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Cómo hacer mermelada de melocotón casera, un clásico del desayuno con un facilísimo paso a paso

Esta fruta veraniega es perfecta para preparar confituras y guardarlas en casa durante meses, encapsulando el sabor estival para disfrutarlo en cualquier época del año

Receta de mermelada de melocotón (Magnific)
Receta de mermelada de melocotón (Magnific)
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Aprovechando que el verano trae fantásticos melocotones al mercado, frutos jugosos, dulces y muy aromáticos, es el momento perfecto para convertirlos en una riquísima conserva que disfrutar en los desayunos durante los próximos meses. La mermelada de melocotón se prepara únicamente con tres ingredientes: la fruta, que debe estar bien madura para que otorgue más sabor; el azúcar, que actúa como conservante además de dar dulzor; y el limón, que suma un toque fresco y ácido imprescindible a la mezcla.

Como en todas las conservas que preparamos en casa, hay que cuidar al máximo la esterilización y conservación de los tarros. Si vamos a consumir los botes inmediatamente, podemos guardarlos simplemente en la nevera sin hacer el vacío, pero, si queremos ampliar su vida útil, debemos seguir el paso a paso rigurosamente. Una vez envasada al vacío, la mermelada puede durar incluso meses en la despensa, permitiéndonos disfrutar del sabor del verano en cualquier momento del año.

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Esta mermelada es perfecta para servir durante el desayuno, acompañando a un trozo de pan tostado untado con una pizca de mantequilla. También es útil para postres como la tarta de manzana o incluso tartas de queso o bizcochos.

Receta de mermelada de melocotón

La mermelada de melocotón es una conserva elaborada a base de melocotón fresco, azúcar y zumo de limón, cocida hasta lograr una textura espesa y brillante. Su método consiste en cocer la fruta troceada con el azúcar y el ácido del limón, removiendo hasta obtener la consistencia deseada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 20 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  • 1 kg de melocotones maduros (pesados ya pelados y sin hueso)
  • 700 g de azúcar (puedes reducir hasta 500 g si prefieres menos dulce)
  • 1 limón (zumo)

Cómo hacer mermelada de melocotón, paso a paso

  1. Lava y pela los melocotones. Retira el hueso y corta la pulpa en trozos pequeños.
  2. Coloca la fruta en una olla grande. Añade el azúcar y el zumo del limón. Remueve bien para integrar los ingredientes.
  3. Deja reposar la mezcla 30 minutos para que el melocotón suelte su jugo.
  4. Lleva la olla a fuego medio. Cuando rompa a hervir, baja a fuego lento.
  5. Remueve de vez en cuando para evitar que se pegue. Cocina durante 1 hora aproximadamente, hasta que espese y la fruta esté deshecha.
  6. Tritura la mezcla si prefieres una textura fina, o deja trozos si te gusta rústica.
  7. Mientras tanto, esteriliza los tarros de cristal hirviéndolos 10 minutos. Retíralos con unas pinzas y déjalos escurrir boca abajo sobre un paño limpio, procurando no tocar el interior de los tarros ni la cara interior de las tapas.
  8. Rellena los tarros con la mermelada caliente y cierra bien.
  9. Esteriliza los tarros al baño María: coloca un paño de cocina limpio en el fondo de una olla y sitúa encima los frascos sin que choquen entre sí. Cúbrelos completamente con agua, procurando que quede entre 2 y 3 cm de agua por encima de las tapas. Déjalos hervir durante unos 20 minutos.
  10. Retira los tarros con unas pinzas y déjalos enfriar completamente sobre un paño de cocina antes de guardarlos en la nevera o despensa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

  • Aproximadamente 4 tarros de 250 ml cada uno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 50 kcal (por cucharada sopera de 30 g)
  • Hidratos de carbono: 13 g
  • Azúcares: 12 g
  • Proteínas: 0,2 g
  • Grasas: 0,02 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

  • 6 a 12 meses en lugar fresco y seco, si el tarro está bien esterilizado y cerrado al vacío.
  • Una vez abierto, conservar en la nevera y consumir en 3 semanas.

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