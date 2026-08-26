La Aemet anuncia la llegada de una borrasca con lluvias intensas en el norte mientras el calor se mantiene en cinco comunidades

Varias personas pasean bajo la lluvia. (EFE/Manuel Bruque)

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Una nueva borrasca afectará a España este miércoles y jueves, con lluvias en el noroeste peninsular, abundantes y con tormentas fuertes en Galicia, además de rachas de viento muy fuertes en el norte, mientras que el calor persistirá en el este del país y Baleares, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aún queda casi un mes para que finalice el verano meteorológico, pero ya se empieza a notar la bajada de las temperaturas en muchas zonas del país.

Pese a ello, ocho comunidades tienen este miércoles aviso amarillo, cinco de ellas por el calor y solo una, Galicia, por lluvias y tormentas, mientras que Cataluña está en este nivel de alerta por el viento y las Islas Baleares de nuevo por rissagas (alteraciones en el nivel del mar). El calor ha provocado la alerta amarilla en Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja, con máximas de hasta 38 grados en el valle del Almanzora (Almería) y de 36 grados en el resto de puntos afectados del norte peninsular. La alerta está comprendida para todas estas comunidades en el horario comprendido entre las 13.00 y las 19.00 horas.

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En Aragón, el calor más intenso se espera en el sur de la comarca de Cinco Villas (Zaragoza) y en el norte del Bajo Aragón (Teruel), donde los termómetros podrían llegar a los 36 grados. En Navarra, la temperatura también podría alcanzar los 36 grados en la zona de la ribera del Ebro, sobre todo en la parte este.

En La Rioja, la mitad oriental será la más calurosa, con valores similares, y en Guipúzcoa se prevén máximas de 34 grados.

Una joven se abanica. EFE/ Mariscal

Lluvias intensas en el norte

En el caso de Galicia, el aviso amarillo es debido a las lluvias y tormentas. La comunidad gallega es la más afectada por un frente que entró por el noroeste y que dejará lluvias intensas, con hasta 15 litros por metro cuadrado cada hora en zonas de Lugo, La Coruña, Pontevedra y Orense. En Orense, las lluvias más fuertes pueden caer en las montañas del oeste y en la zona de Baja Limia.

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El aviso en Galicia estará vigente al menos hasta las 17:00 y puede incluir tormentas, incluso con granizo en algunas áreas de las cuatro provincias.

En Baleares, solo la costa de Menorca está bajo alerta amarilla por rissagas, un fenómeno que provoca subidas y bajadas bruscas en el nivel del mar. Se espera una oscilación de casi un metro hasta las 13:00 horas, pocos días después de que se activara una alerta más grave por el mismo motivo, cuando la variación llegó a 1,2 metros.

Por último, el viento soplará con fuerza en Cataluña durante toda la jornada, con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en el Valle de Arán (Lérida) y zonas cercanas, provenientes del sur.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Alto riesgo de incendios

Por otro lado, la Aemet advierte que este miércoles el riesgo de incendios es alto en buena parte de una franja central-oriental del país, tanto por las altas temperaturas como por el incremento de la velocidad del viento, por lo que recomienda máxima precaución.

(Con información de EFE)