España

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La sentencia reconoce que el trabajador acumula un cuadro clínico de notable gravedad, pero añade que aún está capacitado para algunos empleos

Ilustración de un hombre de espaldas sentado ante un ordenador, rodeado de libros, papelería, una taza y un tablero de corcho.
Trabajo sedentario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un hombre de 59 años que ha pasado su vida laboral cargando y moviendo mercancías en el almacén de un supermercado llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con una rodilla derecha destrozada, una trombosis venosa profunda que le obliga a tomar anticoagulantes de por vida y una operación descartada por los médicos debido al alto riesgo de muerte. Pero el tribunal le ha denegado la incapacidad permanente absoluta que reclamaba y ha confirmado que, pese a todo, aún es capaz de desempeñar trabajos sedentarios o de escaso componente físico.

El trabajador, que figura afiliado al Régimen General de la Seguridad Social con la categoría profesional de mozo de almacén, no cuestionaba el reconocimiento que ya tenía: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le había concedido en abril de 2025 una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Lo que reclamaba era un paso más, el grado de incapacidad permanente absoluta, que lo inhabilitaría por completo para cualquier trabajo y le garantizaría una prestación sin restricciones. La justicia no se la ha concedido.

PUBLICIDAD

La sentencia reconoce que acumula un cuadro clínico de notable gravedad. Presenta cambios degenerativos severos en la rodilla derecha, con tumefacción importante y movilidad muy limitada. Los especialistas de traumatología descartaron la intervención quirúrgica al considerar que el riesgo de muerte y complicaciones graves era demasiado elevado. Toma Sintrom de forma permanente por una trombosis venosa profunda y aguarda en lista de espera para una safenectomía en la extremidad inferior izquierda. Su peso lo sitúa en el rango de obesidad. Camina con marcha claudicante y, cuando sale a pasear, lleva una muleta.

Con ese panorama, el tribunal admite que tiene vedadas las tareas que exijan esfuerzos físicos, carga de pesos, posturas mantenidas de columna, actividades de impacto y la bipedestación o deambulación prolongada. Sin embargo, la Sala concluye que su situación actual no le impide desarrollar cualquier actividad lucrativa, y que puede efectuar “trabajos sencillos o livianos, con escaso componente físico o de carácter sedentario”. Esa distinción, aparentemente técnica, tiene consecuencias directas sobre su vida: la incapacidad permanente total le reconoce una limitación para su oficio concreto, pero no cierra la puerta a otros empleos. La absoluta, en cambio, habría supuesto el reconocimiento de que ningún trabajo, de ningún tipo, está a su alcance.

PUBLICIDAD

Un abogado explica los requisitos para recibir la pensión de incapacidad permanente por ansiedad generalizada.

Los argumentos de los jueces: sus dolencias no le impiden sentarse a trabajar

En el recurso de suplicación, la defensa del trabajador intentó ampliar el relato de sus dolencias incorporando al relato probado un listado de patologías adicionales. El tribunal rechazó esa ampliación al considerar que todos los informes médicos aportados ya habían sido valorados por la magistrada de primera instancia y que no se apreciaba error valorativo alguno susceptible de corrección.

El caso acumula ya dos derrotas judiciales consecutivas para el trabajador. La primera llegó el 11 de marzo de 2026, cuando la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Santander desestimó su demanda en primera instancia. La segunda, el 29 de julio de 2026, con la sentencia del TSJ de Cantabria que ahora se publica. En ambos casos, el argumento central fue el mismo: la afectación osteoarticular, de naturaleza degenerativa y traumática, no alcanza la intensidad necesaria para impedir toda actividad laboral.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaEmpleo en EspañaEmpresas EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un catamarán con 270 personas a bordo naufraga en el norte de Chipre

Según informan los medios locales, la embarcación comenzó a hundirse a unos seis kilómetros de la costa. Las autoridades han localizado a 159 pasajeros

Un catamarán con 270 personas a bordo naufraga en el norte de Chipre

El cajón debajo del horno: el error que todos cometemos al usarlo para guardar sartenes (y para qué sirve realmente)

Ese compartimento puede ser tres cosas distintas según el modelo, y cada una tiene una función específica que no debe intercambiarse con las otras.

El cajón debajo del horno: el error que todos cometemos al usarlo para guardar sartenes (y para qué sirve realmente)

Alfredo Molina, veterinario: “Perder a una mascota puede sacar traumas que llevaban años dormidos”

El experto analiza cómo la muerte puede cambiar la rutina y dejar un profundo vacío

Alfredo Molina, veterinario: “Perder a una mascota puede sacar traumas que llevaban años dormidos”

Rego y Redondo comparecerán en el Congreso para informar sobre menores migrantes y casos de agresiones sexuales en Ceuta

Las ministras de Juventud e Igualdad hablarán sobre las medidas adoptadas durante la crisis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el 3 de septiembre

Rego y Redondo comparecerán en el Congreso para informar sobre menores migrantes y casos de agresiones sexuales en Ceuta

Hamburguesa de calabaza: una receta dulce y saludable con una textura tierna y un interior jugoso

Una forma diferente de cocinar esta hortaliza que combina su característico toque dulce con el sabor de las especias

Hamburguesa de calabaza: una receta dulce y saludable con una textura tierna y un interior jugoso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

ECONOMÍA

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

DEPORTES

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027