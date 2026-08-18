España
Agregar Infobae enGoogle

En qué consiste la teoría del árbol, el truco que utilizan los ‘runners’ para ganar resistencia y correr más

La fatiga y la pérdida de motivación suelen aparecer durante los entrenamientos de running, de ahí que sea fundamental aplicar técnicas sencillas que ayudan a gestionar el esfuerzo físico

Una pareja corriendo por el parque (AdobeStock)
Una pareja corriendo por el parque. (AdobeStock)
Guardar

La fatiga es, en muchas ocasiones, una sensación que no falta en los entrenamientos de running. Pero combatir ese agotamiento es posible si se pone en práctica la teoría del árbol. Este truco sencillo y eficaz lo recomiendan los expertos porque ayuda a ganar resistencia y correr más. Y es que, durante una carrera, es inevitable que surjan pensamientos que lleven a plantearse si se puede continuar o si es mejor detenerse. De ahí que mantener la motivación no sea siempre una tarea sencilla.

Se trata de un método sencillo que permite al corredor concentrarse únicamente en alcanzar el siguiente punto visible, lo que reduce la sensación de fatiga y facilita la gestión del esfuerzo físico. De este modo, tanto deportistas experimentados como quienes se inician en la actividad pueden mejorar su resistencia y mantener la constancia durante el entrenamiento.

PUBLICIDAD

Diversos especialistas en psicología del deporte subrayan la importancia de las estrategias mentales para optimizar el rendimiento. Según el Manual de Psicología del Deporte del Consejo Superior de Deportes de España, la segmentación de la tarea en metas cortas contribuye a mantener la motivación y a disminuir el impacto del agotamiento percibido.

La teoría del árbol, el método perfecto para mantener la motivación

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

La teoría del árbol propone dividir la distancia de una carrera en objetivos cortos y visibles, como un árbol, una farola o una señal de tráfico. El corredor se concentra en alcanzar ese punto cercano en lugar de pensar en todo el trayecto restante, lo que ayuda a gestionar el esfuerzo físico y mental de manera más eficiente.

PUBLICIDAD

Este método se apoya en el principio psicológico de segmentación de tareas. Fijar metas pequeñas reduce la sensación de fatiga y hace que el desafío general resulte más accesible. Al lograr cada objetivo intermedio, el cerebro experimenta una sensación de recompensa y motivación, favoreciendo la continuidad del ejercicio.

Según el Consejo Superior de Deportes de España, dividir una tarea extensa en segmentos facilita el manejo del cansancio psicológico y permite mantener el ritmo durante la actividad física. La teoría del árbol se presenta así como una herramienta útil tanto para corredores principiantes como para experimentados.

Cómo aplicar la teoría del árbol en el entrenamiento de running

Imagen revitalizante de persona corriendo en el parque, practicando ejercicio para mejorar su salud y bienestar. La escena transmite energía positiva y muestra el compromiso con un estilo de vida activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La teoría del árbol es accesible para corredores de todos los niveles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica de la teoría del árbol resulta accesible para corredores de todos los niveles y se basa en fijar objetivos visuales cercanos durante la carrera. Al iniciar el recorrido, basta con seleccionar un punto de referencia, como un árbol o un poste, lo suficientemente próximo para no resultar abrumador, pero a la vez que implique cierto esfuerzo.

Durante el entrenamiento, el corredor concentra su atención únicamente en alcanzar ese primer objetivo, dejando de lado la preocupación por la distancia total. Al llegar al punto elegido, se repite el proceso con un nuevo objetivo, avanzando por etapas cortas y celebrando cada logro.

Esta estrategia convierte la carrera en una sucesión de metas pequeñas, lo que contribuye a mantener la motivación y a reducir la fatiga mental. El Consejo Superior de Deportes de España respalda este enfoque, señalando sus beneficios para la gestión psicológica del esfuerzo físico.

Cuáles son sus beneficios: desde mejorar la concentración, hasta fortalecer la autoconfianza

Esta teoría no solo facilita la resistencia durante el entrenamiento, sino que también contribuye a mejorar la concentración. Al enfocarse en metas inmediatas, el corredor permanece atento al presente y reduce las distracciones, lo que favorece el desarrollo de la atención plena durante la actividad física.

Este método también ayuda a aumentar la tolerancia a la fatiga. Al percibir el esfuerzo como más manejable, el cuerpo responde con mayor eficiencia y la tensión disminuye, permitiendo mantener un ritmo sostenido a lo largo del recorrido.

Además, alcanzar cada objetivo refuerza la motivación y la autoconfianza del corredor. Celebrar cada avance fortalece la percepción de capacidad personal y facilita continuar con el entrenamiento. Los beneficios de esta técnica cuentan con respaldo de especialistas en psicología del deporte.

Temas Relacionados

EjercicioEjercicio FísicoMasa MuscularEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

El refuerzo presupuestario permitirá acelerar la adquisición de municiones, renovar equipos críticos y aumentar la preparación de las fuerzas armadas

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

Por qué hay tantos terremotos en Granada: un “enjambre sísmico”, escasa profundidad y un movimiento de 4 a 5 milímetros al año

Los últimos temblores en esta provincia española entran “dentro de lo normal” por su ubicación y ya que “una falla no libera necesariamente toda la energía de golpe”

Por qué hay tantos terremotos en Granada: un “enjambre sísmico”, escasa profundidad y un movimiento de 4 a 5 milímetros al año

El cambio de sexo no sirve para que los maltratadores eludan sus condenas: el Supremo avala que no permite anular una sentencia previa de violencia de género

La ley trans ya especifica que las agresiones previas al cambio de registro seguirán siendo castigadas con el agravante de género

El cambio de sexo no sirve para que los maltratadores eludan sus condenas: el Supremo avala que no permite anular una sentencia previa de violencia de género
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

El cambio de sexo no sirve para que los maltratadores eludan sus condenas: el Supremo avala que no permite anular una sentencia previa de violencia de género

La Policía arresta a un hombre en la Feria de Málaga que habría apuñalado a un joven por intentar ligar con su novia

España dispara su gasto en defensa en 2025 hasta los 4.750 millones de euros: 15 empresas acaparan casi la mitad del presupuesto

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

Un obrero con experiencia te explica por qué decidir los azulejos y el váter antes de empezar las obras en la vivienda baja el gasto de la reforma

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida