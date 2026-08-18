La Aemet activa en Galicia el nivel rojo que implica “peligro extraordinario” ante el calor extremo con máximas de 40 grados

Mapa de alertas meteorológicas en Galicia con Pontevedra en nivel rojo. (Aemet)

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel rojo de aviso —que implica “peligro extraordinario”— en Galicia ante la previsión de temperaturas extremas. La alerta corresponde concretamente a la región del Miño de Pontevedra, donde se espera que el termómetro supere los 40 grados, y estará activa desde las 13:00 hasta las 20:59 de este martes.

La Aemet espera una jornada “muy calurosa” en buena parte del país y las máximas por encima de 40 grados se darán más allá de en el sur Galicia, donde el mercurio no suele escalar hasta esta cifra. El organismo público también ha activado las alertas por temperaturas extremas en nivel naranja (pelirgo importante) y amarillo (peligro bajo).

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13 comunidades en aviso por calor intenso

Mapa de alertas meteorológicas por temperaturas extremas, para este martes, 18 de agosto de 2026. (Aemet)

En Andalucía, Córdoba está en nivel naranja ante la previsión de que el mercurio alcance los 40 grados, mientras que en Jaén, también en nivel naranja, el termómetro llega a 42 grados en el interior. Granada prevé hasta 39 grados y 38 grados en otras zonas del interior. En Sevilla, la campiña registra hasta 39 grados y, en la parte oriental, puntualmente 40 grados. También hay avisos amarillos en áreas de sierra y subbética cordobesa y en montes de Jaén.

En Aragón, se esperan altas temperaturas, con aviso naranja en el sur de Huesca donde se prevén 39 grados. En Teruel y Zaragoza, la previsión incluye avisos amarillos por máximas entre 36 y 37 grados, especialmente en comarcas del interior y en la ribera del Ebro.

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Islas Baleares está bajo aviso amarillo por temperaturas elevadas. En Mallorca se alcanzan hasta 37 grados en el interior y 36 grados en el norte y nordeste de la isla.

Castilla y León afronta una jornada con avisos naranjas en el sur de Ávila, donde se esperan hasta 39 grados. El resto de la comunidad cuenta con avisos amarillos, situando los valores máximos entre 34 y 36 grados en muchas zonas del interior.

La región de Castilla-La Mancha está marcada por avisos naranjas por temperaturas máximas en áreas de Toledo y Cuenca, con valores de hasta 40 y 37 grados respectivamente. En otras zonas como Ciudad Real y Albacete, se esperan máximas de 38 y 39 grados bajo aviso amarillo.

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En Cataluña, la depresión central de Lleida y Tarragona se encuentra en aviso naranja por temperaturas que llegan a 39 grados. Girona y Barcelona mantienen avisos amarillos, con máximas de hasta 36 grados en zonas interiores y prelitorales.

Extremadura cuenta con avisos naranjas en Badajoz y Cáceres, donde se prevén hasta 40 grados en varias comarcas. Otras zonas del sur de la comunidad tienen avisos amarillos, con máximas de 38 grados.

Galicia tiene avisos naranjas en Ourense, donde se esperan hasta 40 grados en el interior. Lugo y Pontevedra activan avisos amarillos, con máximas de entre 36 y 39 grados, especialmente en áreas interiores y de montaña.

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Comunidad de Madrid afronta la jornada con avisos naranjas por temperaturas de hasta 39 grados en el área metropolitana y sur, y nivel amarillo en la sierra, donde el mercurio alcanza los 35 grados.

Región de Murcia cuenta con avisos amarillos en varias zonas del interior y altiplano, con temperaturas máximas previstas de hasta 38 grados.

Comunidad Foral de Navarra mantiene activo el aviso amarillo en la ribera del Ebro, con máximas previstas de hasta 36 grados.

La Rioja está bajo aviso amarillo por calor, con temperaturas que llegan a los 36 grados en áreas del valle del Ebro.

Comunidad Valenciana presenta aviso naranja en el interior sur de Valencia, donde se esperan hasta 40 grados. En otras zonas, incluidas áreas de Alicante y el litoral valenciano, los avisos son de nivel amarillo, con máximas entre 37 y 39 grados.

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