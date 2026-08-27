La familia de un joven español hospitalizado en Tailandia pide ayuda para cubrir su tratamiento tras un grave accidente de tráfico

Marc Campo se encuentra hospitalizado en Tailandia tras un accidente de tráfico. (GoFundMe)

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La familia de Marc Campo, un joven español hospitalizado en Bangkok tras un grave accidente de tráfico, solicita colaboración para cubrir los gastos médicos de su recuperación e impulsa una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe. Sus familiares explican que una furgoneta del gobierno tailandés causó el accidente cuando él circulaba en moto por los dos carriles derechos de una vía de cuatro carriles.

Según su relato, una furgoneta oficial salió de un edificio situado a la izquierda, irrumpiendo en la vía sin esperar la autorización ni la asistencia de los banderilleros que normalmente cortan el tráfico. El vehículo gubernamental se detuvo en medio de la vía, bloqueando la circulación de los carriles por los que transitaba Campo. La repentina aparición de la furgoneta dejó al joven sin distancia suficiente para frenar, provocando el impacto y lesiones de gravedad.

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Campo fue trasladado de urgencia a un hospital de Bangkok, donde permanece ingresado con heridas severas. El centro médico ha solicitado el pago de una serie de gastos elevados para poder continuar con el tratamiento que requiere el paciente. Pero en este momento, ni Campo ni sus allegados pueden afrontar estos costes debido a la gravedad del estado de salud del español.

Ante la situación, la familia de Marc Campo solicita ayuda para costear los gastos hospitalarios necesarios para su recuperación y facilitar su regreso a España lo antes posible. Por el momento, de los 26.000 euros que han solicitado, ya han logrado algo más de 20.600.

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Varias personas en la sala de espera en un hospital de Bangkok. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El caso de Ángela, la joven que quedó en coma

Un accidente en moto similar al de Campo también en Tailandia fue el que sufrió en 2024 Ángela, una joven valenciana de 24 años. En su caso ocurrió en la isla de Ko Tao, uno de los lugares más turísticos del país asiático, y permaneció en coma durante un mes en un hospital.

Sus allegados también recurrieron a la solidaridad para afrontar los altos costes médicos y organizar su traslado a España en un avión medicalizado, ya que, según explicó la familia, los gastos diarios rondaban los 5.000 euros. La campaña de recaudación, lanzada también en GoFundMe, permitió reunir en pocos días más de 300.000 euros gracias al apoyo de la comunidad española. Finalmente, Ángela pudo regresar a España el 6 de noviembre, un mes después del accidente, sin ayuda institucional.

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