ostentan títulos reales, una decisión personal del rey Harald, quien optó por reservar la distinción de príncipes únicamente para los hijos de su heredero directo, el príncipe Haakon. Leah Isadora se ubica por detrás en el protocolo sucesorio, solo precedida por su tío Haakon, su prima Ingrid Alexandra, su primo Sverre Magnus, su madre y su hermana mayor.

Leah Behn junto a su madre, Marta Luisa de Noruega, el día de su boda con Durek Verret. (RRSS)

El parecido físico entre Leah y su madre, Marta Luisa, resulta innegable. Su educación se desarrolló entre Noruega y Londres, ciudad donde sus padres residieron durante algunos años. Más allá de su vinculación con la Casa Real noruega, Leah Isadora ha conseguido establecerse como figura pública en los ámbitos de la moda, las redes sociales y la industria de la belleza. Su perfil multifacético abarca la labor de modelo —ha sido rostro de la firma de joyas Who is She— y de influencer, especializada en consejos de maquillaje y tendencias para un público joven. Sus logros no pasaron desapercibidos: obtuvo en dos ocasiones el premio Vixen Beauty Award, galardón destacado en el universo digital noruego, y su madre vivió el éxito con emoción.

La impronta personal y espíritu independiente de Marta Luisa han dejado huella en Leah, quien encontró en su entorno familiar el respaldo para su actividad como creadora de contenido digital. Su cuenta de Instagram reúne a más de 146.000 seguidores y está representada por la prestigiosa agencia Team Models. Leah Isadora utiliza la plataforma no solo para difundir temas de belleza, sino también para retratar episodios cotidianos y familiares, consolidando un vínculo cercano con sus seguidores. En sintonía con la Generación Z, muestra una fuerte inclinación hacia la moda, el diseño de uñas y la diversión en grupo.

A esta faceta se suma la creación de Dorah, su propia marca de cosmética, concebida bajo estándares contemporáneos: productos veganos, libres de crueldad animal, sin fragancias artificiales y en envase sostenible, una respuesta a las exigencias y valores de su generación. Con este enfoque, Leah Isadora Behn ha logrado trascender el ámbito real y proyectar su imagen como referente en el panorama juvenil noruego.

La de Leah no es la primera incursión de un miembro de la familia real noruega en la telerrealidad. De hecho, hace dos años fue su hermana mayor, Maud Angélica, quien se sumó al elenco de participantes del talent culinario Kokkeskolen.