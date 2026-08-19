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La Aemet prevé un “importante cambio de tiempo” con lluvias, tormentas con granizo y un descenso brusco de las temperaturas tras una jornada de calor extremo

El paso de una vaguada que atravesará rápidamente la península Ibérica y la entrada de una masa polar más fresca darán pie a varias jornadas de inestabilidad

Bañistas en la playa de la Malvarrosa, a 10 de agosto de 2023, en Valencia. (Eduardo Manzana / Europa Press)
Bañistas en la playa de la Malvarrosa, a 10 de agosto de 2023, en Valencia. (Eduardo Manzana / Europa Press)
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El Levante español afronta este miércoles una jornada de calor extremo. Si bien el martes la peor parte se la llevó Galicia, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó en nivel rojo de aviso, que implica “peligro extremo”, por máximas de hasta 40 grados —Ourense llegó a los 42,1 grados—; hoy la peor parte se la lleva la Comunidad Valenciana, donde se ha activado el mismo nivel por temperaturas que pueden alcanzar los 44 grados.

La alerta permanecerá activa entre las 13 y las 21 horas en el litoral de la provincia de Valencia, donde se esperan máximas de hasta 44 grados, especialmente al sur; y en el litoral norte de Alicante, donde el mercurio podrá llegar hasta los 44 grados, según la previsión del organismo público, que ha pedido a los valencianos que extremen las precauciones.

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13 comunidades con avisos meteorológicos

En el resto del área Mediterránea también se han activado los avisos amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante).

Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 19 de agosto de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 19 de agosto de 2026. (Aemet)

En Andalucía, la Aemet ha activado el nivel naranja en Almería por máximas de hasta 40 grados. En Málaga, se esperan temperaturas altas en zonas como Sol y Guadalhorce y la Axarquía, donde el termómetro podría situarse en torno a los 38 y 36 grados respectivamente.

Aragón afronta un episodio de calor extremo, mientras continúan los trabajos para controlar el incendio de Las Peñas de Riglos. En la provincia de Huesca, se esperan máximas de 37 grados en el Pirineo y hasta los 40 grados en el sur y el centro. Teruel prevé temperaturas de hasta los 40 grados en el Bajo Aragón y 38 grados en zonas como Gúdar y Maestrazgo, mientras que en Zaragoza, la Ribera del Ebro podría llegar a los 41 grados, con picos de 42 grados en algunos puntos y 40 grados en la Ibérica.

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En Baleares, Ibiza y Formentera tendrán avisos de nivel amarillo por temperaturas que alcanzarán los 37 grados. En Mallorca se prevén máximas de 38 grados en el norte y nordeste, 37 grados en el interior y 36 grados en la Sierra Tramontana.

Castilla-La Mancha mantiene avisos de nivel naranja en Albacete, donde se prevén máximas de 39 grados. En otras áreas de la región, como la Mancha albaceteña y conquense, Alcaraz y Segura o la Serranía de Cuenca, el aviso será amarillo, con temperaturas entre 34 y 36 grados.

En Castilla y León, la Aemet activa avisos de nivel amarillo en zonas de montaña de Burgos, Soria, León y Palencia por máximas de hasta 34 grados. En la Cordillera Cantábrica, además del calor, se prevén lluvias y tormentas que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Cataluña afronta una jornada de calor intenso con avisos de nivel naranja en varias provincias. Barcelona prevé hasta 39 grados en la depresión central y el prelitoral, y 37 grados en el prepirineo. En Girona, la previsión es de 37 grados en el Pirineo y el Ampurdán. Lleida podría alcanzar los 37 grados en el Pirineo y los 40 grados en la cuenca de Tremp, mientras que en la depresión central se esperan los 40 grados. Tarragona contempla máximas de 40 grados en su depresión central y avisos amarillos en otras zonas. Además, en Girona hay probabilidad de lluvias y tormentas, con acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, posible granizo y fuertes rachas de viento.

La Comunidad de Madrid se mantiene con avisos de nivel amarillo por temperaturas máximas de 36 grados en zonas metropolitanas, del Henares, el sur, las vegas y el oeste.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

La Comunidad Valenciana activa avisos de nivel naranja en el interior y litoral sur de Alicante, donde se esperan máximas de 40 grados. En Castellón y Valencia, los avisos naranjas afectan a varias zonas con temperaturas de 39 y hasta 43 grados en el interior sur de Valencia, donde localmente se podrían alcanzar los 44 grados. El aviso amarillo se extiende a otras áreas de Castellón por valores entre 36 y 39 grados.

Galicia mantiene avisos de nivel amarillo en el sur de Ourense, donde se esperan temperaturas de 36 grados.

En La Rioja, la Aemet prevé avisos amarillos por calor, con máximas de 38 grados en la Ribera del Ebro y 34 grados en la Ibérica.

Navarra tendrá avisos de nivel amarillo, con temperaturas máximas de 36 grados en el centro, 34 grados en el Pirineo y 38 grados en la Ribera del Ebro.

En Euskadi, se mantiene el aviso amarillo en la Rioja alavesa por máximas de 36 grados.

La Región de Murcia se encuentra bajo aviso naranja por máximas de los 40 grados en el altiplano, el noroeste y la Vega del Segura. En el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el aviso naranja afecta sobre todo al interior. En otras áreas, como el Campo de Cartagena y Mazarrón, el aviso será amarillo por temperaturas de 36 grados.

Un giro busco en la meteorología

El jueves, el paso de una vaguada que atravesará rápidamente la península ibérica y la entrada de una masa polar más fresca darán pie a varias jornadas de inestabilidad.

El jueves, la entrada de un frente por el noroeste peninsular dejará precipitaciones en el área cantábrica, mientras que en el resto de la mitad norte es probable que se produzcan chubascos tormentosos vespertinos. “En el tercio suroriental peninsular estas tormentas podrían ser fuertes y dar lugar a reventones y rachas muy fuertes, que podrían extenderse a Baleares”, avisa la Aemet en un comunicado. Con este escenario de inestabilidad, se producirá un “acusado descenso de temperaturas” en la península.

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