En qué consiste la teoría del árbol, el truco que utilizan los ‘runners’ para ganar resistencia y correr más

Una pareja corriendo por el parque. (AdobeStock)

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La fatiga es, en muchas ocasiones, una sensación que no falta en los entrenamientos de running. Pero combatir ese agotamiento es posible si se pone en práctica la teoría del árbol. Este truco sencillo y eficaz lo recomiendan los expertos porque ayuda a ganar resistencia y correr más. Y es que, durante una carrera, es inevitable que surjan pensamientos que lleven a plantearse si se puede continuar o si es mejor detenerse. De ahí que mantener la motivación no sea siempre una tarea sencilla.

Se trata de un método sencillo que permite al corredor concentrarse únicamente en alcanzar el siguiente punto visible, lo que reduce la sensación de fatiga y facilita la gestión del esfuerzo físico. De este modo, tanto deportistas experimentados como quienes se inician en la actividad pueden mejorar su resistencia y mantener la constancia durante el entrenamiento.

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Diversos especialistas en psicología del deporte subrayan la importancia de las estrategias mentales para optimizar el rendimiento. Según el Manual de Psicología del Deporte del Consejo Superior de Deportes de España, la segmentación de la tarea en metas cortas contribuye a mantener la motivación y a disminuir el impacto del agotamiento percibido.

La teoría del árbol, el método perfecto para mantener la motivación

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

La teoría del árbol propone dividir la distancia de una carrera en objetivos cortos y visibles, como un árbol, una farola o una señal de tráfico. El corredor se concentra en alcanzar ese punto cercano en lugar de pensar en todo el trayecto restante, lo que ayuda a gestionar el esfuerzo físico y mental de manera más eficiente.

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Este método se apoya en el principio psicológico de segmentación de tareas. Fijar metas pequeñas reduce la sensación de fatiga y hace que el desafío general resulte más accesible. Al lograr cada objetivo intermedio, el cerebro experimenta una sensación de recompensa y motivación, favoreciendo la continuidad del ejercicio.

Según el Consejo Superior de Deportes de España, dividir una tarea extensa en segmentos facilita el manejo del cansancio psicológico y permite mantener el ritmo durante la actividad física. La teoría del árbol se presenta así como una herramienta útil tanto para corredores principiantes como para experimentados.

Cómo aplicar la teoría del árbol en el entrenamiento de running

La teoría del árbol es accesible para corredores de todos los niveles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica de la teoría del árbol resulta accesible para corredores de todos los niveles y se basa en fijar objetivos visuales cercanos durante la carrera. Al iniciar el recorrido, basta con seleccionar un punto de referencia, como un árbol o un poste, lo suficientemente próximo para no resultar abrumador, pero a la vez que implique cierto esfuerzo.

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Durante el entrenamiento, el corredor concentra su atención únicamente en alcanzar ese primer objetivo, dejando de lado la preocupación por la distancia total. Al llegar al punto elegido, se repite el proceso con un nuevo objetivo, avanzando por etapas cortas y celebrando cada logro.

Esta estrategia convierte la carrera en una sucesión de metas pequeñas, lo que contribuye a mantener la motivación y a reducir la fatiga mental. El Consejo Superior de Deportes de España respalda este enfoque, señalando sus beneficios para la gestión psicológica del esfuerzo físico.

Cuáles son sus beneficios: desde mejorar la concentración, hasta fortalecer la autoconfianza

Esta teoría no solo facilita la resistencia durante el entrenamiento, sino que también contribuye a mejorar la concentración. Al enfocarse en metas inmediatas, el corredor permanece atento al presente y reduce las distracciones, lo que favorece el desarrollo de la atención plena durante la actividad física.

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Este método también ayuda a aumentar la tolerancia a la fatiga. Al percibir el esfuerzo como más manejable, el cuerpo responde con mayor eficiencia y la tensión disminuye, permitiendo mantener un ritmo sostenido a lo largo del recorrido.

Además, alcanzar cada objetivo refuerza la motivación y la autoconfianza del corredor. Celebrar cada avance fortalece la percepción de capacidad personal y facilita continuar con el entrenamiento. Los beneficios de esta técnica cuentan con respaldo de especialistas en psicología del deporte.