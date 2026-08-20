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De los 44 grados a sacar la chaqueta y el paraguas: el “zarpazo otoñal” que pone en alerta a diez comunidades por lluvias

La inestabilidad se extenderá durante todo el fin de semana y la Aemet prevé que las precipitaciones puedan prolongarse hasta el lunes

Numerosas personas se protegen de la lluvia con paraguas mientras pasean por la plaza del Ayuntamiento de Valencia, a 1 de mayo de 2026. (EFE/Manuel Bruque)
Numerosas personas se protegen de la lluvia con paraguas mientras pasean por Valencia, imagen de archivo. (EFE/Manuel Bruque)
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Ciertas zonas de España deberán guardar el abanico y sacar el paraguas del cajón. En cuestión de un día, el zarpazo otoñal adelanta casi un mes la llegada del fresco. España atraviesa desde este jueves un giro radical que frena las altas temperaturas de los últimos días. Si ayer los termómetros se disparaban hasta los 44 grados en la costa mediterránea, hoy la previsión da paso a cielos nublados, lluvias e incluso tormentas que se ampliarán durante todo el fin de semana.

Este cambio de escenario responde a una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha iniciado una particular metamorfosis. Según la Aemet, el fenómeno «se convierte ahora en una vaguada de onda corta que va a recorrer el litoral mediterráneo». En otras palabras, el aire frío aislado se ha extendido, creando un rápido pasillo de aire gélido que, al chocar con el calor acumulado, desploma los termómetros y activa tormentas severas con granizo y vendavales.

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Lejos de tratarse de un episodio de 24 horas, las previsiones de la Aemet confirman que la inestabilidad atmosférica se mantendrá durante los próximos días. El establecimiento de la amplia vaguada provocará un descenso generalizado de los termómetros durante el fin de semana, situándolos en valores por debajo de lo habitual para la época. A medida que avance el viernes, las lluvias irán perdiendo intensidad en el Cantábrico, pero podrán ser localmente fuertes y persistentes en el sur de Cataluña.

Una persona se protege de la lluvia y el viento con un paraguas en Galicia, imagen de archivo. (M. Dylan / Europa Press)
Una persona se protege de la lluvia y el viento con un paraguas en Galicia, imagen de archivo. (M. Dylan / Europa Press)

Diez comunidades con avisos amarillo y naranja

Hasta diez comunidades autónomas se encuentran en alerta por fenómenos severos. La mayor preocupación se concentra en el cuadrante sureste y Baleares, donde el aviso naranja advierte de un riesgo importante en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Albacete por precipitaciones torrenciales de hasta 40 l/m² en una hora, granizo de gran tamaño y destructivos reventones térmicos.

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El nivel de peligro se extiende al sur de Tarragona, la Ibérica riojana y Aragón, con acumulaciones rápidas de agua de hasta 30 l/m². Por su parte, el archipiélago balear afronta un fuerte contraste: tras rozar hoy los 39 grados en Mallorca, la madrugada del viernes traerá tormentas muy fuertes, rachas de viento de intensidad casi huracanada y riesgo de rissagas en Menorca.

En aviso amarillo permanecen amplias zonas de Castilla y León, el País Vasco, Andalucía y el valle del Ebro. En estos territorios se aguardan chubascos de entre 15 y 20 l/m² en una hora, una tromba de agua capaz de complicar el tráfico y generar inundaciones locales en valles y torrenteras.

Numerosas personas que se protegen de la lluvia con paraguas en el Palacio Real de Madrid, imagen de archivo. (EFE/ Mariscal)
Numerosas personas que se protegen de la lluvia con paraguas en el Palacio Real de Madrid, imagen de archivo. (EFE/ Mariscal)

Inestabilidad concentrada hasta el lunes

De cara al fin de semana, la inestabilidad se concentrará en el tercio nororiental peninsular. Durante la madrugada del sábado se esperan chubascos de carácter persistente en el este de Aragón, norte de la Comunidad Valenciana, Pirineo central y litorales catalanes. Las lluvias torrenciales, que podrán alcanzar hasta 40 l/m² en tan solo una hora en varios puntos, aumentan el riesgo de inundaciones locales en valles y torrenteras.

En cuanto al domingo, la Aemet prevé que los chubascos y tormentas localmente fuertes continúen afectando al noreste peninsular y la Comunidad Valenciana. El organismo estatal considera probable que esta situación de precipitaciones intensas se prolongue hasta el lunes 24 de agosto, aunque remarca que aún existe una incertidumbre elevada sobre la localización exacta de los mayores acumulados.

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