Los españoles necesitamos pedir 10.000 euros más de hipoteca que hace un año: el préstamo medio para comprar una vivienda alcanza los 178.365 euros

Una pareja analiza las condiciones de un préstamo bancario junto a un agente para la compra de una vivienda en España (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En junio de 2025, la hipoteca media para comprar una vivienda rondaba los 168.270 euros en España. Un año después, en junio de 2026, alcanzó los 178.365 euros. Son alrededor de 10.000 euros más por préstamo, un aumento del 6% interanual, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ese aumento del importe medio se produce, además, en un mes en el que también crecieron con fuerza las nuevas operaciones. En junio se constituyeron 45.907 hipotecas sobre viviendas, un 10,8% más que un año antes.

Por su parte, el capital total concedido creció todavía más: aumentó un 17,5%, hasta superar los 8.188 millones de euros. Es decir, el dinero que los bancos prestaron para financiar la compra de vivienda aumentó más que el número de hipotecas.

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El dinero prestado crece mucho más que las operaciones

La tendencia también se aprecia al observar el conjunto del primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el número de hipotecas sobre viviendas aumentó un 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el capital prestado creció bastante más, un 17,5%, y el importe medio de los préstamos subió un 9,8%.

Se firman más hipotecas, pero se pide más dinero en cada una de ellas. Para quienes necesitan financiación para comprar una vivienda -la gran mayoría de la sociedad española- eso se traduce en préstamos más elevados y, por tanto, en una deuda mayor que hace un año.

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Además, el plazo medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en junio en 25 años. Y el tipo de interés medio fue del 2,96%, ligeramente por debajo del 2,98% registrado en mayo. Con este dato, las nuevas hipotecas sobre viviendas encadenan ya 17 meses con un interés medio inferior al 3%.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Seis de cada diez hipotecas se firman a tipo fijo

En junio, las hipotecas a tipo fijo partieron además con un interés medio más bajo que las variables. El tipo inicial fue del 2,89% en las fijas, frente al 3,07% en las variables. El tipo fijo continúa así siendo la opción mayoritaria: concentró el 61,7% de las nuevas hipotecas sobre viviendas, frente al 38,3% de las variables.

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El mercado hipotecario también recuperó fuerza después del pequeño retroceso del 0,1% registrado en mayo. En comparación con el mes anterior, en junio se constituyeron un 8,8% más de hipotecas sobre viviendas. El capital prestado aumentó un 10,9% y el importe medio de cada préstamo avanzó otro 2%.

El crecimiento, sin embargo, está lejos de ser homogéneo en todo el país. Las mayores subidas interanuales en el número de nuevas hipotecas se registraron en Canarias, con un 31,4%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 23,2%, y la Comunitat Valenciana, con un 16,1%.

En el extremo contrario aparecen tres comunidades donde se firmaron menos préstamos para vivienda que un año antes. En Islas Baleares el número cayó un 10,4%, en Cantabria descendió un 9,1% y en Galicia, un 7,3%.

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Los datos de junio muestran en su conjunto un mercado hipotecario que vuelve a crecer con fuerza, pero también una situación cada vez más exigente para quienes necesitan endeudarse para comprar: el volumen de crédito necesario para acceder a una vivienda aumenta bastante más deprisa que el número de hipotecas.