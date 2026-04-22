La primera hoguera de los chicos en ‘La isla de las tentaciones 10′ desata inseguridades y emociones a flor de piel

Los participantes enfrentan sus inseguridades al ver imágenes inéditas de sus parejas en la villa opuesta (@islatentaciones)

La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha alcanzado un momento crítico tras la emisión de la primera hoguera de los chicos, un episodio marcado por la inquietud, el desgaste emocional de las parejas y tensiones internas que ya no se limitan únicamente a los vínculos románticos.

La cita, conducida por Sandra Barneda, ha puesto el foco en las reacciones de los participantes ante la incertidumbre y la presión, al tiempo que la llegada de una nueva pareja ha alterado la dinámica en ambas villas. El programa ha dejado imágenes de lágrimas, desconcierto y un ambiente cada vez más enrarecido.

Durante la primera hoguera, Álex ha sido el primero en enfrentarse a las imágenes de su pareja, Ainhoa, mostrándose afectado y reconociendo su temor ante la posibilidad de que ella no le respetase. La emisión también ha mostrado cómo Lucas reaccionaba con desconcierto al ver a su novia Yuli compartir momentos con el tentador VIP Óscar.

Crisis y desmotivación en Villa Deseo

Junto a estas escenas, la tensión en Villa Deseo ha escalado de tal modo que participantes como Julia y Ainhoa han llegado a plantearse abandonar la experiencia, una situación que ha sido abordada directamente por la presentadora Sandra Barneda. La frase textual “Vaya ambiente de mierda. Las puedo llegar a entender, pero no lo comparto. Sé a dónde vine y para esto me quedo en mi casa”, pronunciada por Leila, ha resumido el malestar reinante.

La llegada de Yuli y Lucas a la isla ha supuesto un cambio en las dinámicas grupales. Mientras que la mayoría de las chicas han mostrado un estado de ánimo apático y desmotivado, Yuli y Leila han tratado de disfrutar la experiencia y propiciar un ambiente diferente. Yuli se ha destacado por su actitud positiva desde el primer momento, algo que ha conectado con Leila pero que ha chocado de frente con el clima de desgana que impera entre el resto de compañeras.

Leila y Yuli expresan su descontento ante la apatía generalizada del grupo en Villa Deseo (@islatentaciones)

Al observar las grabaciones en la hoguera, Álex ha experimentado un cambio evidente: tras un inicio marcado por las lágrimas —“No quiero que se olvide de mí”, ha lamentado y ha terminado reconociendo que Ainhoa parecía contenta, lo que le ha proporcionado cierta tranquilidad pese a admitir sus inseguridades.

Por su parte, Lucas ha recibido con entusiasmo la posibilidad de ver a su novia, alegando ante las cámaras que su objetivo era simplemente verla, aunque más tarde ha manifestado sorpresa ante la cercanía entre Yuli y Óscar, especialmente cuando ella ha aceptado la invitación de este último para ir al jacuzzi. “Si estoy aquí es para mejorar eso”, ha afirmado Lucas después de escuchar a Yuli describiéndole como una persona intensa.

La reacción de Lucas revela sus dudas sobre la relación tras ver las imágenes de su pareja (@islatentaciones)

La emisión de la hoguera ha funcionado como catalizador de emociones y ha intensificado un contexto ya complicado. Varios concursantes han reconocido sentirse sobrepasados: Julia ha llegado a decir que “sabía que iba a ser duro, pero no para tanto. Esto no está hecho para mí”.

Ainhoa también ha admitido su malestar: “He intentado estos días estar un poco mejor, pero he llegado a un punto en el que no puedo. No estoy preparada”. Sandra Barneda, quien, al percibir el riesgo de abandono, ha lanzado un mensaje directo: “Es la única manera de comprobar si vuestra relación es tan fuerte como creéis. El principio es fuerte, pero si veis que no podéis, no pasa nada”.

Fracaso en la convivencia

Entre tanto, el ambiente de desánimo y distancia ha afectado a la relación entre las chicas. La escasa participación durante la fiesta, las salidas anticipadas de Julia y Ainhoa, y la frustración creciente de Leila y Yuli han puesto de manifiesto una fractura: solo un reducido grupo parece dispuesto a “vivir la experiencia” mientras el resto permanece ajeno a la dinámica propuesta por el programa.

Este distanciamiento ha sido advertido también por los solteros, quienes han optado por acercarse cada vez más a las concursantes más abiertas a la convivencia, lo que podría suponer un giro en la estructura habitual del reality.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

El impacto de la primera hoguera ha ido más allá de las lágrimas y las tensiones. Telecinco ya ha mostrado un fragmento del próximo programa, en el que las chicas afrontarán también su hoguera, anticipando escenas de gritos, amenazas y una sensación predominante de decepción colectiva.

Al cierre del último episodio, Sandra Barneda ha anunciado que una de las chicas ha solicitado la primera hoguera de confrontación de la edición, aunque sin desvelar la identidad, si bien la duda recae principalmente sobre Julia o Ainhoa.