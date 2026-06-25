España

Soluciones creativas (y económicas) contra el calor al alcance de la mano de los españoles que no tienen aire acondicionado ni en sus lugares de trabajo

España acaba de atravesar la primera ola de calor del verano, pero previsiblemente no será la última

Guardar
Google icon
Un turista se protege del sol mientras cruza el Puente Romano de Córdoba, a 23 de junio de 2026. (EFE/Rafa Alcaide)
Un turista se protege del sol mientras cruza el Puente Romano de Córdoba, a 23 de junio de 2026. (EFE/Rafa Alcaide)

El verano acaba de comenzar y lo ha hecho con una ola de calor que ha barrido toda España. Durante cuatro días, el aire abrasaba la piel; el asfalto emanaba calor hasta bien entrada la noche; y el sueño se volvió inconciliable. En Cabo de Gata ha habido noches en las que el mercurio no bajaba de 30 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las denomina “infernales”. Las “tórridas” -en las que el termómetro no baja de 25 grados- han sido más democráticas y han afectado a buena parte del país. Sin embargo, resultaron peores las horas diurnas. Los dos municipios más calurosos de España, Andújar (Jaén) y Montoro (Córdoba), superaron los 45 grados, una cifra récord para el mes de junio. Pero no se quedaron lejos en el resto de Andalucía. Hasta en el norte han sufrido máximas por encima de los 40 grados. El calor ha sido tal que Aemet ha llegado a activar el nivel rojo -que implica “peligro extraordinario”- en cuatro provincias.

La época estival solo acaba de empezar y con este arranque -y el recuerdo de los veranos pasados- solo queda armarse de paciencia y buscar soluciones prácticas para todos los ámbitos de la vida atravesados por las temperaturas extremas de asolan el país: desde la alimentación hasta el cuidado de niños y mayores.

PUBLICIDAD

Comidas sin fogones y bebidas sin alcohol ni cafeína

El Ministerio de Sanidad recomienda en su Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud tomar medidas muy sencillas, pero que no siempre resultan intuitivas. Por ejemplo, recuerda la importancia de beber agua, aún sin sed, para mantenerse hidratado. Ahora bien, indica que es preferible evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Respecto a la alimentación, ensaladas, frutas y verduras son las mejores opciones. Las comidas ligeras ayudan a reponer las sales perdidas por el sudor y no conllevan pasar demasiado tiempo en la cocina o frente a los fogones. No es época de pucheros ni platos demasiado contundentes. El verano se presta para probar todo tipo de ensaladas, con legumbres y variedades de verduras, así como para rescatar al gran aliado tradicional: el gazpacho. De postre, merienda y acompañamiento del desayuno, la variedad de frutas de época permite elaborar macedonias muy completas.

PUBLICIDAD

La lechuga parece obligatoria en las ensaladas, pero nada más lejos de la realidad. Aquí tienes algunos ejemplos

Trabajar bajo temperaturas extremas

Desde Sanidad, la cartera que dirige Mónica García, también insisten en la importancia de permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, así como reducir la actividad física en las horas centrales del día. Ahora bien, no todos los trabajadores tienen ese privilegio pese a que el Real Decreto por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo establece que la temperatura de las oficinas estarán comprendidas entre 17 y 27 grados y entre 14 y 25 grados donde se realicen trabajos ligeros.

Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, más de 5 millones y medio de personas trabajadoras afirman haber estado expuestas a calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, lo que representa un 26%. Además, el 17% de la población activa de España trabaja bajo una radiación solar intensa, unos 3,8 millones de personas trabajadoras. Los sectores más afectados son los de agricultura y pesca, seguido de la construcción, los suministros y la minería. Estos trabajadores pueden recurrir al Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de forma anónima y denunciar las condiciones bajo las que trabajan.

Trabajadores en un andamio se protegen la cabeza en Bilbao, a 22 de junio de 2026. (EFE/Luis Tejido)
Trabajadores en un andamio se protegen la cabeza en Bilbao, a 22 de junio de 2026. (EFE/Luis Tejido)

Piscinas municipales, centros culturales y centros comerciales

Una pregunta que se hacen muchos españoles cuando llegan estas fechas es “¿cómo sobrevivir al calor sin aire acondicionado?“, bien sea por no tener uno en casa o por no poder encenderlo durante demasiado tiempo por temor a la factura.

Bajo esta premisa surge el concepto de “refugio climático”, un espacio abierto para resguardar a las personas de las temperaturas extremas del verano. Hay ayuntamientos que habilitan espacios concretos para ello, pero también hay otros espacios públicos que se pueden convertir en refugios climáticos insospechados. Entre ellos, están las bibliotecas y los centros culturales, con actividades para personas de todas las edades. Pero los centros comerciales también pueden servir para este mismo propósito, igual que sucede con los museos o salas de exposiciones. Ahora bien, también hay otras formas de paliar el calor a través del agua. Ir a la piscina, a la playa o a los ríos, lagos y embalses con zonas habilitadas para el baño también es una buena

Temas Relacionados

CalorTiempoTiempo en EspañaMeteorologíaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

La selección africana avanzó de ronda con un gol de Thapelo Maseko y enfrentará a Canadá en San Francisco tras dejar fuera a Corea del Sur y República Checa

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

La selección de Javier Aguirre cerró la fase de grupos con nueve puntos, sin recibir goles y con una actuación decisiva de Chávez, Quiñones y Fidalgo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

El proyecto surgió tras la invasión de Rusia en 2022, que hizo que parte del personal de la empresa se incorporara a la defensa del país

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

El sobreendeudamiento lo sufre cada vez más la clase media trabajadora, se dispara en todas las franjas de edad y deja a la mitad de las familias sin capacidad para afrontar un gasto imprevisto de 300 euros

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

El búnker móvil de acero blindado que ha creado una empresa siderúrgica de Ucrania que se reinventó desde la guerra con Rusia: “Tras la invasión, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”

Qué hay de delictivo en el caso Zapatero-Bolivia: la UDEF cree que los 200.000 euros que recibió el expresidente pudieron pagar algo más que una consultoría

Quién es quién en la investigación de los 200.000 euros que Zapatero supuestamente cobró por influir a favor de una empresa peruana ante el Gobierno de Bolivia

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el robo de cobre: segunda incidencia consecutiva en la línea en menos de 24 horas

Zapatero se plantea emprender acciones legales tras la difusión íntegra de sus agendas de 2024 y 2025 y mensajes privados con su secretaria

ECONOMÍA

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Millones de españoles se endeudan para sobrevivir y afrontar gastos cotidianos: el 68% dedica el 20% de sus ingresos a pagar préstamos

Indemnizan a un empleado con 21.114 euros al ser despedido tras fichar por una compañera de trabajo

La Justicia declara improcedente el cese de un trabajador despedido en Galicia por ver un partido de fútbol durante su jornada laboral

Los empleados públicos de Moncloa, Presidencia y Justicia piden al Gobierno no quedarse fuera de la reducción de jornada laboral

Una cabaña prefabricada pero de lujo: 20 metros cuadrados que desafían al turismo de masas

DEPORTES

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo

Marruecos remonta ante Haití pero avanza como segundo de grupo en el Mundial 2026: el resumen y los goles de la victoria por 4-2, en vídeo

Brasil avanza a dieciseisavos como líder de grupo y Neymar vuelve casi tres años después: los goles de la victoria ante Escocia, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy jueves 25 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo