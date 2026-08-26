Ya es oficial el mando único en Ceuta: el Gobierno habilita cinco polideportivos e infraestructuras estatales para acoger migrantes

Foto: REUTERS/Violeta Santos Moura

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El Gobierno ha hecho oficial la ‘situación de interés para la seguridad nacional’ en Ceuta y ha publicado un real decreto en el que ha habilitado nuevos espacios de acogida para los migrantes que continúan desde hace un mes en las calles de la ciudad autónoma esperando una solución. También ha confirmado que el mando único en la ciudad autónoma se extenderá hasta final de año, concretamente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque especifica que Pedro Sánchez podría acordar (con un informe previo del Consejo de Seguridad Nacional) prorrogarlo, modificar su alcance o finalizarlo anticipadamente antes de esa fecha.

Un mes después de la entrada másiva de unas 80.000 personas a través de la frontera que Ceuta comparte con Marruecos, el Gobierno ha acotado la situación de interés para la seguridad nacional a todo el territorio de la ciudad de Ceuta, “así como su frontera terrestre, los puestos fronterizos, las costas, los puertos y las aguas adyacentes en las que España ejerza soberanía, jurisdicción o competencias”.

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En el decreto publicado en el BOE este miércoles, el Ejecutivo argumenta por qué ha decidido declarar el mando único en la ciudad debido a los “efectos” derivados de la permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta y hasta que se resuelvan los trámites y actuaciones pertinentes de un “elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026, que está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, seguridad ciudadana en dicha ciudad, y que, por su alto riesgo, requiere la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local”.

Un numeroso grupo de personas se congrega frente a la Delegación del Gobierno en Ceuta. Los asistentes portan banderas de España y reclaman información y transparencia sobre el plan de alojamiento de personas migrantes en la ciudad autónoma.

En dos anexos publicados junto al real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ha detallado que en el ámbito de la ciudad de Ceuta se habilitarán distintas infraestructuras dependientes del Gobierno de la ciudad, entre ellos cinco polideportivos cubiertos (Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor), y los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz Flor.

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También se habilitan, en caso de necesidad, los terrenos cedidos en el parking el embolsamiento en Loma Colmenar; además del espacio correspondiente al Hospital Militar, “cedido demanialmente a la ciudad por el Ministerio de Defensa”.

El Gobierno también ha habilitado otras infraestructuras estatales “que resulten directamente necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, proporcionar apoyo logístico, técnico, tecnológico, administrativo o de comunicaciones, o contribuir a la gestión de respuesta” en la crisis migratoria.

Según el BOE, el Estado ha cedido terrenos del Ministerio de Defensa en Loma Margarita; en instalaciones de la Hípica; en la fábrica de harina; en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería; o aquellas que no use Defensa en el Acuartelamiento Coronel Fiscer.

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También ha habilitado terrenos del Ministerio de Transición Ecológica de la explanada del Guano -antigua fábrica del Guano-; y en el polideportivo cubierto del Ministerio de Educación, formación Profesional y Deportes, en el instituto Puertas del Campo.

Con información de Europa Press