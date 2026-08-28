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La Aemet prevé una mejora del tiempo en España, pero aún con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en estas zonas

Las temperaturas seguirán siendo frescas y solamente se superarán los 35 grados de forma puntual en Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este miércoles a aviso naranja la zona oeste de A Coruña (Galicia) por peligro importante de lluvias. (EFE/Moncho Fuentes)
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este miércoles a aviso naranja la zona oeste de A Coruña (Galicia) por peligro importante de lluvias. (EFE/Moncho Fuentes)
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Tras días marcados por las precipitaciones en distintas partes de España, este viernes se espera una tendencia a la estabilización en la península Ibérica debido al alejamiento del sistema de bajas presiones. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que esto se producirá por la entrada de una cuña anticiclónica y una dorsal en altura, dejando una mejora generalizada del tiempo, especialmente en Galicia.

Sin embargo, en el cuadrante noroeste y el Cantábrico va a seguir persistiendo un predominio de cielos nubosos o cubiertos, así como se producirán chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Galicia, Asturias y León. A primeras horas podrían ser localmente fuertes en el oeste de Galicia, tendiendo a menos a lo largo del día. Junto a esto, el organismo público también prevé tormentas ocasionales, en general secas, que podrían ser localmente fuertes en puntos del extremo sureste, como en Almería o Murcia.

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Con respecto a las temperaturas, estas van a seguir siendo frescas, pero los cielos poco nubosos o despejados podrían propiciar una mejora de las máximas; esto, sin embargo, podría provocar también un refrescamiento nocturno más eficaz. En el sudeste se espera un descenso notable de las máximas respectos a días anteriores.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este miércoles a aviso naranja la zona oeste de A Coruña (Galicia) por peligro importante de lluvias. (EFE/Moncho Fuentes)
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este miércoles a aviso naranja la zona oeste de A Coruña (Galicia) por peligro importante de lluvias. (EFE/Moncho Fuentes)

Con todo ello, las máximas van a ascender en la mitad occidental peninsular, de forma notable en el extremo noroeste, y van a descender en Baleares y el tercio este peninsular. Con este descenso, solamente se superarán los 35 grados de forma puntual en Mallorca. Con respecto a las mínimas, se producirá un descenso generalizado, salvo en las islas Canarias y en Galicia, donde se esperan pocos cambios; en los litorales mediterráneos y el bajo Ebro experimentarán noche tropical, pues los termómetros no bajarán de los 20 grados.

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El riesgo de incendios forestales para este viernes 28 de agosto seguirá siendo muy alto o extremo en zonas del país como el nordeste peninsular, la mitad norte del área mediterránea y puntos del sur de Andalucía.

Alerta por “meteotsunamis” en Menorca

El mapa de los avisos meteorológicos amanece este viernes prácticamente vacío, a excepción de una alerta naranja en Menorca por rissagas, también conocidas como “meteotsunamis”. Este fenómeno, difícil de predecir y bastante común en las islas Baleares, se produce cuando el nivel del agua del mar sufre oscilaciones con amplitudes variables.

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Estas oscilaciones, que pueden ser peligrosas, pueden ir desde los 10-20 centímetros en los casos más leves a más de 2 metros en los más graves. El aviso en Menorca durante esta jornada prevé variaciones de 1.2 o 1.5 metros.

Nuevos cambios en los termómetros el sábado

El sábado España va a seguir bajo la influencia del anticiclón de las Azores. Sin embargo, al final del día, un frente débil rozará el noroeste de la Península trayendo nuevas precipitaciones al noroeste, pero con cantidades pequeñas. Este día se esperan precipitaciones débiles en el litoral de Galicia en las horas centrales del día. En Canarias, además, puede producirse alguna lluvia débil en la vertiente norte de las islas.

Las temperaturas máximas subirán de forma prácticamente generalizada, salvo en el Estrecho y los litorales cantábrico, catalán y valenciano, donde bajarán. Solo se superarán los 35 grados en el valle del Guadalquivir. Las mínimas bajarán en el tercio oriental y Baleares y subirán en el resto de la Península.

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