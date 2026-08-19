La DANA impulsa una entrada de aire sahariano y condena a la Comunidad Valenciana a una jornada de calor extremo: la Aemet activa el nivel rojo por máximas de 44 grados

Numerosos bañistas disfrutan en la playa de la Malvarrosa en Valencia (EFE/ Kai Forsterling).

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El área Mediterránea se enfrenta este miércoles a una de sus jornadas más calurosas del verano. La peor parte se la va a llevar en la Comunidad Valenciana, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel rojo de aviso, que implica “peligro extraordinario” ante la previsión de que el termómetro alcance los 44 grados.

En concreto, la alerta estará activa entre las 13:00 y las 20:59 horas en el litoral de la provincia de Valencia, donde se esperan máximas de hasta 43 grados; y en el litoral norte de Alicante, donde el mercurio escalará hasta los 44 grados, según la previsión del organismo público, que ha pedido a los valencianos que extremen las precauciones. “Además del peligro para la salud, sobre todo en personas vulnerables, los índices de peligro de incendios forestales serán extremos, con capacidad rápida de propagación por combinación de calor, poniente persistente, humedad muy baja y extrema sequedad del suelo de la vegetación”, advierten a través de su cuenta de X.

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Mapa del riesgo de incendio. (Aemet)

La Aemet también destaca que es la primera vez que en un mismo año se activa cinco días esta alerta por temperaturas en la comunidad autónoma desde que se implantó el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) en 2006. Se alcanzó este nivel el 7, 8, 15 y 23 de julio y, ahora, el 19 de agosto, el máximo hasta la fecha. Quedan por detrás los tres días de 2025 (16, 17 y 18 de agosto) y los tres de 2021 (12 de julio, 14 y 15 de agosto).

Jóvenes se refrescan junto a una fuente de agua pulverizada en plena alerta amarilla en Valencia. (EFE/Ana Escobar)

Este repunte de las temperaturas se produce, según detalla el ente público, por una dorsal anticiclónica situada sobre el sureste de la península, que se acentúa por la presencia de un chorro de aire sahariano y que se va ir trasladando hacia el este arrastrando a la DANA y reintegrándola en la circulación general. En superficie, los vientos de poniente con giro anticiclónico en la mitad sur provocarán un efecto de calentamiento adicional que que se traduce en un calor muy interior.

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Otras 12 comunidades con avisos

Mapa de avisos por calor para este miércoles, 19 de agosto de 2026. (Aemet)

Andalucía permanecerá en las próximas horas bajo aviso naranja por temperaturas máximas que alcanzarán los 40 grados en diversas zonas del interior, especialmente en la provincia de Almería. En Málaga, se prevén valores de hasta 38 grados en áreas interiores y 36 grados en la Axarquía, ambas bajo nivel amarillo.

En Aragón, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja por temperaturas máximas que oscilarán entre 37 y 41 grados en varias zonas de Huesca, Teruel y Zaragoza. En la Ribera del Ebro se podrían registrar valores localmente de hasta 42 grados. También en algunas áreas de Teruel, como Gúdar y Maestrazgo, el nivel de alerta es amarillo, con máximas de 38 grados.

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Una mujer fotografía un termómetro que marca 44 grados en Córdoba este viernes. (EFE/Salas)

Castilla-La Mancha afrontará una jornada con aviso naranja por temperaturas que llegarán a los 39 grados en la provincia de Albacete. Otras áreas de la comunidad estarán en nivel amarillo, con valores de entre 34 y 36 grados.

En Cataluña también se encuentra bajo aviso naranja en el interior de varias provincias. Se esperan máximas de hasta 40 grados en la cuenca de Tremp, mientras que en otras zonas del Pirineo y el prelitoral los termómetros llegarán a 37 y 39 grados. Además, Girona presenta avisos amarillos por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con posible granizo y rachas muy fuertes de viento.

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La Comunidad Valenciana afrontará una situación de aviso naranja por temperaturas extremas. Se prevén máximas de hasta 43 grados en el interior sur de Valencia, donde localmente pueden superarse los 44 grados. En otras zonas del litoral y del interior, los avisos serán amarillos, con temperaturas entre 36 y 40 grados.

Turistas se protegen con paraguas para aliviar las altas temperaturas en Córdoba, a 8 de agosto de 2026. (EFE/ Salas)

La Región de Murcia se mantendrá en aviso naranja, con temperaturas máximas de 40 grados en distintas áreas del interior y el litoral sur. En el altiplano y el noroeste, el nivel amarillo se activará por valores de hasta 39 grados, que pueden llegar localmente a los 40 grados.

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En Castilla y León, la Aemet ha emitido avisos amarillos por temperaturas máximas que alcanzarán los 34 grados en zonas de Soria y Cuenca, y los 36 grados en otras áreas del interior.

Baleares estará bajo nivel amarillo por temperaturas máximas que llegarán a 37 grados en Ibiza y Formentera, y hasta 38 grados en el norte y nordeste de Mallorca. En la Sierra Tramontana y el interior de Mallorca se esperan valores de hasta 37 grados.

En Galicia, la alerta amarilla afectará a la provincia de Ourense, donde se esperan máximas de hasta 36 grados en la zona del Miño.

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Varios turistas intentan refrescarse en la Ciudad de las Artes y las Ciencias durante la ola de calor en Valencia, España. 18 julio 2023. REUTERS/Eva Máñez

La Comunidad de Madrid permanecerá en nivel amarillo, con temperaturas que alcanzarán los 36 grados tanto en la zona metropolitana como en el sur, vegas y oeste.

Navarra contará con avisos amarillos debido a temperaturas máximas de hasta 38 grados en la Ribera del Ebro, mientras que en el centro y el Pirineo los valores oscilarán entre 34 y 36 grados.

En el País Vasco se esperan temperaturas máximas de hasta 36 grados en la Rioja alavesa, bajo aviso amarillo.

La Rioja estará en alerta amarilla, con máximas de 38 grados en la Ribera del Ebro y de 34 grados en áreas de la Ibérica.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Un giro busco en la meteorología

Tras unos días con predominio del tiempo estable y temperaturas extremas, llegarán las lluvias generalizadas acompañadas de tormentas con granizo. El paso de una vaguada que atravesará rápidamente la península ibérica y la entrada de una masa polar más fresca darán pie a varias jornadas de inestabilidad.

El jueves, la entrada de un frente por el noroeste peninsular dejará precipitaciones en el área cantábrica, mientras que en el resto de la mitad norte es probable que se produzcan chubascos tormentosos vespertinos. “En el tercio suroriental peninsular estas tormentas podrían ser fuertes y dar lugar a reventones y rachas muy fuertes, que podrían extenderse a Baleares”, avisa la Aemet en un comunicado. Con este escenario de inestabilidad, se producirá un “acusado descenso de temperaturas” en la península.

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El viernes, continuarán las precipitaciones en el Cantábrico, áreas del nordeste peninsular y Baleares, en general más dispersas que el día anterior. El cambio de patrón se consolidará durante en fin de semana debido al establecimiento de una amplia vaguada al oeste de la Península y al paso de un frente de lento desplazamiento, que contribuirán a inestabilizar la atmósfera, especialmente en áreas del nordeste peninsular donde penetre el aire húmedo mediterráneo.

Con ello, “se espera un descenso generalizado de temperaturas, hasta alcanzar valores algo por debajo de lo normal para la época, y precipitaciones en el norte y este peninsulares, que serán más abundantes y persistentes en el tercio norte peninsular”, advierten. Es más, no descartan que puedan ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en zonas del nordeste, con mayor probabilidad en el entorno pirenaico, “donde podrían darse inundaciones locales, especialmente en valles y torrenteras”.