España
Agregar Infobae enGoogle

Cuándo y cómo limpiar el aire acondicionado para que no pierda eficiencia y evitar el mal olor, según un experto

Mantener el aire acondicionado en buen estado pasa por una recomendación concreta: revisar y limpiar los filtros cada 15 o 30 días. De no hacerlo, el aparato puede consumir más energía y enfriar menos

Cuándo y cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, según un experto (Epic Air HVAC)
Cuándo y cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, según un experto (Epic Air HVAC)
Guardar

Lo más probable es que cualquiera que tenga en su casa un aparato de aire acondicionado se haya visto tentado de encenderlo en algún momento de este verano. O en varios, seguramente, el diablo en el desierto hecho aparato en la pared.

El problema del aire es que sale caro, y al final parece que uno tiene que elegir entre perder ese dinero y perder volumen de agua. Cuanto menos eficiente sea el aparato, más se perderá de cualquiera de las dos. Y si va lo suficientemente mal, de las dos a la vez.

Carlos Llull, especialista en climatización, explica en una publicación en redes sociales que un elemento frecuentemente ignorado del aire acondicionado influye profundamente en el funcionamiento del aparato: los filtros. Según el especialista, si no se limpian cada 15-30 días, la eficiencia del aire puede caer a la mitad: el polvo, pelos de mascota y demás partículas inevitables en cualquier espacio frecuentemente transitado o vivido se quedan ahí, bloqueando el paso del aire.

PUBLICIDAD

Aire acondicionado blanco de pared junto a una ventana con marco blanco. El cristal de la ventana tiene gotas de condensación y muestra edificios urbanos.
Si no se limpia cada 15-30 días, el aire acondicionado puede ver reducida su eficacia a la mitad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo (y cómo) limpiar el aire acondicionado

El mantenimiento de los filtros del aire acondicionado resulta esencial para que el aparato funcione correctamente, y puede hacerse en casa sin dificultad. Para una limpieza completa, es imprescindible que el aire acondicionado esté apagado y desconectado de la corriente eléctrica. Una vez desconectado, se retiran las tapas y los filtros, y se accede al interior del split.

Extraer los filtros, retirar el polvo con una aspiradora a baja potencia y enjuagarlos con agua fría suele ser suficiente. En caso de suciedad más persistente, es posible utilizar un detergente neutro, siempre evitando productos abrasivos o estropajos que puedan dañar la malla. Es importante asegurarse de que los filtros estén completamente secos antes de colocarlos de nuevo, ya que la humedad puede provocar la aparición de moho o malos olores.

PUBLICIDAD

Cuándo y cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, según un experto (Epic Air HVAC)
Cuándo y cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, según un experto (Epic Air HVAC)

Carlos Llull, especialista en climatización, recomienda aprovechar el desmontaje del equipo para limpiar también las piezas exteriores de la carcasa. “Ya que lo tenemos todo desmontado, hacemos exactamente lo mismo con los filtros y todas las piezas de la carcasa para que quede todo bien limpio”, señala. Llull advierte que no se debe emplear agua caliente, ya que podría deformar los filtros, y destaca la utilidad de la aspiradora cuando no sea necesario un lavado en profundidad.

La frecuencia con la que se revisan los filtros depende del uso y del entorno. Si el aire acondicionado opera muchas horas al día durante el verano, lo recomendable es comprobarlo cada 15 días. En viviendas con animales, ventanas abiertas o mayor acumulación de polvo, una revisión semanal puede evitar problemas de funcionamiento. Llull subraya la importancia de realizar comprobaciones periódicas en lugar de esperar a que el aparato presente fallos.

La limpieza de los filtros cubre solo una parte del mantenimiento del equipo, y cada modelo cuenta con instrucciones más o menos específicas que conviene seguir. Si, tras la limpieza doméstica, el aparato no recupera su rendimiento, lo adecuado es acudir a un técnico especializado. Componentes internos como la batería, el drenaje o el ventilador pueden requerir revisiones más profundas para asegurar el funcionamiento óptimo del sistema.

Temas Relacionados

Aire AcondicionadoLimpiezaMantenimientoEspaña-SociedadEspaña-Noticais

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuidado con lo que cuentas en Tinder: un empleado de una inmobiliaria es despedido por revelar en un chat privado el salario de otra persona

El trabajador vio la Declaración de la Renta de un tercero y reveló datos confidenciales durante una conversación informal

Cuidado con lo que cuentas en Tinder: un empleado de una inmobiliaria es despedido por revelar en un chat privado el salario de otra persona

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

La reacción de Carlos III al conocer que Harry y Meghan volverán a vivir en Reino Unido: el cariño de un abuelo que quiere ver crecer a sus nietos

Según ha publicado ‘Hello!’, el monarca ha recibido con agrado el regreso de los duques de Sussex a Inglaterra

La reacción de Carlos III al conocer que Harry y Meghan volverán a vivir en Reino Unido: el cariño de un abuelo que quiere ver crecer a sus nietos

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año

Los carburantes encadenan siete semanas de subidas desde que el Gobierno eliminó la rebaja del IVA en julio, en plena tensión por el conflicto en Oriente Medio

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

El Instituto de Medicina Legal solo logra identificar a 6 de los 82 muertos recuperados en Ceuta: “Es un drama”

Estabilizado el incendio de Riglos (Huesca) y controlado el de Niebla (Huelva), tras arrasar juntos más de 47.000 hectáreas en dos semanas

Aprendizajes y heridas abiertas del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en el aeropuerto de Barajas 18 años después

El Tribunal Supremo cambia la normativa y reduce el margen de error: los radares móviles parados tendrán que aplicar el mismo criterio que los fijos

Ucrania y Alemania restaurarán el enorme arco que rodea un reactor de Chernóbil que destruyó un ataque ruso

ECONOMÍA

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año

Llenar el depósito de gasoil ya cuesta más de 100 euros: el diésel llega a los 1,82 euros y la gasolina toca los 1,7 en el mes de mayor tráfico del año

Miguel Ángel Mejías: “No te pueden cobrar el servicio de terraza si no se ha informado en la carta de precios”

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

Ignacio de la Calzada, abogado: “El Gobierno va a mirar con lupa a los trabajadores que hayan cogido dos bajas en un año”

El precio de la gasolina este 20 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

Las normas que Mourinho ha impuesto en el Real Madrid y los castigos si no se cumple: de la puntualidad a la dieta

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División