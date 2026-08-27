Alertas por calor, lluvias y viento en siete comunidades autónomas: Menorca en nivel naranja por rissagas

Varias personas pasean con paraguas para protegerse de la lluvia. (Europa Press)

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La inestabilidad atmosférica se ha instalado en España, activando este jueves alertas por calor, lluvias, viento y tormentas en siete comunidades autónomas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Menorca permanece en nivel naranja por rissagas, es decir, por subidas y bajadas bruscas del nivel del mar que se producen en poco tiempo, además de que varias regiones afrontan riesgos simultáneos vinculados a la llegada de frentes procedentes del Atlántico.

Los avisos por altas temperaturas afectan a Almería, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Girona, Lleida y Valencia. Según detalla Aemet, se espera que en zonas del valle del Ebro, el interior de Mallorca y áreas del litoral mediterráneo se superen los 35 grados. Mientras tanto, en Baleares las mínimas no bajarán de los 20 grados, lo que mantiene el ambiente cálido incluso en horas nocturnas.

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La Aemet alerta además sobre lluvias y tormentas intensas en A Coruña, Ourense y Pontevedra, junto con vientos fuertes en el centro y valle de Villaverde, en Cantabria. El pronóstico atribuye la inestabilidad a una borrasca situada cerca de las islas británicas, cuyos frentes recorrerán Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Extremadura, generando cielos nublados y precipitaciones localmente fuertes, especialmente en el sudoeste gallego.

Las precipitaciones podrían extenderse al Cantábrico, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En menor medida, se esperan chubascos débiles en el sudeste, Melilla y Baleares, así como en los Pirineos, donde no se descartan tormentas localmente intensas.

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En el archipiélago de Canarias, la cola de un frente provocará cielos cubiertos en la vertiente norte y precipitaciones moderadas en las islas de mayor relieve. El pronóstico también contempla brumas en áreas montañosas del noroeste peninsular y calima débil en Baleares.

Aemet también prevé un descenso generalizado de las máximas en la Península y en Canarias, con un enfriamiento más acentuado en áreas del interior. Sin embargo, los valores térmicos aumentarán en el litoral y prelitoral mediterráneo. Las mínimas caerán en la mayor parte del territorio, salvo en el valle del Guadalquivir, Cataluña y los archipiélagos, donde permanecerán estables o subirán.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Fuertes rachas de viento

El viento será protagonista en diversas zonas. Predominará el sudoeste en la Península, con intervalos fuertes en montañas del norte y posibles rachas muy intensas en Castilla y León. En el litoral del mar de Alborán y el norte de Galicia se prevé un poniente moderado, mientras que en Cantabria el viento del sur podría alcanzar rachas destacadas. En Canarias, el viento de norte, de intensidad moderada, tenderá a nordeste.

De acuerdo con el último informe de la Aemet, la confluencia de estos factores meteorológicos exigirá precaución en amplias zonas del país, ante posibles episodios de calor extremo, precipitaciones intensas y cambios súbitos en las condiciones del viento.

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