La Tomatina de Buñol 2026: cuándo es, a qué hora empieza, duración y cómo llegar

Una pareja se besa sobre un charco de tomates durante la "Tomatina" en el pueblo de Buñol, cerca de Valencia, España, el miércoles 27 de agosto de 2025. (AP Foto/Alberto Saiz)

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Buñol se tiñe de rojo este miércoles 26 de agosto con la 79ª edición de la Tomatina, la batalla de tomate más multitudinaria del mundo y que ya tiene una gemela en Colombia. A las 12:00 horas, una carcasa dará el pistoletón de salida a una hora exacta en la que 22.000 personas de múltiples nacionalidades se lanzarán 150.000 kilos de tomate por las calles del municipio valenciano.

La cifra de tomates supone un incremento de 30.000 kilos respecto a 2025, cuando se emplearon 120.000. Según informó Europa Press, el primer teniente de alcalde y concejal de la fiesta popular, Sergio Galarza, explicó que este año la organización quiere que la Tomatina sea “un poco más accesible” y “abierta a todo el mundo”. Los tomates, de variedad pera, se plantan exclusivamente para el evento y llegan de cultivos de Badajoz. “Si no, no existiría, ya que no está apto para el consumo humano. Ya vienen blanditos, tiene que haber un tipo de maduración para que cuando la gente lo coja, con solamente el gesto de apretar, se esclafe y se pueda lanzar sin ningún peligro”, detalló Galarza en declaraciones a Europa Press.

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La Tomatina de Buñol, en Valencia (Shutterstock España).

Los siete camiones cargados de tomate ya están preparados para recorrer las calles del municipio: seis partirán desde San Luis y el séptimo saldrá únicamente hasta la Plaza de la Diputación.

Horario completo de la jornada

La jornada arranca mucho antes de que vuele el primer tomate. A las 09:00 horas, los participantes pueden acudir a los puntos de control para canjear su entrada por la pulsera oficial, requisito indispensable para acceder al recinto. A las 10:00 tiene lugar el tradicional “palo jabón”, y hacia las 11:00 los camiones comienzan a incorporarse al recorrido. La primera carcasa suena a las 12:00, momento en que arranca oficialmente la batalla. A las 13:00, una segunda carcasa da por terminados los lanzamientos.

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Precio de las entradas

El acceso al recinto no es gratuito. La entrada básica tiene un precio de 15 euros e incluye únicamente el acceso a la zona de batalla, con el correspondiente canje por la pulsera oficial. La Asociación de Empresarios y Autónomos de Buñol y Comarca comercializa paquetes desde 40 hasta 100 euros que incorporan servicios adicionales como guardarropa, camiseta oficial, plato de paella, consumiciones, autobús de ida y vuelta desde Valencia, Madrid o Barcelona, y acceso a la fiesta posterior al evento.

La organización advierte de que la entrada digital no permite el acceso directo al recinto. El participante debe acudir a uno de los puntos de control habilitados para que le escaneen el ticket y le coloquen la pulsera. Sin pulsera no es posible acceder a la calle del recorrido.

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Cómo llegar a Buñol

En coche, la ruta habitual hasta Buñol pasa por la A-3 en dirección Madrid/Aeropuerto hasta la salida 322 hacia la VP-3031/Buñol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buñol se encuentra a unos 40 kilómetros al oeste de Valencia. En coche, la ruta habitual pasa por la A-3 en dirección Madrid/Aeropuerto hasta la salida 322 hacia la VP-3031/Buñol, un trayecto de aproximadamente media hora. La organización advierte de las dificultades de acceso en vehículo privado durante la jornada, debido a los cortes de tráfico y a la alta concentración de visitantes. Además, el casco urbano de Buñol cierra al tráfico a las 07:00 horas, por lo que quienes lleguen en coche deberán aparcar en las afueras.

En tren, la línea C-3 de Cercanías conecta la estación de Valencia Fuente de San Luis con la parada de Buñol. La organización recomienda consultar la información actualizada de Renfe antes de salir, ya que los servicios pueden estar sujetos a modificaciones operativas durante la jornada.

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Normas y consejos

El Ayuntamiento de Buñol establece una serie de normas de obligado cumplimiento. Antes de lanzar cualquier tomate, este debe estrujarse con la mano para evitar daños por impacto. Está prohibido acceder al recinto con mochilas, bolsas, botellas, latas u objetos duros o cortantes, y tampoco se permite romper ni lanzar camisetas. Los participantes deben guardar una distancia prudencial con los camiones en todo momento.

Una de las normas que el Ayuntamiento insta a cumplir es que antes de lanzar cualquier tomate, primero debe estrujarse para evitar daños en el impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes acudan por primera vez, la organización y veteranos del evento aconsejan usar calzado cerrado resistente, llevar gafas de natación o buceo para proteger los ojos, vestir ropa vieja y proteger los dispositivos electrónicos.

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Galarza subrayó ante Europa Press que “después de 79 años, la gente del pueblo sigue queriéndola y proponiéndola”. “Los comercios sacan barras a la calle, los hoteles están llenos, Valencia entera vive por y para la Tomatina esta semana”, afirmó el concejal.