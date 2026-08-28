La historia entre Harald V de Noruega y la reina Sofía que pudo acabar en boda: “Se provocaron encuentros, se hicieron cábalas...”

La reina Sofía de España y Harald V de Noruega (EFE).

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La muerte de Harald V de Noruega pone el punto final a una generación de monarcas europeos que creció entre coronas, matrimonios de Estado y estrechos vínculos familiares. Durante sus 35 años de reinado, el soberano mantuvo una relación especialmente cercana con buena parte de las casas reales del continente, entre ellas la española. Sin embargo, mucho antes de convertirse en uno de los grandes amigos de los Borbones, su nombre estuvo vinculado al de una joven princesa griega que años después se convertiría en reina de España: Sofía.

A finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, las familias reales europeas comenzaron a barajar posibles matrimonios para sus herederos. Harald, entonces príncipe heredero de Noruega, reunía buena parte de las cualidades que se buscaban en un futuro rey: pertenecía a una dinastía reinante, tenía una edad similar a la de Sofía y compartía con ella el mismo ambiente aristocrático.

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La propia reina emérita confirmó años después que existió un intento de acercamiento entre ambos. En una conversación con la periodista Pilar Urbano recogida en su biografía, Sofía explicó que las familias habían propiciado encuentros para favorecer un posible enlace. “Yo sé que hubo mucho interés en casarnos. Se provocaron encuentros, se hicieron cábalas, corrió mucha tinta, etcétera, etcétera”, recordó entonces.

El supuesto romance adquirió especial intensidad durante 1960. Harald fue invitado a pasar unos días junto a la familia real griega en Corfú, donde se encontraba la residencia de verano de los monarcas helenos. Los encuentros entre el príncipe noruego y Sofía alimentaron las especulaciones de la prensa, que comenzó a presentarles como una posible pareja.

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El rey Juan Carlos, la reina Sofía, la reina Sonia y el rey Harald V de Noruega (EFE).

Los planes llegaron incluso al terreno institucional. La posibilidad de un matrimonio entre ambos llevó a estudiar las condiciones económicas que acompañarían al enlace y la dote que aportaría Grecia. Sin embargo, las versiones sobre las razones por las que aquel proyecto no prosperó son diversas.

Algunas fuentes apuntaron a las diferencias en torno a la dote, mientras que otras sostienen que el verdadero obstáculo estaba en el propio Harald. El príncipe ya mantenía desde hacía años una relación con Sonia Haraldsen, una joven noruega sin ascendencia real de la que estaba profundamente enamorado.

Lo que sí quedó claro con el paso del tiempo es que aquel acercamiento entre Harald y Sofía no terminó convirtiéndose en un noviazgo formal. El futuro rey tenía otros planes y estaba dispuesto incluso a enfrentarse a su propia familia para defender la relación con Sonia.

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La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

De posibles novios a grandes amigos

El hecho de que sus caminos sentimentales tomaran direcciones diferentes no impidió que Harald y Sofía mantuvieran una estrecha amistad durante décadas. La relación se extendió también a Juan Carlos, con quien el monarca noruego compartía una de sus grandes pasiones: la navegación.

Harald era un apasionado de la vela y participó incluso en los Juegos Olímpicos antes de acceder al trono. Su afición propició numerosos encuentros con la familia real española, especialmente durante los veranos en Mallorca y las competiciones de la Copa del Rey.

En 1995, Harald y Sonia realizaron una visita oficial a España y volvieron a encontrarse con Juan Carlos y Sofía. Décadas después de aquellos rumores de juventud, las imágenes mostraban a dos matrimonios unidos por una amistad consolidada con el paso del tiempo.

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Felipe VI y Victoria de Suecia junto a la familia real noruega y su ahijada, la princesa Ingrid Alexandra (CASA REAL NORUEGA).

Su amistad con Felipe VI

La relación entre ambas familias se mantuvo también en la siguiente generación. Felipe VI es padrino de Ingrid Alexandra, hija de Harald y ahora heredera; y, de hecho, acudió en 2022 a Oslo para participar en la celebración del 18 cumpleaños.

No obstante, nuestro monarca se ha mantenido muy unido a Harald V gracias a la pasión por la vela que los une. Ambos han coincidido en Palma varios veranos, el último en 2019, donde compitieron en la misma categoría de la Copa del Rey Mapfre a bordo del Aifos 500 y el Fram XVIII.

Felipe VI y el rey Harald V de Noruega (EFE).