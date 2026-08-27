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Infusiones en ayunas: cuál es la mejor opción para desinflamar el abdomen de forma natural y mejorar la digestión, según la ciencia

Esta bebida puede tomarse en ayunas o después del desayuno o la comida

Infusión de jengibre (Shutterstock)
Infusión de jengibre (Shutterstock)
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La sensación de abdomen hinchado es una molestia frecuente, especialmente después de una comida abundante, cuando hay gases o simplemente cuando la digestión se ralentiza. Es en estos momentos en los que el vientre puede sentirse más pesado, tenso o voluminoso cuando podemos recurrir a ciertos remedios naturales.

Uno de los remedios naturales que han ganado más popularidad para combatir estas molestias es la infusión de jengibre. El jengibre se utiliza desde hace siglos tanto en la alimentación como en la medicina tradicional. motivo por el cual sus principales compuestos bioactivos, entre ellos los gingeroles y shogaoles, han sido estudiados por sus posibles efectos sobre el aparato digestivo.

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La investigación científica apunta a que el jengibre puede influir en la motilidad gastrointestinal. Un pequeño ensayo realizado en personas con dispepsia funcional (indigestión que aparece después de comer) observó que el consumo de jengibre aceleraba el vaciamiento del estómago y estimulaba las contracciones gástricas. Sin embargo, los investigadores también señalaron que ese efecto no se tradujo necesariamente en una mejoría inmediata de todos los síntomas digestivos.

Otros trabajos y revisiones han encontrado resultados prometedores en diferentes trastornos gastrointestinales, aunque los propios investigadores advierten de que todavía existen pocos ensayos clínicos de calidad para determinar con precisión qué dosis y qué preparación son más eficaces.

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Cómo preparar la infusión

Los pasos a seguir para preparar una infusión de jengibre son sencillos, pues basta con cortar dos o tres rodajas finas de jengibre fresco y añadirlas a una taza de agua caliente. Después se deja reposar entre cinco y diez minutos antes de beberla. Aunque muchas personas prefieren tomarla en ayunas, no existe una evidencia sólida que indique que beber jengibre con el estómago vacío sea imprescindible para obtener sus posibles beneficios digestivos. De hecho, si provoca ardor o molestias, puede tomarse después del desayuno o de una comida.

Tampoco conviene confundir una posible reducción de la hinchazón con una pérdida de grasa. Así, la infusión puede contribuir a una mejor sensación digestiva en algunas personas, pero no elimina por sí sola la grasa abdominal ni sustituye una alimentación equilibrada y actividad física.

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¿Tiene efectos antiinflamatorios?

El jengibre también ha despertado interés por sus posibles propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Una revisión de anteriores estudios científicos encontró indicios de efectos favorables sobre algunos marcadores relacionados con la inflamación, aunque la calidad de la evidencia varía según el resultado estudiado.

Por tanto, hablar de una infusión de jengibre como una bebida que “desinflama el abdomen” puede resultar demasiado categórico para los científicos. Lo más prudente es decir que puede ayudar a mejorar determinadas molestias digestivas y la sensación de pesadez, especialmente cuando la hinchazón está relacionada con la digestión.

Por otra parte, aunque el jengibre suele tolerarse bien en cantidades habituales, como ocurre con muchos alimentos, no está exento de efectos secundarios. En algunas personas puede provocar molestias abdominales, acidez, diarrea o irritación de la boca y la garganta. Además, quienes toman medicamentos deberían consultar con un profesional sanitario antes de utilizar preparados de jengibre de forma habitual, ya que pueden producirse interacciones.

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