España

Perros sin comida ni agua y rodeados de parásitos: cierran una escuela canina en Navalcarnero (Madrid) por presunto maltrato animal

La Guardia Civil ha reubicado a 46 perros en diferentes protectoras y asociaciones de la Comunidad de Madrid

Un agente de la Guardia Civil saca en brazos a un perro de la escuela canina clausurada.
Un agente de la Guardia Civil saca a un perro de la escuela canina clausurada.(Guardia Civil)
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La Guardia Civil investiga a dos hombres propietarios de una escuela canina en Navalcarnero (Madrid) por presunto maltrato animal. El recinto, que ha sido clausurado, mostraba “deficiencias muy graves” y los animales presentaban un mal estado de salud.

Según ha informado el instituto armado, las pesquisas comenzaron el pasado mes de junio, después de que varios vecinos denunciasen el deficiente estado de las instalaciones de la escuela canina y de los animales. En concreto, alertaban de la falta de agua y alimento para los animales que allí se alojaban. El instituto armado recogió esas denuncias e inició las pesquisas que desembocaron en la entrada al recinto, la intervención de los animales y el cierre inmediato de las instalaciones.

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Una persona lleva con correa a un perro visiblemente desnutrido.
Una persona lleva con correa a un perro visiblemente desnutrido. (Guardia Civil)

Al entrar al recinto, los agentes pudieron constatar el deficiente estado de la escuela, así como el peligroso estado de salud en el que se encontraban los animales. En el interior del centro, los efectivos hallaron además el cadáver de un perro, dato que los agentes incorporaron a las diligencias abiertas contra los dos propietarios.

Nueve perros hospitalizados

La imagen muestra a un perro atado con una correa siendo atendido por dos personas.
Nueve de los perros rescatados han tenido que ser hospitalizados por su grave estado de salud. (Guardia Civil)

El deplorable estado de las instalaciones ha terminado afectando a los canes que allí se alojaban. Los perros carecían de comida ni agua potable y varios de ellos presentaban signos de enfermedad e infección por parásitos.

La Guardia Civil ha procedido a la incautación de los 46 perros que permanecían en la escuela canina, que han sido trasladados a diferentes protectoras y asociaciones de animales de la Comunidad de Madrid, entidades que se han hecho cargo de su acogida mientras reciben la atención veterinaria necesaria.

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La Benemérita ha tenido que trasladar a nueve de ellos a hospitales veterinarios de forma inmediata debido a una delgadez extrema, anemia y deshidratación. Según los agentes, algunos de ellos presentaban signos de enfermedades, mal estado generalizado, parásitos y lesiones, indicativos de episodios de maltrato animal.

Los animales carecían de comida y de agua potable en el momento en que los agentes accedieron al recinto, circunstancia que coincidía con lo denunciado por los vecinos semanas antes y que los investigadores han incorporado al atestado como elemento central de la acusación.

La Guardia Civil investiga ahora a los dos dueños de la escuela canina por un supuesto delito de maltrato animal. Los presuntos autores ya han pasado a disposición judicial por dichos actos y las instalaciones en las que los cometieron se han cerrado. Las diligencias judiciales en curso determinarán el alcance de la responsabilidad penal de cada uno de los investigados y si concurren circunstancias adicionales que pudieran agravar los cargos que enfrentan.

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