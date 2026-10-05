Meghan Markle no quiere deshacerse de la mansión de Montecito, pese al mantenimiento millonario pagado por el príncipe: “Harry quiere que ella trabaje”

El príncipe Enrique y Meghan Markle, en imagen de archivo (Jonathan Brady/Pool Photo via AP)

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El príncipe Harry afronta la presión de sostener las finanzas de su familia mientras mantiene junto a Meghan Markle su residencia estadounidense de Montecito, cuyos gastos anuales se estiman en un millón de dólares, lo que se acercaría a 900.000 euros. Por su parte, la duquesa reduce sus opciones profesionales tras perder la representación de su antiguo agente. La propiedad californiana permanece vacía desde el regreso de la pareja al Reino Unido.

La mansión de Montecito genera unos costes millonarios de mantenimiento al año pese a estar desocupada, según han relatado fuentes del entorno de los duques de Sussex a la revista New Idea. Meghan Markle querría conservarla como red de seguridad si el retorno al Reino Unido no se desarrolla como esperaba, mientras que el príncipe Harry busca asegurar los ingresos familiares.

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Según Express, la duquesa de Sussex se ha mantenido en un segundo plano desde que el matrimonio regresó a Gran Bretaña, pero no solo en lo que respecta a la esfera pública. La publicación señala que Meghan Markle dedica su tiempo al ocio, ya que todas las noticias que han salido sobre ella han sido sobre su rutina de pilates reformer, sus quedadas con amigas californianas o la salida a un pub con Ellen DeGeneres.

Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)

La vida de Meghan Markle en Reino Unido

Personas del entorno de la familia describen a Express esta etapa como una vida “de ensueño” para Meghan Markle, frente a un príncipe Harry que encadena actos benéficos y discursos entre Reino Unido y Estados Unidos. La disparidad ha alimentado las tensiones por la financiación del estilo de vida de la familia.

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Una de estas fuentes ha asegurado a New Idea que “Harry quiere que Meghan trabaje”: “Hace todo lo que puede para mantenerlas a flote, pero tensan el presupuesto al conservar Montecito”, ha explicado la fuente sobre los gastos de la vivienda californiana. Amigos del matrimonio han trasladado que aumenta la presión sobre el duque para cubrir los desembolsos de la familia. Meghan Markle, a la que también se ha visto con el príncipe Harry en una cita en el pub del pueblo, se resiste a renunciar a la propiedad pese a su elevado coste.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

La situación económica coincide con un revés en la carrera de la duquesa. Su antiguo agente, Ari Emanuel, ha confirmado que ya no la representa y ha resumido su desvinculación con una frase: “Lo estupendo es que ya no tengo que preocuparme de ello”. Una amiga de Meghan ha calificado el episodio de “humillante” y ha sostenido que le ha quitado las ganas de actuar, “sobre todo cuando uno de los principales directores británicos no quiere trabajar con ella”. La fuente vincula ese rechazo con la suspensión, por ahora, de sus planes para volver ante las cámaras en Reino Unido.

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La polémica del libro de la princesa Eugenia

Las dificultades atribuidas a los Sussex coinciden con otra polémica vinculada a la princesa Eugenia. Un ejemplar de The Bench, el libro infantil que Meghan Markle publicó en 2021, apareció anunciado en eBay por casi 20.000 libras, unos 23.500 euros. El volumen habría sido un regalo de Meghan para Eugenia y su marido, Jack Brooksbank e incluiría una dedicatoria personal de la duquesa.

La tensa situación de Meghan Markle. (EFE/Montaje Infobae)

No está confirmado que la escritura sea de Meghan ni cómo llegó el ejemplar al vendedor, y tampoco se conoce si Eugenia aún lo conservaba cuando fue puesto a la venta, aunque eBay ya ha retirado el anuncio. De acuerdo con una fuente citada en el boletín Naughty But Nice de Rob Shuter, la princesa Eugenia llamó personalmente a Meghan Markle para disculparse cuando saltó la noticia: “Estaba horrorizada de que el libro terminara a la venta y dejó claro que nunca vendería a sabiendas un regalo personal de Meghan”.

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