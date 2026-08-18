El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) entra en una fase favorable tras afectar a 17.500 hectáreas y el Gobierno de Aragón prepara el retorno de los evacuados

El despliegue nocturno ha sumado 61 bomberos y 22 vehículos enviados por el Mecanismo Europeo de Protección Civil, además de una BRIF con seis helicópteros y cuatro secciones militares sobre el terreno

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Las labores de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en Huesca, que ha afectado ya a 17.500 hectáreas y se ha cobrado la vida de un miembro de la UME en un accidente de tráfico, evolucionan favorablemente.

El operativo desplegado para la extinción del fuego continúa trabajando para su estabilización, tras una noche de trabajo en la que la única incidencia se ha registrado al suroeste de Santa Cruz de la Serós, donde se ha producido una reproducción que no ha afectado a las líneas de control y que ha sido controlada por los efectivos que ya trabajaban en la zona, según informa el Gobierno de Aragón en un comunicado tras la reunión de este martes del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI).

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Los medios ya trabajan para estabilizar el incendio

De cara a las próximas horas, el dispositivo centra su estrategia en la estabilización del incendio, que se encuentra en Situación 2 Nivel 2 del PROCINFO. Sin embargo, la evolución de las labores de extinción sigue condicionada por la meteorología, que dificulta la lucha. Durante esta jornada, se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora a lo largo de la jornada, así como temperaturas máximas de entre 34 y 35 grados, con una humedad relativa que podrá descender hasta el 10-15%.

Mediante el uso de drones se están detectando los puntos calientes del perímetro, a los que hoy se tratará de acceder por tierra para su comprobación y enfriamiento. Asimismo, se intensifica la presencia de medios aéreos en las zonas de mayor inaccesibilidad, con un despliegue que asciende a cerca de 30 medios aéreos operando.

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1.046 personas continúan evacuadas

El incendio mantiene evacuadas a 1.046 personas, correspondientes a 19 núcleos de población, dos campings y un campamento. De ellas, 73 permanecen alojadas en los recursos habilitados por las administraciones.

El Gobierno de Aragón asegura que “continúa trabajando para acelerar, en la medida en que la situación lo permita, el regreso de los vecinos evacuados a sus municipios, con la comprobación de los servicios básicos esenciales en los núcleos afectados”. En todo caso, este regreso se llevará a cabo únicamente cuando quede garantizada la seguridad.

El flanco derecho del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), A 16 de agosto de 2026. (Infoar)

Carreteras cortadas

El incendio mantiene restringida la circulación en la A-1205 entre los puntos kilométricos 0 y 41; la A-132 entre los pk 38,8 y 70,8; la N-240 entre los pk 287,9 y 303; la A-1603 entre los pk 0 y 10, en los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña; la A-2602, en el acceso a Bailo; la HU-V-3001, de acceso a Rasal; la HU-V-3003, de acceso a Javierrelatre; y la carretera local HF-0262-BA, de acceso a Atarés.

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El dispositivo “histórico” en Aragón reúne recursos de toda España y de Francia

El dispositivo de extinción continúa “aglutinando cifras históricas de medios tanto aéreos como terrestres gracias a la colaboración entra las diferentes instituciones”, agradece el Gobierno autonómico.

El operativo INFOAR del Gobierno de Aragón mantiene desplegados 2 helicópteros ligeros, 1 helicóptero medio y 1 helicóptero de coordinación, 11 cuadrillas terrestres, 5 cuadrillas helitransportadas, 12 autobombas, 8 bulldozer, un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado y personal técnico. A este contingente se suman los bomberos de los consorcios de Huesca: 4 bomberos, un Puesto de Mando Avanzado, dos nodrizas y una autobomba.

El MITECO aporta 3 aviones FOCA, 3 anfibios ligeros, un avión de coordinación, un helicóptero bombardero con base en Plasencia del Monte, helicópteros bombarderos ligeros y 2 BRIF con 4 helicópteros. El Ministerio de Defensa aporta, a través de la UME, 4 secciones con 160 efectivos y 2 bulldozer, a los que se suma el Ejército de Tierra con 3 bulldozer.

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El dispositivo se completa con medios procedentes de otras comunidades autónomas: Cataluña aporta un helicóptero bombardero; Navarra despliega 2 autobombas forestales, una nodriza, 3 vehículos ligeros, 14 bomberos, un helicóptero y una brigada; La Rioja despliega un técnico, personal del Área de Protección de la Naturaleza, una cuadrilla terrestre y una autobomba; la Comunidad Valenciana suma un avión anfibio y un helicóptero con cuadrilla helitransportada; Castilla y León aporta un helicóptero con cuadrilla helitransportada; Murcia despliega un helicóptero; Castilla-La Mancha aporta 2 helicópteros y 2 brigadas; Madrid mantiene 2 autobombas, una nodriza y 2 vehículos todoterreno; y los bomberos de Asturias suman una autobomba, 4 bomberos forestales, una nodriza y un vehículo ligero.

A este dispositivo se suman los tractoristas y voluntarios facilitados por las comarcas y ayuntamientos de la zona. Además, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, Francia mantiene desplegados un helicóptero Puma, 61 bomberos y 22 vehículos.

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El grupo de seguridad cuenta con una patrulla de la UPA y siete patrullas de la Guardia Civil. El grupo sanitario y social se apoya en una unidad de soporte vital avanzado del 061 y en un equipo de apoyo de Cruz Roja distribuido entre los pabellones de Ayerbe y Jaca, además de los trabajadores sociales de las comarcas de la Hoya de Huesca y La Jacetania. El bloque de Protección Civil y logística se completa con un Vehículo de Puesto de Mando Avanzado, dos técnicos y una unidad logística de Protección Civil, los voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil de la Hoya de Huesca y de La Jacetania, y una unidad logística de SARGA.