Cuándo y cómo limpiar el aire acondicionado para que no pierda eficiencia y evitar el mal olor, según un experto

Cuándo y cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, según un experto (Epic Air HVAC)

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Lo más probable es que cualquiera que tenga en su casa un aparato de aire acondicionado se haya visto tentado de encenderlo en algún momento de este verano. O en varios, seguramente, el diablo en el desierto hecho aparato en la pared.

El problema del aire es que sale caro, y al final parece que uno tiene que elegir entre perder ese dinero y perder volumen de agua. Cuanto menos eficiente sea el aparato, más se perderá de cualquiera de las dos. Y si va lo suficientemente mal, de las dos a la vez.

Carlos Llull, especialista en climatización, explica en una publicación en redes sociales que un elemento frecuentemente ignorado del aire acondicionado influye profundamente en el funcionamiento del aparato: los filtros. Según el especialista, si no se limpian cada 15-30 días, la eficiencia del aire puede caer a la mitad: el polvo, pelos de mascota y demás partículas inevitables en cualquier espacio frecuentemente transitado o vivido se quedan ahí, bloqueando el paso del aire.

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Si no se limpia cada 15-30 días, el aire acondicionado puede ver reducida su eficacia a la mitad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo (y cómo) limpiar el aire acondicionado

El mantenimiento de los filtros del aire acondicionado resulta esencial para que el aparato funcione correctamente, y puede hacerse en casa sin dificultad. Para una limpieza completa, es imprescindible que el aire acondicionado esté apagado y desconectado de la corriente eléctrica. Una vez desconectado, se retiran las tapas y los filtros, y se accede al interior del split.

Extraer los filtros, retirar el polvo con una aspiradora a baja potencia y enjuagarlos con agua fría suele ser suficiente. En caso de suciedad más persistente, es posible utilizar un detergente neutro, siempre evitando productos abrasivos o estropajos que puedan dañar la malla. Es importante asegurarse de que los filtros estén completamente secos antes de colocarlos de nuevo, ya que la humedad puede provocar la aparición de moho o malos olores.

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Cuándo y cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, según un experto (Epic Air HVAC)

Carlos Llull, especialista en climatización, recomienda aprovechar el desmontaje del equipo para limpiar también las piezas exteriores de la carcasa. “Ya que lo tenemos todo desmontado, hacemos exactamente lo mismo con los filtros y todas las piezas de la carcasa para que quede todo bien limpio”, señala. Llull advierte que no se debe emplear agua caliente, ya que podría deformar los filtros, y destaca la utilidad de la aspiradora cuando no sea necesario un lavado en profundidad.

La frecuencia con la que se revisan los filtros depende del uso y del entorno. Si el aire acondicionado opera muchas horas al día durante el verano, lo recomendable es comprobarlo cada 15 días. En viviendas con animales, ventanas abiertas o mayor acumulación de polvo, una revisión semanal puede evitar problemas de funcionamiento. Llull subraya la importancia de realizar comprobaciones periódicas en lugar de esperar a que el aparato presente fallos.

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La limpieza de los filtros cubre solo una parte del mantenimiento del equipo, y cada modelo cuenta con instrucciones más o menos específicas que conviene seguir. Si, tras la limpieza doméstica, el aparato no recupera su rendimiento, lo adecuado es acudir a un técnico especializado. Componentes internos como la batería, el drenaje o el ventilador pueden requerir revisiones más profundas para asegurar el funcionamiento óptimo del sistema.