España

Dos menores encuentran muertos a sus padres en el jacuzzi de su casa en Cullera, Valencia

La Guardia Civil investiga lo sucedido. Ambas víctimas presentaban heridas, pero de momento no se descarta ninguna hipótesis

Los vecinos de Gátova (Valencia) que fueron desalojados el pasado viernes por el avance del incendio declarado el jueves en Segorbe (Castellón) pueden regresar ya a sus domicilios, pero deberán permanecer confinados y beber agua embotellada. En la imagen agentes de la Guadia Civil informan a los primeros vecinos en volver a Gátova cual es la situación en la localidad.
Archivo: Un guardia civil durante un realojo de los vecinos (EFE/Manuel Bruque)
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La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cuerpos sin vida de un matrimonio de nacionalidad irlandesa en una vivienda situada en una urbanización de Cullera, en Valencia. Según ha informado la agencia EFE, los fallecidos, un hombre de 50 años y una mujer de 45, fueron encontrados este martes por la tarde por sus dos hijos menores de edad. El suceso ha provocado la intervención inmediata de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cullera, quienes han asumido la custodia de los menores, ambos con necesidades especiales, según adelantaba Las Provincias.

El equipo especializado de Policía Judicial de Homicidios de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de las muertes. Aunque en un primer momento no se puede determinar la causa exacta de los fallecimientos, existe “algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro”, según las fuentes de la investigación citadas por la agencia.

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Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional detiene a un atracador que se disfrazaba de anciano para robar en diferentes sucursales de Galicia. En el registro de su domicilio, encontraron una escopeta recortada, un rifle, varias armas cortas y dinero en efectivo.

Investigación abierta y primeras hipótesis

Los cuerpos sin vida de la pareja fueron encontrados en el jacuzzi de su casa, situada en una urbanización de la costa de Cullera. Según la información publicada por Las Provincias, las víctimas no llevaban ropa y presentaban heridas visibles punzantes, lo que podría explicar el uso de drogas como razón, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen abierta la posibilidad de que el fallecimiento se haya producido por un accidente.

Los agentes de la Guardia Civil acordonaron la vivienda para asegurar el lugar y recolectar pruebas, además de interrogar a personas que pudieran aportar datos relevantes. Los hijos, menores de edad, descubrieron la escena y alertaron a los servicios de emergencia esa misma tarde. El hallazgo ha causado impacto entre los residentes, mientras las fuerzas de seguridad prosiguen con las averiguaciones.

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El grupo de homicidios de la Guardia Civil trabaja en esclarecer si las lesiones observadas en los cuerpos fueron consecuencia de un hecho violento o si pueden explicarse por otras circunstancias. La investigación se mantiene bajo reserva y los agentes esperan los informes forenses para continuar, de manera que no se conocen más detalles. Hasta el momento, las fuentes oficiales solo han confirmado la identidad y nacionalidad de los fallecidos, sin ofrecer detalles adicionales sobre la dinámica exacta de los hechos.

La denominada operación ‘Blackup’ se inició el pasado mes de abril tras localizar varias imágenes de contenido en la nube de internet del detenido

Situación de los menores

Según han informado, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de la situación de los menores. En España, cuando un menor pierde a sus padres, la situación se gestiona principalmente bajo la protección de la administración pública, a través de las comunidades autónomas. Si no existen familiares aptos para asumir la tutela del menor, el Estado interviene y el menor pasa a ser tutelado y acogido en un centro residencial especializado.

Los sistemas de protección priorizan siempre el interés superior del niño, buscando soluciones familiares, pero, si no es posible, se facilita la integración en hogares tutelados. Estos centros cuentan con personal y garantizan la escolarización, atención médica, alimentación y bienestar emocional de los menores. Además, la nueva normativa española establece estándares mínimos de calidad, como la reducción del número de plazas por centro, a mejora de la ratio de personal educador y la atención psicológica.

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