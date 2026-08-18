La Aemet prevé un “importante cambio de tiempo” por la combinación de una vaguada, un frente atlántico y una DANA que traen lluvias, tormentas con granizo y viento fuerte

Varias personas se protegen de la lluvia en Santiago de Compostela, en una imagen de archivo. EFE/Lavandeira

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España sufrirá una nueva jornada de calor generalizado, con máximas que podrán superar los 40 grados, antes de que el miércoles empiece el “principio de un cambio importante en el tiempo”. Las altas temperaturas quedarán eclipsadas por las lluvias y tormentas que se repartirán por buena parte del país, pero por lo pronto, la subida del mercurio es la protagonista.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este martes esté marcado por el tiempo estable. El portavoz del organismo público, José Luis Camacho, detalla en un comunicado que “solo en zonas del Cantábrico y en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla podrán darse nubes bajas, aunque con tendencia a desaparecer”. Sin embargo, por la tarde podría haber tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del interior de la península y en los Pirineos. También se prevé un aumento de la nubosidad que puede dejar lluvias en las islas montañosas del archipiélago canario.

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En cuanto a las temperaturas, los termómetros podrán “superar los 35 grados en Baleares y en casi toda la península, salvo el Cantábrico y zonas de montaña, y los 40 grados en el valle del Guadalquivir”, apunta el portavoz. Así, avisa, “el riesgo de incendios forestales continuará en niveles muy altos o extremos en buena parte de la mitad norte, área mediterránea, Baleares, zona centro y Extremadura”.

13 comunidades en aviso por calor

Ante esta previsión, la Aemet ha activado los avisos en 13 comunidades autónomas en nivel amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) por calor.

Mapa de avisos por calor para este martes, 18 de agosto de 2026. (Aemet)

Andalucía presenta para mañana avisos de nivel naranja por altas temperaturas en varias provincias, con máximas de hasta 40 grados en Córdoba y Jaén. También se esperan valores de hasta 39 grados en otras zonas del interior, incluida Sevilla, donde el aviso será de nivel amarillo. Granada tendrá temperaturas que pueden llegar a 39 grados, con posibilidad de alcanzar localmente los 40 grados en algunos puntos.

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En Aragón, la Aemet activa el aviso naranja por temperaturas que alcanzarán los 39 grados en el sur de Huesca. El resto de la región tendrá avisos de nivel amarillo, con registros que llegarán a 36 grados en áreas de Teruel y Zaragoza, y hasta 34 grados en el Pirineo oscense.

Baleares estará bajo aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 37 grados en el interior y norte de Mallorca.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Castilla y León tendrá niveles naranja en el sur de Ávila por temperaturas que podrán alcanzar los 39 grados. En otras provincias, como Salamanca, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, el aviso será amarillo, con valores que oscilarán entre los 34 y 36 grados.

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Castilla-La Mancha contará con avisos naranjas en zonas de Toledo y Cuenca, donde se prevén máximas de hasta 40 y 37 grados respectivamente. En el resto de la comunidad, el aviso será amarillo, con temperaturas en torno a los 36 y 38 grados.

Cataluña tendrá aviso naranja en Lleida y Tarragona, con temperaturas que llegarán a los 39 grados. El aviso será amarillo en otras áreas, como Barcelona y Girona, donde los termómetros marcarán entre 34 y 36 grados.

Extremadura estará bajo aviso naranja por máximas de 40 grados en varias zonas de Cáceres y Badajoz. En otras áreas, el nivel será amarillo, con valores que llegarán a los 38 grados.

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En Galicia, la Aemet activa el aviso naranja en Ourense y zonas del sur de Lugo por temperaturas de hasta 40 y 39 grados respectivamente. En el resto de la comunidad, el aviso será amarillo, con registros que llegarán a los 38 grados en el sur de Ourense y los 36 grados en la montaña de Lugo.

La Comunidad de Madrid estará bajo aviso naranja por temperaturas que alcanzarán los 39 grados en varias zonas del centro y sur. En la sierra, el aviso será de nivel amarillo, con máximas de 35 grados.

La Región de Murcia tendrá aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados tanto en el altiplano como en la Vega del Segura.

Navarra se encuentra bajo aviso amarillo por temperaturas que alcanzarán los 36 grados en la ribera del Ebro.

La Rioja tendrá aviso amarillo por valores que llegarán hasta los 36 grados en la ribera del Ebro.

En la Comunidad Valenciana, la Aemet activa el aviso amarillo en el interior y litoral sur de Valencia, donde se esperan máximas de 36 y 38 grados, respectivamente.

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Bañistas disfrutan de la playa de la Patacona de Alboraia, Valencia, a16 de agosto de 2026. (EFE/Manuel Bruque)

Un cambio “importante” en el tiempo con más lluvias y tormentas

El calor intenso tiene fecha de final: el miércoles. Entonces, “la aproximación de una vaguada y un frente atlántico y la reabsorción de los restos de la DANA atlántica señalarán el principio de un cambio importante en el tiempo”, indica Camacho.

El portavoz detalla que, a partir de mediodía, se espera el desarrollo de nubes de evolución “en gran parte de la península”. “Serán probables los chubascos y tormentas en Pirineos, sistemas Béticos, norte del sistema Ibérico y cordillera Cantábrica, sin descartar que puedan extenderse a zonas bajas o aparezcan también por el sureste”, añade. Durante esta jornada, las tormentas podrán ser “de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo”. A su vez, en Canarias se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en las islas montañosas.

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En cuanto al mercurio, las temperaturas bajarán de forma generalizada, pero subirán, sobre todo en la Comunidad Valencia y en menor grado en Cataluña y Baleares. Sin embargo, según adelanta el portavoz, “para el jueves y el viernes próximo, la entrada de la vaguada y un frente frío atlántico propiciarán un descenso generalizado de las temperaturas y un marco de precipitaciones en muchos puntos de la península, marcando una pausa en este largo verano en la mayor parte del país”.