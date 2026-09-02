España

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

El presidente del Gobierno comparece a petición propia un mes después de la entrada masiva de inmigrantes y en un clima de máxima tensión social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. (Marta Fernández/ Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. (Marta Fernández/ Europa Press)
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia el curso parlamentario abordando la crisis en Ceuta en el Congreso, donde deberá responder sobre su gestión antes, después y durante la entrada masiva de 70.000 migrantes desde Marruecos. Sánchez está siendo señalado por su tardía respuesta en la crisis, por abandonar su residencia vacacional al vigésimo quinto día de la entrada masiva y por evitar achacar la mínima responsabilidad a Rabat, a quien sigue refiriéndose como un socio fiable.

Su comparecencia tiene lugar un día después de las movilizaciones convocadas por las asociaciones civiles y la FEMP en apoyo a Cuta, en las que PP y Vox unieron fuerzas para cargar contra el Ejecutivo. A diferencia de pasadas crisis, donde el presidente del Gobierno mostró una cierta hiperactividad para exhibir su gestión, esta vez solo se ha referido a la tragedia en una entrevista con la Cadena SER. Allí, Sánchez contestó a algunas de las preguntas que también deberá responder en su comparecencia en el Congreso: ¿Qué pasó el 30 de julio? ¿Quién o quiénes tuvieron la culpa? ¿Por qué el Gobierno no planta cara a Marruecos?

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Se espera que Sánchez se enfrente a un aluvión de críticas por parte de la oposición y sus aliados, como así ocurrió con los ocho ministros que ya han pasado por la Cámara Baja. El PP ha culpado al Gobierno de no haber hecho ni una sola autocrítica.

Sánchez tampoco la asumió durante aquella entrevista, en la que volvió a insistir en la teoría de que las redes sociales, las mafias y agentes externos como Israel y Rusia estuvieron detrás de la operación. Marruecos no, porque según el presidente “no ganaba nada” con ello.

Las explicaciones no han sido suficientes para el PP, que acusa al Gobierno de mentir y de defender al país “que nos ha invadido”, como así arremetió la portavoz de los populares, Ester Muñoz. Tampoco para el socio minoritario, que consideró que faltaron críticas a Marruecos por lo sucedido. En la misma línea, el líder de ERC, Oriol Junqueras, consideró “poco creíble” que Rabat estuviese fuera de esto.

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El presidente del Gobierno pretenderá también rebajar la tensión en las calles. Especialmente preocupante es el caso de Ceuta, donde los vecinos más indignados y grupos ultra han protagonizado actos de violencia contra los asentamientos de los migrantes en la playa.

El informe que desmonta la versión oficial

Una de las cuestiones que ha levantado ampollas en el Gobierno tiene que ver con el papel que jugaron los servicios de inteligencia españoles y las versiones contradictorias que Moncloa ha expuesto sobre ello.

El lío comenzó cuando se produjo una discusión entre los ministerios que tienen competencias en ello, Defensa e Interior. La ministra Margarita Robles alegó que los 25 efectivos del CNI que se encontraban en la ciudad autónoma alertaron y enviaron información sobre la avalancha migratoria, pero Fernando Grande-Marlaska, que cuenta con el apoyo de Moncloa, ha negado hasta la mayor, alegando que “no existieron informes”.

Pero esta versión podría desmontarse después de que trascendiese que el propio titular de Interior habría pedido información sobre el informe que hasta entonces no existía. Según una información publicada por El Español, la Policía Nacional habría apuntado a los gendarmes marroquíes por haber gestionado la entrada. Otra información publicada por El Confidencial ha revelado que la Policía Nacional alertó del “riesgo extremo” de entradas masivas en la víspera de la avalancha migratoria.

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