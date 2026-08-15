Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 17 al 21 de agosto: Julia descubrirá que Andrés tiene novia, Pablo será despedido y Digna celebrará su fiesta

Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 17 al 21 de agosto (Atresmedia)

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La próxima semana de Sueños de libertad en Antena 3 dejará menos sobresaltos aparentes que otros tramos de la temporada, pero abrirá varios frentes que afectan a casi todos sus protagonistas: el despido de Pablo Salazar, la crisis de Perfumerías Brossard - De la Reina, la presión sobre Marta por la fundación y una merienda que vuelve a reunir a Begoña y Andrés. La serie producida por Diagonal TV para Atresmedia llegará a los capítulos del 627 al 631 entre el lunes 17 y el viernes 21 de agosto.

El lunes, en el capítulo 627, Marta sorprenderá a Andrés y Valentina despidiéndose después de haber pasado la noche juntos. Julia sabrá por Begoña que su tío vuelve a tener novia, mientras los hermanos Salazar compartirán confidencias sobre sus respectivas relaciones. Ese mismo episodio de Sueños de libertad también dejará el beso de Miguel a Claudia después de que los padres de ella hayan pasado la noche fuera de casa. La situación se torcerá con la visita de alguien llegado de Tarragona, mientras Antonia seguirá sosteniendo la farsa de Javier y su compañera de trabajo.

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Begoña dará un consejo a Antonia sin saber que en realidad estará hablando de ella misma y de Gabriel. Él, además, se sincerará con su primera esposa, ahora también amante, y le explicará por qué cedió al deseo de Julia. Las dificultades de la empresa aparecerán ya desde ese arranque, con las ventas de perfumes De la Reina todavía en niveles muy bajos. Marta hará saber a Fina cuáles son las intenciones de doña Clara, y Beatriz terminará atando cabos hasta concluir que Begoña y Andrés fueron amantes.

Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 17 al 21 de agosto (Atresmedia)

Inicio de la semana de ‘Sueños de libertad’

El martes, en el capítulo 628 de Sueños de libertad, Gabriel conocerá a Manuel Castañeda, director general de la caja de ahorros de Tarragona. En paralelo, Pablo advertirá a Damián de que en Gandesa ya corre el rumor sobre su relación extramatrimonial con Marisol, aunque decidirá mantener a Nieves al margen por el momento. Marta no se atreverá a contar toda la verdad a su suegra, y Digna se opondrá a la idea de Fina. Claudia se reincorporará al trabajo y Valentina la recibirá con malas noticias, en una jornada en la que ella, Paula y Marta tendrán que aportar ideas mientras los productos De la Reina siguen con las ventas por los suelos.

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También el martes en Sueños de libertad, Manuela pensará que Eduardo tiene en su mano acabar con la hostilidad de Damián hacia el chófer, y se preguntará por qué no le cuenta la verdad. Roque dará señales de vida y querrá reunirse con su tío y padre para escucharle, mientras Valentina oirá por primera vez el nombre de Jesús de la Reina. Julia convencerá a Begoña para invitar a Andrés a su casa, y Gabriel aceptará de forma inesperada. Beatriz confirmará entonces, al menos de manera parcial, las sospechas que ya venía acumulando.

El miércoles, en el capítulo 629, llegará uno de los movimientos más duros de la semana de Sueños de libertad: Pablo será despedido de la caja de ahorros y Gabriel le hará saber enseguida que está detrás de esa decisión. El motivo de ese choque será el malestar de Gabriel por la reconciliación entre Pablo y Damián, una información que Pablo ya no podrá seguir ocultando a Nieves. Digna propondrá a sus sobrinos promocionar los perfumes De la Reina en su propia casa y se planteará incluso invitar a la duquesa de Valdezarza, origen del escándalo.

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Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 17 al 21 de agosto (Atresmedia)

Su intención será agasajar a las clientas de toda la vida, aunque la duda estará en si acierta con las invitadas más que con la propia idea. Roque y Eduardo se verán las caras y en ese encuentro se responderán todas sus preguntas, o casi todas. A la vez, Begoña pedirá a Andrés que vaya a merendar a su casa porque Julia echa de menos a su tío, y él propondrá a Valentina acompañarle; ella aceptará, pero impondrá una única condición, mientras Beatriz ejercerá de topo.

Cierre semanal de ‘Sueños de libertad’

El jueves, en el capítulo 630, Miguel volverá a mostrar inseguridades en su relación con Claudia. Doña Clara visitará a Fina para entender por qué Marta le está dando largas y por qué rechaza presidir la fundación de Pelayo, una negativa que Fina reconocerá haber aconsejado. La merienda entre Andrés, Valentina, Julia y Begoña dejará un momento a solas entre Andrés y Begoña junto a Juanito. Andrés creerá que ambos han pasado página, pero el episodio de Sueños de libertad situará ese reencuentro en medio de una situación cada vez más tensa.

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La crisis de Perfumerías Brossard - De la Reina alcanzará entonces un punto más delicado por la huelga de transportes en Francia y por el escándalo sobre la degradación de la producción española. Esa presión pondrá en un brete a los accionistas, hará que Marta pierda los papeles y estalle contra Gabriel delante de Pablo, y llevará a Damián a dar una lección de historia a sus hijos. Curro seguirá investigando su pasado familiar y descubrirá la existencia de una carta póstuma de Federico dirigida a Eduardo.

Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 17 al 21 de agosto (Atresmedia)

La semana de Sueños de libertad terminará el viernes, en el capítulo 631, Beatriz mantendrá la presión sobre Begoña con una observación que afecta a Julia: la niña adora a Andrés y ya le ha preguntado a su tío si lo verá menos ahora que tiene novia. Andrés hablará con Valentina sobre la situación marital de Begoña, todavía unida a su primo. Salva alabará el diseño de Mabel para una tienda, aunque ella no aceptará el cumplido, y Claudia terminará reconociendo a Paula su buen trabajo como dependienta. Marta seguirá necesitando una excusa mejor para rechazar la presidencia de la fundación.

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Gabriel pondrá en conocimiento de Pablo el choque que ha tenido con Nieves el día anterior y le advertirá de que debe atar en corto a su esposa. Nieves, lejos de ceder, azuzará a su marido. Eduardo seguirá dándole vueltas a la petición que le hizo Roque en su último encuentro: si lee la carta póstuma de Federico, descubrirá la verdad dolorosa sobre su padre, su madre y su tío. La fiesta organizada por Digna y Clara será un éxito, aunque un contratiempo amenazará con estropearla, y Pablo informará a Miguel de que le han despedido de la caja de ahorros por el rumor de su relación con Marisol.