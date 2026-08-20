Ucrania y Alemania restaurarán el enorme arco que rodea un reactor de Chernóbil que destruyó un ataque ruso

Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) que protege los restos del cuarto reactor de la planta nuclear de Chernóbil (EFE/Roman Pilipey)

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Alemania ha confirmado la aportación de 50 millones de euros para reparar el Nuevo Confinamiento Seguro de la Central Nuclear de Chernóbil, dañado en febrero de 2025 tras un ataque con un dron ruso, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania. El anuncio se produjo tras una reunión en Kiev entre el primer viceprimer ministro ucraniano y titular de Energía, Denys Shmyhal, y el ministro federal de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear de Alemania, Karsten Schneider. El acuerdo contempla que la contribución de Alemania se canalice mediante la Cuenta de Cooperación Internacional para Chernóbil (CCICh), fondo destinado a administrar recursos internacionales para la seguridad nuclear en la zona.

Durante la visita a la central, la delegación alemana recorrió la infraestructura del Nuevo Confinamiento Seguro y evaluó los daños ocasionados por el ataque. Los representantes también visitaron la nueva planta solar instalada en el área industrial del complejo, iniciativa orientada a diversificar la generación energética en Chernóbil. Finalmente, la delegación participó en una ceremonia en memoria de los liquidadores y trabajadores implicados en la respuesta al desastre de 1986.

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El Nuevo Confinamiento de Chernóbil fue construido para aislar los restos radiactivos del reactor accidentado, pero en febrero de 2025 resultó dañado tras un ataque ruso con dron, lo que incrementó la alarma internacional respecto a la estabilidad de las infraestructuras nucleares ucranianas y la urgencia de garantizar su protección ante el conflicto bélico en curso, intensificando el debate sobre la seguridad energética en Europa.

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Cooperación internacional para la seguridad nuclear

El proyecto de reconstrucción del arco de Chernóbil se ha convertido en uno de los mayores retos de seguridad nuclear en Europa. La restauración de la estructura de confinamiento, conocida como el “arco”, es considerada fundamental para la seguridad nuclear de Ucrania y del conjunto del continente, por lo que constituye una preocupación compartida por las autoridades ucranianas, alemanas y diversas organizaciones internacionales.

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El coste total estimado para la reparación ronda los 500 millones de euros, según cálculos iniciales del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. De acuerdo con el Gobierno de Ucrania, la Comisión Europea, Estados Unidos y el Reino de Noruega han manifestado su intención de sumarse a la financiación para la reconstrucción de la estructura.

Daños en la cubierta corrugada del Nuevo Confinamiento Seguro de la Central Nuclear de Chernóbil, (AP Photo/Efrem Lukatsky)

El Ministerio de Energía de Ucrania subrayó la rápida respuesta de Alemania, valorando esta decisión como un paso clave para la seguridad nuclear continental y la prevención de riesgos de contaminación tanto para Ucrania como para el resto de Europa. Las autoridades ucranianas señalaron que la inversión alemana se gestionará a través de mecanismos multilaterales, reforzando el compromiso europeo con la protección de infraestructuras nucleares en el país.

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La restauración del confinamiento, según la cartera de Energía, se considera prioritaria para evitar posibles fugas radiactivas y contribuir a la estabilidad de la región. La cooperación entre Ucrania y Alemania, junto al respaldo de otros socios internacionales, marca una nueva etapa en la defensa de instalaciones críticas frente a los riesgos derivados del conflicto con Rusia y los ataques a objetivos estratégicos.