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Gabriel amenaza con quitarle sus hijos a Begoña y Fina revela sus verdaderas intenciones: avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 6 de octubre

La serie de Antena 3 pone contra las cuerdas a Begoña con las amenazas de Gabriel y la verdad que ahora conocerá Valentina

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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La guerra entre Gabriel y los De la Reina continuará complicándose en Sueños de libertad. La familia sigue buscando la manera de recuperar su posición en la empresa, mientras la llegada de Hugo Brossard, heredero de la perfumera e hijo de su fundador, puede convertirse en una pieza clave para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Al mismo tiempo, las relaciones sentimentales volverán a ocupar buena parte de la trama, con Valentina cada vez más insegura respecto a su futuro con Andrés y Marta enfrentándose al dolor por la ruptura con Fina.

Antes de que llegue el nuevo capítulo, el episodio del lunes ya dejó varias situaciones al límite. Valentina recurrió a Claudia para desahogarse después del enfrentamiento con Gabriel y dejó claro que está dispuesta a denunciar al abogado, aunque teme las consecuencias que pueda tener hacerlo y la reacción de Andrés.

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En la fábrica, los intentos de Miranda por conseguir que Gabriel readmita a los hermanos De la Reina no dieron resultado. Además, Beatriz informó a Gabriel de que Begoña ayudó a sus primos, una revelación que provocó una nueva ofensiva del abogado contra su esposa.

La tensión aumentó todavía más cuando Gabriel puso a Begoña contra las cuerdas. Acorralada, ella terminó reconociendo que continúa enamorada de Andrés. Lo que ninguno de los dos sabe es que Valentina escuchó la confesión.

Mientras tanto, Manuela regresó a la casa grande después de una comida con los Salazar en la que el vino terminó pasándole factura. Pablo, por su parte, decidió mover ficha y contactó con Hugo Brossard para trasladarle sus quejas sobre la situación que atraviesa la empresa.

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Tasio y Hugo Bossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Tasio y Hugo Bossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Marta descubrirá que Fina y Bianca están juntas

Este martes, la situación de los De la Reina continuará siendo complicada. Tasio intentará animar a Marta y Andrés, que estarán abatidos ante la posibilidad de no recuperar sus puestos en la empresa. Sin embargo, Andrés se dará cuenta de que la tristeza de su hermana tiene también un motivo personal. Marta terminará confesándole que Fina y ella han roto y que cree que esta vez será definitivo. Además, estará convencida de que Fina y Bianca mantienen una relación.

Digna no permanecerá al margen. Al ver a Marta completamente hundida, decidirá actuar para intentar evitar que Bianca continúe alejando a Fina de su familia. La relación entre las dos mujeres avanzará precisamente ese día. Bianca volverá a acercarse a Fina y ambas se besarán, aunque alguien será testigo inesperado del momento.

Fina y Bianca en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Fina y Bianca en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Las amenazas de Gabriel

La confesión de Begoña tendrá consecuencias. Gabriel descubrirá hasta dónde llegó su mujer para perjudicar sus planes y la amenazará con quitarle a sus hijos si continúa interfiriendo en sus asuntos. Valentina, entretanto, comenzará a cuestionarse su futuro con Andrés después de haber escuchado que Begoña sigue enamorada de él. Cuando esta intente tranquilizarla sobre su matrimonio, la joven se mostrará distante.

Su comportamiento hará sospechar a Begoña que Valentina sabe algo más de lo que está contando. Gabriel, además, mostrará una actitud con Beatriz que sorprenderá a Begoña, mientras su relación con la joven parece consolidarse.

En la empresa, Pablo estará convencido de que Hugo Brossard puede acabar apartando a Gabriel de la dirección. Nieves le aconsejará que sea contundente y no se ande con rodeos a la hora de explicarle la situación. No obstante, Gabriel reaccionará con furia cuando descubra que Pablo ha contactado con Brossard a sus espaldas y amenazará con despedirlo.

Andrés, Hugo Bossard y Damián en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés, Hugo Bossard y Damián en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Manuela seguirá preocupada por su comportamiento durante la comida con los Salazar. Claudia intentará tranquilizarla, aunque ella considerará que debe disculparse. Por su parte, la familia también continuará pendiente de Josema, que reconocerá que, pese al dolor por la muerte de su mujer, no está completamente cerrado a volver a enamorarse.

Bianca mostrará sus verdaderas intenciones

Tasio encontrará en Paula un apoyo para desahogarse. El joven seguirá sintiendo que nunca está a la altura de Marta y Andrés y que el conflicto familiar ha terminado afectándole especialmente. Paula, sin embargo, empezará a sentirse culpable por aprovecharse de la confianza de Salva para mantener sus encuentros clandestinos.

Por último, Bianca mostrará ante Digna hasta dónde está dispuesta a llegar para separar a Fina de Marta, de los De la Reina y de Toledo.

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