Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de octubre

Se actualizaron los precios de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este lunes 5 de octubre.
Recuerda que el precio de la luz se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.
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Precio del servicio eléctrico
Día: 5 de octubre
Precio promedio: 197.44 euros por megavatio hora
Precio más alto: 265.01 euros por megavatio hora
Precio más bajo: 130.0 euros por megavatio hora
La tarifa del servicio eléctrico por hora
A lo largo de este lunes 5 de octubre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 210.0 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 207.4 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.48 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 193.0 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 192.66 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 192.66 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 203.41 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 217.7 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 265.01 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 235.16 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 210.56 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 156.94 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 140.0 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 137.0 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 130.0 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 137.0 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 143.15 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 159.21 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 206.0 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 240.0 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 262.64 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 250.0 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 234.68 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 214.96 euros por megavatio hora.
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