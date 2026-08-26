España

Elisa Cardona, abogada: “Para divorciarte no necesitas que tu pareja esté de acuerdo”

La letrada repasa las principales cuestiones que conviene tener claras antes de dar el paso

Un hombre y una mujer firman su divorcio.
Un hombre y una mujer dejan sus anillos de casados junto a los papeles de divorcio (Montaje Infobae con imágenes de @iurislegalcc / TikTok y Canva)
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Divorciarse en España no requiere que los dos miembros del matrimonio quieran poner fin a la relación. “No necesitas que tu pareja esté de acuerdo. En España, uno solo de los cónyuges puede solicitar el divorcio”, explica la abogada Elisa T. Cardona (@iurislegalcc) en un vídeo publicado en TikTok. Esta posibilidad está recogida en el Código Civil, que permite pedir judicialmente el divorcio a uno solo de los cónyuges.

Como regla general, deben haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio. Sin embargo, la ley elimina este plazo cuando se acredita que existe un riesgo para la vida, la integridad física o moral, la libertad o la libertad e indemnidad sexual del solicitante o de determinados miembros de la familia.

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Más allá de la decisión de separarse, Cardona advierte de que buena parte de las consecuencias futuras del divorcio pueden quedar recogidas en el convenio regulador. “No firmes un convenio regulador sin comprender su contenido”, señala.

El Código Civil establece que este documento puede abordar, entre otras cuestiones, el cuidado de los hijos, el uso de la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, los alimentos o una eventual pensión compensatoria.

Qué ocurre con los hijos y la vivienda familiar

Cuando hay hijos menores, la abogada insiste en que las condiciones deben quedar bien definidas: “Hay que regularlo todo con precisión. Custodia y visitas, vacaciones, pensión de alimentos y contribución a los gastos”.

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Otro de los aspectos que puede generar dudas es quién permanece en la vivienda. “La vivienda familiar no siempre será para quien es propietario”, advierte Cardona. La legislación establece que, si no existe un acuerdo aprobado judicialmente, el uso corresponde con carácter general a los hijos comunes menores y al progenitor con el que permanezcan hasta que alcancen la mayoría de edad.

Si no existen hijos, también puede atribuirse temporalmente al cónyuge que no sea propietario cuando su interés sea el más necesitado de protección.

La letrada también aclara que la pensión compensatoria “no se concede automáticamente”. Para que exista este derecho, debe producirse un desequilibrio económico respecto al otro cónyuge que implique un empeoramiento frente a la situación existente durante el matrimonio.

Para determinarla, pueden valorarse cuestiones como la edad, la situación laboral, la dedicación a la familia, la duración del matrimonio o los recursos económicos de ambos.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

Las medidas que pueden adoptarse mientras llega la sentencia

El proceso de divorcio puede prolongarse y determinadas cuestiones necesitan resolverse antes de que exista una decisión definitiva. Por eso, Cardona recomienda valorar las medidas provisionales, que permiten fijar temporalmente aspectos como “el uso de la vivienda, la custodia de los hijos o la pensión de alimentos hasta que se decida la sentencia de divorcio”.

La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla tanto medidas provisionales previas a presentar la demanda como otras que pueden solicitarse una vez iniciado el procedimiento.

Cambiar después un acuerdo puede ser más difícil

La abogada destaca, por último, las consecuencias de aceptar unas condiciones sin haberlas valorado correctamente: “Si firmas un mal acuerdo, cambiarlo después puede ser complicado”.

El Código Civil permite modificar posteriormente las medidas cuando cambian las circunstancias de los cónyuges o las necesidades de los hijos, pero no se trata simplemente de arrepentirse de lo firmado.

Por eso, Elisa Cardona resume sus consejos y recomendaciones en una última advertencia: “Antes de divorciarte, no firmes nada sin saber sus consecuencias legales”.

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