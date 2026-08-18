Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 19 de agosto: Pablo recibe una mala noticia y Begoña advierte a Andrés

Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La semana ha comenzado con varios frentes abiertos en Sueños de libertad. Mientras Perfumerías De la Reina intenta recuperar unas ventas que continúan sin despegar, los conflictos personales y familiares vuelven a complicar el día a día de sus protagonistas. Las relaciones sentimentales, los secretos que amenazan con salir a la luz y las decisiones relacionadas con el legado de Pelayo han convertido los primeros capítulos de la semana en una sucesión de acontecimientos que tendrán nuevas consecuencias en los próximos días.

La ficción de Antena 3 afronta así una nueva etapa marcada por la incertidumbre. La crisis de los perfumes continúa siendo uno de los grandes problemas para los trabajadores de la empresa, que ya han comenzado a plantear posibles soluciones ante la falta de respuesta de las clientas. Sin embargo, no todos los problemas se encuentran detrás del mostrador de la perfumería.

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Uno de los acontecimientos que más ha alterado las relaciones entre los protagonistas se produjo en el capítulo del lunes. Marta descubrió que Valentina había pasado la noche con Andrés, confirmando así que la relación entre ambos ha avanzado considerablemente.

La noticia no tardó en generar nuevas tensiones. Begoña continúa especialmente pendiente de Andrés y sus sentimientos hacia él no han pasado inadvertidos. De hecho, Beatriz se percató de la manera en la que Begoña observa a su excuñado, un detalle que puede terminar revelando mucho más de lo que ella pretende.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La situación se complicará todavía más con la invitación que Julia prepara para Andrés. La joven quiere que su tío acuda a su casa y Begoña será una de las personas que conozca sus intenciones. Andrés, por su parte, no parece dispuesto a acudir solo y propondrá que Valentina le acompañe. El encuentro amenaza con convertirse en un momento incómodo, especialmente teniendo en cuenta todo lo ocurrido en los últimos capítulos.

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Marta, entre la fundación y el legado de Pelayo

Otro de los grandes conflictos de la semana afecta a Marta, que continúa recibiendo presiones para asumir el liderazgo de la fundación de Pelayo. Doña Clara insiste en que acepte el cargo, pero Fina le ha pedido que se lo piense antes de tomar una decisión que podría convertirla en una figura vinculada constantemente a la memoria de Pelayo.

La cuestión ha provocado diferencias entre varios personajes. Mientras Marta intenta decidir qué hacer, Digna no comparte algunas de las posiciones de Fina y el debate sobre el futuro de la fundación sigue abierto. A todo ello se suma la aparición de nuevos secretos y movimientos familiares que podrían cambiar el equilibrio entre los protagonistas.

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Avance semanal de 'Sueños de libertad' del 17 al 21 de agosto (Atresmedia)

Pablo atraviesa uno de sus peores momentos

También Pablo ha empezado la semana con malas noticias. Después de recibir una llamada inesperada, el personaje se enfrentó a una nueva amonestación que anticipaba más problemas. Su situación se ha complicado especialmente después de la reconciliación con Damián. Gabriel no ha recibido bien este acercamiento y su enfrentamiento con Pablo ha terminado teniendo consecuencias profesionales. El conflicto ha dejado al personaje en una posición especialmente vulnerable y todo apunta a que sus problemas todavía no han terminado.

Mientras tanto, otros personajes también atraviesan momentos de incertidumbre. Tasio continúa sufriendo pesadillas, Eduardo recibe una llamada que puede traer nuevas complicaciones y Mabel y Salva atraviesan una etapa de creciente distanciamiento.

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La crisis de Perfumerías De la Reina no da tregua

Pero si hay una trama que atraviesa prácticamente todos los capítulos de esta semana es la crisis de los perfumes De la Reina. Las ventas continúan bajo mínimos y las clientas siguen mostrando rechazo hacia los productos, obligando a los trabajadores a buscar soluciones alternativas.

Las dependientas ya comenzaron a aportar ideas para intentar recuperar la confianza del público. La situación ha llevado a los responsables de la empresa a replantearse sus estrategias y a buscar fórmulas que permitan recuperar el prestigio perdido. Es precisamente en este escenario donde Digna tomará una decisión importante en el episodio del miércoles.

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Andrés y Juanito en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 629 del miércoles 19 de agosto

El capítulo del miércoles 19 de agosto volverá a situar el futuro de Perfumerías De la Reina en el centro de la historia. Digna planteará una nueva estrategia para tratar de recuperar el prestigio de los perfumes, después de comprobar que las iniciativas adoptadas hasta ahora no han conseguido revertir la situación.

Su propuesta pasará por promocionar los productos de una manera diferente y tratar de recuperar el respaldo de algunas de las clientas más importantes. No será, sin embargo, una decisión que pueda tomarse sin asumir riesgos.

En este momento especialmente complicado, doña Clara acudirá en ayuda de Digna, aportando su apoyo cuando la empresa más lo necesita. Su intervención puede resultar determinante para decidir cuáles serán los próximos pasos de Perfumerías De la Reina.

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Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En paralelo, Pablo recibirá una nueva mala noticia, agravando todavía más una situación que ya venía siendo complicada. Su conflicto con Gabriel y las consecuencias de sus últimas decisiones continúan persiguiéndole y amenazan con cambiar por completo su futuro.

El capítulo también dejará novedades en otras tramas. Eduardo tendrá que dar explicaciones a Roque, mientras Mabel protagonizará un descuido en la cantina que no pasará desapercibido. Además, Begoña advertirá a Andrés sobre la invitación que Julia pretende hacerle.