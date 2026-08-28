El IPC se dispara al 4,3% en agosto, su tasa más alta en más de tres años, por las gasolinas

Guardar

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha atribuido este fuerte repunte al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los alimentos.

Con el dato de agosto, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023.

El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en agosto, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025.

"La inflación general en agosto se sitúa en el 4,3% en el cálculo interanual, debido principalmente al encarecimiento de los carburantes por la persistencia del 'shock' energético derivado de la guerra en Irán", han señalado desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

PUBLICIDAD

Asimismo, el INE ha apuntado que en el aumento del IPC hasta el 4,3% también han influido, aunque en menor medida, los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios han bajado menos este mes de agosto que en el mismo mes del año pasado.

En todo caso, Estadística publicará los datos definitivos del IPC de agosto el próximo 15 de septiembre, cuando se podrán conocer con más detalle los productos de la cesta de la compra que más tiraron al alza de los precios.

PUBLICIDAD

LA INFLACIÓN SUBYACENTE SE MODERA AL 2,9%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en agosto disminuyó una décima, hasta el 2,9%, situándose 1,4 puntos por debajo del índice general.

PUBLICIDAD

En este sentido, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha indicado que el repunte de la inflación general no se ha trasladado a la inflación subyacente.

En términos mensuales (agosto sobre julio), el IPC subió un 0,7%, cuatro décimas más que en julio y su mayor avance mensual desde el pasado mes de marzo.

Con el incremento de agosto, la inflación mensual acumula siete meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incremento seis décimas su tasa interanual en agosto, hasta el 4,5%, con una variación mensual del 0,6%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,2% para el octavo mes del año, según apunta Estadística.

PUBLICIDAD

LA REBAJA FISCAL AL GASÓLEO SUBIRÁ A 20 CÉNTIMOS EN SEPTIEMBRE

Debido a la fuerte subida del precio del gasóleo el mes pasado, la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro el próximo 1 de septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes.

PUBLICIDAD

El detalle del IPC de julio publicado por el INE a mediados de este mes confirmó que la subclase del gasóleo registró una variación interanual del 15,7% en julio, por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta del Gobierno al conflicto en Oriente Próximo.

La gasolina, cuya subclase registró en julio una variación interanual del 7,3%, por debajo del 15%, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre.

El resto de medidas siguen activas según lo previsto en el mismo Real Decreto-Ley, según ha recordado este viernes el Ministerio de Economía.

"El Gobierno mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados", ha insistido el Departamento capitaneado por Carlos Cuerpo.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Variación interanual del IPC (adelantado)

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-del-indice-de-precios-de-consumo-(ipc)-variacion-interanual-del-ipc-(adelantado)/6de4620e-10c3-4fd8-b6d0-e235d4a427d9

---------------------

---------------------

Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Variación interanual del IPC (adelantado)

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-del-indice-de-precios-de-consumo-(ipc)-variacion-interanual-del-ipc-(adelantado)/6de4620e-10c3-4fd8-b6d0-e235d4a427d9

---------------------