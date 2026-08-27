Receta de flan de leche condensada, un postre muy fácil y resultón para deleitar a tus invitados

Receta de flan de leche condensada (Freepik)

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El flan es uno de los postres por excelencia de la tradición repostera, una de esas recetas que protagonizan las sobremesas españolas desde hace décadas. Además de ser una elaboración facilísima de preparar, el flan es de lo más versátil; a partir de los ingredientes básicos, los huevos, la leche y el azúcar, podemos conseguir el flan que más nos guste. Las opciones son prácticamente infinitas, pues podemos añadir frutas frescas, mermeladas, ingredientes como el café, el dulce de leche o el chocolate...

En esta ocasión, prepararemos un flan de leche condensada, un postre ideal para los más golosos que se prepara siguiendo un paso a paso casi idéntico al del flan más tradicional. Si bien podemos prepararlo en flaneras individuales, es aún más sencillo si lo preparamos en molde grande, pues resulta perfecto para cuando tenemos que llevar postre a una gran celebración.

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Receta de flan de leche condensada

El flan de leche condensada es un postre de textura lisa y cremosa, elaborado al baño María. La técnica principal es la mezcla de huevos con leche condensada y leche normal, vertida sobre un molde caramelizado y horneada suavemente hasta cuajar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 1 hora



Ingredientes

1 lata de leche condensada (aprox. 370 g)

1 medida de la lata de leche entera

4 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

5 cucharadas de azúcar (para el caramelo)

2 cucharadas de agua (para el caramelo)

Cómo hacer flan de leche condensada, paso a paso

Preparar el caramelo: En un cazo, pon el azúcar y el agua. Calienta a fuego medio hasta conseguir un caramelo dorado. Vierte el caramelo en el fondo del molde, cubriendo bien la base. Mezclar ingredientes: En un bol, bate los huevos hasta que estén integrados. Añade la leche condensada y la misma medida de leche normal. Incorpora la vainilla si la usas. Mezcla suavemente (no batas en exceso para evitar burbujas). Verter la mezcla: Echa la mezcla sobre el molde caramelizado. Pasa la mezcla por un colador para obtener un flan liso. Cocinar al baño María: Coloca el molde en una bandeja con agua caliente (debe llegar a la mitad del molde). Mete en el horno a 160 ºC durante 1 hora, vigilando que no hierva fuerte. Comprobar cocción: Pincha con una aguja o cuchillo fino. Si sale limpio, ya está cuajado. Si no, deja unos minutos más. Enfriar y desmoldar: Saca el flan del horno, deja enfriar a temperatura ambiente y luego lleva a la nevera un mínimo de 4 horas antes de desmoldar. Desmolda pasando un cuchillo por el borde y volcando sobre un plato. Servir: Sirve frío, con el caramelo por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6-8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 210-250 kcal aprox.

Proteínas: 6-7 g

Grasas: 6-8 g

Hidratos de carbono: 33-36 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 4 días, bien tapado y dentro del propio molde para evitar que se reseque o absorba olores.