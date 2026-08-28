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Las tres claves de una doctora para mejorar la digestión: “Cuando te sientes a comer, mastica 20 veces el primer bocado”

La doctora Sara Marin explica que la digestión comienza desde el mismo momento en el que olemos y tocamos la comida

Masticar bien los alimentos es una parte importante de la digestión (@uncafecontudoctora / Montaje Infobae)
Masticar bien los alimentos es una parte importante de la digestión (@uncafecontudoctora / Montaje Infobae)
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La digestión no empieza necesariamente cuando el primer bocado llega a la boca, puesto que el organismo puede comenzar a prepararse antes y algunos hábitos sencillos, tanto en los minutos previos como durante la propia comida, pueden ayudar a favorecer ese proceso. La forma en la que respiramos, el ritmo al que comemos o el nivel de atención que prestamos a los alimentos son algunos de los aspectos que conviene tener en cuenta cuando buscamos sentarnos a la mesa con más calma.

Frente a las comidas rápidas y llenas de distracciones, introducir pequeños cambios puede contribuir a hacer de ese momento una experiencia más pausada y consciente. No se trata de transformar por completo las rutinas, sino de prestar atención a determinados gestos que normalmente pasan desapercibidos: respirar de una determinada manera, dedicar más tiempo al primer bocado o dejar a un lado el teléfono antes de empezar a comer. Son acciones sencillas que pueden incorporarse fácilmente al día a día.

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Así lo explica la doctora Sara Marín, conocida en redes sociales como @uncafecontudoctora, que señala tres pautas que recomienda para “potenciar el nervio vago” y, según explica, mejorar la digestión y evitar una mayor sensación de hinchazón. Sus propuestas se centran en la respiración, en masticar con calma desde el primer bocado y en reducir el uso del móvil antes de comer para prestar atención a los alimentos y a sus estímulos.

Respirar con una exhalación más larga

El primer consejo de Marín se centra en la respiración. En concreto, recomienda prestar atención a la duración de la inhalación y la exhalación antes de comer. Su pauta es sencilla: “respira en cuatro y exhala en seis”.

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La propuesta consiste, por tanto, en realizar una inspiración de cuatro segundos y prolongar la salida del aire durante seis. La doctora incluye esta práctica entre las tres medidas que, en su opinión, ayudan a “potenciar el nervio vago” y a preparar el organismo para la digestión.

Masticar despacio desde el primer bocado

El segundo consejo pone el foco en algo tan cotidiano como masticar. Marín propone prestar especial atención al comienzo de la comida: “Cuando te sientes con la comida, mastica 20 veces el primer bocado y descansa 30 segundos hasta el siguiente”.

Más que comer deprisa y encadenar un bocado con otro, la recomendación invita a introducir una pausa deliberada. Contar las masticaciones del primer bocado puede servir como recordatorio para ralentizar el ritmo y tomar conciencia del proceso de comer.

Navegando por el tracto digestivo, Instituto de Ciencias Weizmann

Dejar el móvil 15 minutos antes de comer

El tercer hábito tiene que ver con las distracciones. La doctora Marín aconseja “dejar el móvil 15 minutos antes” de empezar a comer y dedicar ese tiempo a prestar atención a los alimentos. La razón que ofrece está relacionada con la fase previa a la ingesta. Según explica, “antes de empezar a comer, ya estás fabricando enzimas digestivas con solo oler el alimento”. Y añade: “Olerlo y verlo, ya empieza la digestión”. Por eso, considera que “la digestión empieza antes de que tú te comas el primer bocado”.

Su propuesta para esos minutos previos es sencilla: apartar el teléfono y centrarse en los estímulos relacionados con la comida, como el olor o el contacto con los alimentos. “Así que si dejas el móvil quince minutos antes, te centras en oler y tocar el alimento”, concluye.

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