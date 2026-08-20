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Comienza el traslado de migrantes a los nuevos espacios habilitados por el Gobierno en Ceuta: se amplían las plazas hasta las 1.800

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que los traslados se están realizando de manera voluntaria para dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en zona de la playa del Trampolín y la Loma Colmenar

El desalojo de la playa de El Trampolín ha comenzado a las 7:00 horas de este jueves con tranquilidad y sin incidencias para trasladar a los migrantes que permanecían asentados en la zona a distintos recursos de acogida habilitados en la ciudad, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Ceuta. (EFE / LAURA RINCÓN)
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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya está habilitando espacios en Ceuta para la acogida de 1.800 migrantes, 300 plazas más de las que anunció la ministra Elma Saiz el lunes pasado, y se han iniciado los traslados desde la playa del Trampolín, donde hasta el momento estaban instaladas entre 3.500 y 5.000 personas tras su entrada irregular desde Marruecos el pasado 30 de julio. Las plazas, ubicadas en los espacios Loma Margarita y el Parking de Embolsamiento, tendrán carácter temporal y serán “ampliados progresivamente conforme finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos”.

Fuentes ministeriales aseguran que los traslados se están realizando de “manera voluntaria, ofreciendo a las personas la posibilidad de acceder a estos espacios de acogida en unas condiciones adecuadas y seguras”. “Todo el dispositivo se está desarrollando en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta con el objetivo de garantizar que el despliegue de los recursos y el traslado de las personas se realicen de manera ordenada y segura”, añade el ministerio.

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Esta actuación forma parte del dispositivo extraordinario que ha puesto en marcha el Ejecutivo central, en colaboración con organizaciones humanitarias que trabajan por los derechos de las personas migrantes, como Engloba o Accem.

Varios inmigrantes acampados en la playa del Trampolín, a 19 de agosto, en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)
Varios inmigrantes acampados en la playa del Trampolín, a 19 de agosto, en Ceuta. (Marcos Moreno / Europa Press)

El próximo paso es trasladar a 500 niñas a la Península

La segunda fase del plan propuesto por el Gobierno contempla el traslado de 500 niñas a la Península, consideradas el grupo más vulnerable, ya que corren peligro de sufrir agresiones sexuales, trata y explotación, según han advertido organizaciones sociales. Sin embargo, la iniciativa ha generado oposición por parte del PP, que descarta esa medida.

No obstante, desde el Ministerio de Juventud e Infancia han recordado que el plan incluye tanto el Real Decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas o el acogimiento familiar, como otras fórmulas que permitan agilizar la acogida. Entre esas fórmulas se incluye una vía para que organizaciones de protección a la infancia desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de ceder la tutela a las regiones. Este método cumple con una sentencia del Tribunal Supremo y permite que los traslados se realicen sin que las comunidades autónomas puedan rechazar la tutela, ya que no son ellas quienes asumen esa responsabilidad.

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