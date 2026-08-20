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Precio de la luz en España este viernes

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio dela luz en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este viernes 21 de agosto.

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio de la energía eléctrica

Día: 21 de agosto

Precio medio: 113.98 euros por megavatio hora

Precio más alto: 198.67 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 2.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este viernes 21 de agosto, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 196.59 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 169.38 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 167.46 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 157.69 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 153.39 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 160.49 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 177.25 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.89 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 192.59 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 106.96 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 41.71 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.92 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.05 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.74 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 16.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 80.24 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 155.51 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 193.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 198.67 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 187.49 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 173.5 euros por megavatio hora.

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