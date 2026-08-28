Primeras imágenes de Haakon VIII como nuevo rey de Noruega: su retrato oficial y el apoyo de la princesa Ingrid Alexandra

Primer retrato del rey Haakon VIII de Noruega(CASA REAL NORUEGA).

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Haakon ya es rey de Noruega. La muerte de Harald V este viernes, a los 89 años, ha provocado un relevo inmediato en la Corona y ha situado al hasta ahora príncipe heredero al frente de la jefatura del Estado. Apenas unas horas después de conocerse el fallecimiento de su padre, el nuevo soberano ha protagonizado sus primeras imágenes oficiales como monarca en el Palacio Real de Oslo, en una jornada marcada por la emoción y la solemnidad.

El rey Haakon VIII ha acudido al Palacio Real poco después de las once de la mañana junto a su hija y ahora heredera, Ingrid Alexandra. Ambos han entrado en el Salón del Gabinete, donde les esperaba el Gobierno noruego para celebrar una reunión extraordinaria del Consejo de Estado. El encuentro ha servido para formalizar institucionalmente el cambio en la Corona y para que el nuevo jefe de Estado comunicara ante los ministros su acceso al trono.

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El rey Haakon VIII y la princesa heredera Ingrid Alexandra se reunen con el consejo de ministros(REUTERS).

Antes de comenzar la reunión, los miembros del Ejecutivo han guardado un minuto de silencio en recuerdo de Harald V. Después, Haakon e Ingrid Alexandra han saludado uno por uno a los representantes del Gobierno, protagonizando una de las primeras estampas de la nueva era de la monarquía noruega.

En el exterior del Palacio también se ha hecho visible el cambio de reinado. La bandera real ha sido izada con un distintivo negro en señal de luto mientras los ciudadanos se congregaban en los alrededores para despedir al monarca fallecido. El relevo ha quedado acompañado, además por las tradicionales salvas de cañón.

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Haakon VIII, el nombre elegido para su reinado

Uno de los momentos clave de la jornada ha llegado cuando el nuevo soberano ha comunicado oficialmente el nombre con el que ejercerá como rey. Haakon ha optado por recuperar el nombre de Haakon VIII, una denominación vinculada a la tradición histórica de la Corona noruega.

El rey Haakon VIII de Noruega y la princesa heredera Ingrid Alexandra (REUTERS).

El monarca también ha decidido mantener el lema que acompañó a su padre: “Alt for Norge”, que puede traducirse como “Todo por Noruega”. La elección supone un claro mensaje de continuidad con el reinado de Harald V, fallecido tras más de tres décadas al frente del país.

Aunque la sucesión se produce automáticamente en el instante de la muerte del soberano, los actos celebrados este viernes han servido para escenificar oficialmente el comienzo del nuevo periodo. Haakon ha pasado así, en cuestión de horas, de ser heredero a convertirse en jefe de Estado.

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Tras la reunión del Consejo de Estado, la Casa Real ha difundido el primer retrato oficial de Haakon VIII como rey de Noruega. En la fotografía, el soberano aparece vestido con uniforme militar de gala y luciendo numerosas condecoraciones, una imagen solemne con la que la institución ha certificado públicamente el inicio de su reinado. La fotografía llega acompañada del nuevo tratamiento oficial del monarca y del lema “Todo por Noruega”, confirmando la continuidad respecto a la etapa anterior.

Primer retrato del rey Haakon VIII (CASA REAL NORUEGA).

Ingrid Alexandra, junto a su padre en el histórico relevo

La presencia de Ingrid Alexandra junto a Haakon tampoco ha pasado inadvertida. La joven, que hasta ahora ostentaba el título de princesa, se convierte automáticamente en la heredera de la Corona tras el acceso de su padre al trono.

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Vestida de riguroso luto y con gesto serio, ha acompañado al nuevo rey durante este primer compromiso institucional. La imagen de padre e hija juntos en el Palacio Real simboliza el relevo generacional de una monarquía que acaba de despedir a uno de sus soberanos más queridos.

La reina Mette-Marit no ha participado en esta primera reunión, aunque está previsto que acompañe a Haakon en posteriores apariciones públicas. Su marido y ella celebraron recientemente 25 años de matrimonio y ahora afrontan un cambio de enorme trascendencia familiar e institucional.