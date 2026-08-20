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Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 21 de agosto: Rosalía confesará la verdad a Rafael después de que salgan a la luz todos los secretos

Pura y Petra aceptarán lo que vendrá tras los acontecimientos del episodio del viernes en Televisión Española

Adelanto de 'Valle Salvaje' (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' (RTVE)
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El capítulo 470 de Valle Salvaje promete el momento de mayor tensión de la semana: todos los secretos acumulados a lo largo de cinco episodios estallan en la hacienda, y Rosalía se enfrenta a la decisión más difícil de su historia en la serie. Así lo anticipa el avance oficial de RTVE, que sitúa el viernes 21 de agosto como el desenlace de una semana marcada por conspiraciones, deudas nobiliarias y revelaciones sobre el robo de los bebés.

El peso del viernes solo se entiende con la acumulación de los días anteriores. La semana de Valle Salvaje arrancó el lunes con la llegada del hijo de Adriana a la trama: Rosalía y Leonor lo conocieron mientras Dámaso presionaba a Mercedes y ordenaba a las parteras que prepararan al bebé para un fin que dejó a Petra horrorizada. Esa secuencia introdujo la amenaza que ha ido creciendo episodio a episodio.

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El martes, don Hernando se presentó ante el duque para intentar hacerle reconsiderar la cesión del título nobiliario, mientras Bárbara y Luisa optaban por contarle a Rafael toda la verdad. La jornada cerró con Dámaso irrumpiendo en la casa pequeña junto a Juan el de los obradores para poner a Victoria contra las cuerdas, una escena que dejó claro que el antagonista no tiene intención de frenar sus maniobras.

Adelanto de 'Valle Salvaje' (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' (RTVE)

La semana de ‘Valle Salvaje’

El miércoles trajo dos frentes simultáneos a Valle Salvaje. Braulio confirmó a don Hernando que Manuela y Alejo se acercan demasiado, una situación que el marqués ya vivió con Leonardo y que no está dispuesto a repetir. La reacción fue inmediata: tomó medidas para cortar cualquier vínculo entre los dos jóvenes, un movimiento que anticipa nuevas tensiones en torno al título y la autoridad dentro de la hacienda. El otro gran frente lo abrió la confesión de Petra ante Luisa y Bárbara.

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El jueves Bárbara y Luisa pasaron a la acción. Convencidas del peligro que representa Dámaso, decidieron recurrir a las únicas dos personas capaces de detenerlo. En paralelo, Enriqueta lanzó una advertencia directa a José Luis: recuperar el título nobiliario no lo librará de su deuda, una declaración que lo deja atrapado entre la aspiración de recuperar su posición social y unas obligaciones que no desaparecen con el rango.

Qué pasará el viernes en ‘Valle Salvaje’

El detonante de Valle Salvaje llega de la mano de Pura y Petra, las dos parteras que han cargado con el peso de lo que saben desde el inicio de la semana. Ambas aceptan que su destino está sellado, una resignación que apunta a que sus secretos ya no tienen vuelta atrás. El papel de Petra en la trama ha ido escalando desde el lunes, cuando quedó paralizada al descubrir los planes de Dámaso para el hijo de Adriana, y alcanzó su punto álgido el miércoles, cuando irrumpió ante Luisa y Bárbara con una confesión sobre el robo de los bebés.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Que ahora acepte su destino junto a Pura sugiere que esa verdad ya no puede contenerse. La escena que vertebra el capítulo del viernes de Valle Salvaje es la de Rosalía ante el duque, rompiéndose frente a él para contarle una verdad devastadora. La pregunta de si se atreverá a revelarle que María es su hija lleva semanas flotando sobre la trama, y el viernes podría ser el momento en que la serie la responda.

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