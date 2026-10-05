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De una edición especial de Nintendo Switch de ‘Zelda’ a un póster original de ‘Star Wars’ de 1977 o bolsos de lujo: Madrid saca a subasta 5.600 objetos perdidos

La subasta se mantendrá hasta el 13 de octubre y los bienes podrán examinarse presencialmente los días 5, 6 y 7 de octubre

Póster original de 1977 de Star Wars, One Sheet Style A (Viasubasta)
Póster original de 1977 de Star Wars, One Sheet Style A (Viasubasta)
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¿Imaginas poder conseguir un póster original de la primera película rodada de Star Wars? ¿O tener un fragmento del RMS Olympic, buque gemelo del Titanic? Con la nueva colección que ha sacado el Ayuntamiento de Madrid a subasta, es posible. El nuevo lote se compone de más de 5.600 objetos perdidos. Las pujas ya han comenzado y se alargarán hasta el próximo 13 de octubre a las 20:00 horas en la plataforma de Hermes Capital Europa.

Todos estos bienes llevan al menos dos años en la Oficina de Objetos Perdidos sin ser reclamados, ni por sus propietarios ni por las personas que los encontraron. Por lo que, según el artículo 615 del Código Civil, una vez que transcurre el plazo legal de depósito, el Ayuntamiento puede disponer de los artículos que no destina a sus propios servicios. Así, es el momento de que los objetos hallados en el Metro de Madrid, la Empresa Municipal de Transportes (EMT), taxis, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la vía pública, entre otros espacios, salgan a subasta.

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Dentro de la colección se pueden observar joyas, bisutería, relojes, cámaras, teléfonos móviles, ordenadores, instrumentos musicales, piezas de coleccionismo y otros bienes de valor. Los bienes se presentan en lotes individuales o agrupados. Cada uno cuenta con un precio mínimo de salida, fijado tras una tasación pericial. Los objetos estarán disponibles los días 5, 6 y 7 de octubre en el local madrileño de la calle de Nieremberg, 7, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Nintendo Switch, Joy-Con con funda protectora de silicona/grips con temática The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Viasubasta)
Nintendo Switch, Joy-Con con funda protectora de silicona/grips con temática The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Viasubasta)

Una maleta Louis Vuitton, anillos Bulgari y un fragmento del RMS Olympic

Entre los objetos de lujo, destaca una maleta de Louis Vuitton tasada en 1.300 euros, además de bolsos de Celine y Gucci. También hay una corona dorada con piedras verdes y blancas. En relojería, aparece un Piaget Altiplano de oro rosa valorado en más de 5.100 euros, junto a varios modelos MoonSwatch de la colaboración entre Omega y Swatch.

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Además, se pueden encontrar lotes con joyas de Bulgari, Hermès, Swarovski, Dior, Pandora, Tous, Lotus, Uno de 50 y Viceroy. Aunque entre ellos, sobresale un conjunto de anillos de Bulgari, con una valoración aproximada de 1.100 euros.

Por su parte, la sección tecnológica incluye drones, tabletas y teléfonos móviles de diversas marcas y generaciones. Parte de esos dispositivos se conserva sin uso y en sus embalajes originales. Asimismo, los gamers podrán optar por varios modelos de Nintendo Switch, incluida la edición Fortnite Wildcat y otra basada en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Maleta Louis Vuitton, reloj Piaget Altiplano, anillo dorado y negro Bulgari, sombrero mexicano en color negro, cámara YASHICA Dental-Eye II y maleta Chariot (Viasubasta)
Maleta Louis Vuitton, reloj Piaget Altiplano, anillo dorado y negro Bulgari, sombrero mexicano en color negro, cámara YASHICA Dental-Eye II y maleta Chariot (Viasubasta)

El catálogo incorpora, también, una PSP Street con 13 videojuegos. Mientras que en la parte de fotografía se ofrecen cámaras de distintas épocas, como una Nikkormat FT con objetivo Nikkor-S Auto 50 mm f/1.4, una Nikon L35AF, una cámara de vídeo Canon 814 XL Super 8 y una Yashica Dental-Eye II.

No obstante, quizá lo más exclusivo son el póster original de Star Wars de 1977, tasado en 1.200 euros y con un tipo mínimo de salida de 504 euros, y el fragmento de ventana del RMS Olympic, con un tipo mínimo de 180 euros. Este último incluye certificado y una carta manuscrita. El catálogo se completa con vinilos, plumas estilográficas Montblanc, palos de golf antiguos, sellos, grabados, porcelanas, ánforas ornamentales y mobiliario de inspiración oriental.

Cuáles son las condiciones para participar

Según especifica la web de venta, la participación está abierta a personas físicas mayores de edad que tengan plena capacidad de obrar y a personas jurídicas constituidas legalmente. Los interesados deben registrarse previamente en la plataforma digital, aunque no se exige depósito ni fianza económica para emitir ofertas. Cabe añadir que los artículos se venden “a cuerpo cierto”, por lo que el comprador los adquiere en el estado en que se encuentran. Esa condición excluye reclamaciones por posibles desgastes, defectos ocultos o ausencia de accesorios, cargadores y manuales.

Fragmento de ventana del barco RMS OLYMPIC class lounge window (Viasubasta)
Fragmento de ventana del barco RMS OLYMPIC class lounge window (Viasubasta)

Igualmente, cada lote admite pujas al alza en los tramos mínimos que establezca la subasta. Si una oferta llega durante los últimos tres minutos antes del cierre, el sistema prorroga de forma automática el vencimiento para permitir nuevas contraofertas. El adjudicatario tendrá cinco días naturales desde el cierre de la subasta para pagar el importe total mediante transferencia bancaria o tarjeta. Si no cumple ese plazo, perderá la adjudicación; el lote podrá pasar al siguiente postor, sin perjuicio de las medidas previstas en las condiciones de la convocatoria.

Las recogidas de los objetos se harán o bien presencialmente en la fecha que se comunique a los ganadores o bien a través de un servicio de mensajería que deberá cubrir el comprador. El dinero recaudado ingresará en la Tesorería Municipal y se incorporará al presupuesto del Ayuntamiento.

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