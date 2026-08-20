Precio de la luz en España este viernes

¿No sabes cuál es el precio dela luz en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este viernes 21 de agosto.
Al cambiar constantemente, es importante mantenerse informado sobre los precios de la energia eléctrica.
Precio de la energía eléctrica
Día: 21 de agosto
Precio medio: 113.98 euros por megavatio hora
Precio más alto: 198.67 euros por megavatio hora
Precio mínimo: 2.0 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad por hora
A lo largo de este viernes 21 de agosto, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 196.59 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 169.38 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 167.46 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 157.69 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 153.39 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 160.49 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 177.25 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.89 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 192.59 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 106.96 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 41.71 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.92 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.05 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.0 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 2.0 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 2.0 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.74 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 16.0 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 80.24 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 155.51 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 193.0 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 198.67 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 187.49 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 173.5 euros por megavatio hora.
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