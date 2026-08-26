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Revelada la causa de la muerte de Dolly Parton: la cantante falleció tras una “breve lucha contra el cáncer”

La familia de la artista ha publicado un comunicado en el que han hecho público el motivo de su fallecimiento

Dolly Parton actúa durante un evento para celebrar la expansión de Dolly Parton's Imagination Library, 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)
Dolly Parton actúa durante un evento para celebrar la expansión de Dolly Parton's Imagination Library, 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)
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La música country ha perdido esta semana a una de sus figuras más universales. Dolly Parton murió este martes a los 80 años, dejando desolado a todo un país. Tras muchas incógnitas sobre el estado de salud de la cantante, su familia ha confirmado que ha sido un cáncer el motivo de su despedida. La artista fallecía el 25 de agosto en Nashville, donde permanecía ingresada en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos.

La noticia ha puesto el foco sobre los últimos meses de la vida de una cantante que, pese a haber atravesado diferentes problemas de salud, había continuado vinculada a la música y manteniendo el contacto con sus seguidores. De hecho, Parton había tenido que aplazar algunos compromisos profesionales, entre ellos varios conciertos previstos en Las Vegas, después de que su estado físico generase preocupación.

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La familia ha explicado que la intérprete de Jolene llevaba un tiempo lidiando con diferentes problemas médicos. Sin embargo, el diagnóstico de cáncer se habría producido poco antes de su fallecimiento y la evolución de la enfermedad fue especialmente rápida. Sus representantes han confirmado que se trató de “una breve batalla contra el cáncer”, aunque por el momento no se ha especificado qué tipo de cáncer padecía.

Carteles, velas y flores cerca de la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood tras el anuncio de su fallecimiento a los 80 años, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 25 de agosto de 2026. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Carteles, velas y flores cerca de la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood tras el anuncio de su fallecimiento a los 80 años, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 25 de agosto de 2026. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su familia comunica la triste noticia

El encargado de hacer pública la muerte de la de Tennesse fue Brin Seaver, su sobrino y responsable de su seguridad durante más de dos décadas. A través de un vídeo publicado en redes sociales, Seaver comunicaba el fallecimiento en nombre de las familias Parton y Owens: “Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean”.

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El sobrino de la artista también reveló que la propia Dolly había pensado durante años en cómo quería que se comunicara su muerte. “Este anuncio en vídeo es algo que Dolly me pidió hace años”, explicó, antes de reconocer la dificultad de afrontar ahora aquella petición que durante tanto tiempo había parecido una posibilidad lejana.

Además, su familia ha elegido unas palabras especialmente simbólicas para despedirla. Parton quería que su público recibiera un último mensaje a través del título de una de sus canciones más conocidas: I Will Always Love You.

Brian Seaver, sobrino de Dolly Parton, fue el encargado de compartir la noticia de la muerte de la leyenda del country.

Los problemas de salud que confesó días antes de morir

La muerte de Dolly Parton llegó apenas unos días después de que la propia artista hablara públicamente sobre el delicado momento que atravesaba. En una entrevista concedida a la revista People el pasado 21 de agosto, la cantante reconoció que llevaba tiempo enfrentándose a distintos problemas de salud que había ido dejando en un segundo plano durante los años en los que se volcó por completo en el cuidado de su marido, Carl Thomas Dean, fallecido en marzo de 2025.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención cuando estaba cuidando a Carl”, confesó entonces la intérprete, dejando entrever que su bienestar había quedado relegado mientras acompañaba a su esposo durante su enfermedad.

En aquella misma conversación explicó que esos problemas habían terminado afectando especialmente a su organismo. “Mi sistema inmune y mi sistema digestivo se desregularon por completo en los últimos años, y están trabajando con mucho esfuerzo para reconstruirlos y fortalecerlos”, relató con sinceridad. A pesar de ello, Dolly quiso transmitir un mensaje de optimismo y aseguró que continuaba manteniendo su actividad profesional: “Aunque todavía me estoy curando, todavía estoy trabajando”.

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