España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de octubre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la luz

La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
Guardar

Se actualizaron los precios de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este lunes 5 de octubre.

Recuerda que el precio de la luz se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

PUBLICIDAD

Precio del servicio eléctrico

Día: 5 de octubre

Precio promedio: 197.44 euros por megavatio hora

Precio más alto: 265.01 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 130.0 euros por megavatio hora

La tarifa del servicio eléctrico por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 5 de octubre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 210.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 207.4 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.48 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 193.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 192.66 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 192.66 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 203.41 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 217.7 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 265.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 235.16 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 210.56 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 156.94 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 140.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 137.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 130.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 137.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 143.15 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 159.21 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 206.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 240.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 262.64 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 250.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 234.68 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 214.96 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jorge Javier Vázquez delata a las Azúcar Moreno y su salida de ‘Supervivientes’: “El hijo de Toñi les dijo que ya estaba el dinero en el banco y se fueron”

El presentador ha respondido en sus redes sociales después de que el dúo haya dicho en ‘Poco se habla’ que “se pasó” con ellas

Jorge Javier Vázquez delata a las Azúcar Moreno y su salida de ‘Supervivientes’: “El hijo de Toñi les dijo que ya estaba el dinero en el banco y se fueron”

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

PP y Vox apuestan por aumentar la oferta para solucionar la crisis habitacional, mientras endurecen su discurso contra la población migrante que sostiene buena parte de la obra

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Justicia retira la custodia a una madre y se la entrega al padre: la mujer tiene esquizofrenia y “obsesiones satánicas” y solo podrá ver al niño en el Punto de Encuentro Familiar

La resolución permite al progenitor decidir en solitario sobre tratamientos médicos, escolarización y actividades extraescolares

La Justicia retira la custodia a una madre y se la entrega al padre: la mujer tiene esquizofrenia y “obsesiones satánicas” y solo podrá ver al niño en el Punto de Encuentro Familiar

Decenas de migrantes regresan voluntariamente a Marruecos tras el desalojo de la playa del Trampolín ante la imposibilidad de pedir asilo

Tras el operativo policial para su documentación, numerosas personas han rechazado ser identificadas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros y han optado por volver a su país

Decenas de migrantes regresan voluntariamente a Marruecos tras el desalojo de la playa del Trampolín ante la imposibilidad de pedir asilo

Ángela Portero revela las líneas rojas de la entrevista de Belén Esteban en ‘¡De Viernes!’: “No se podía hablar de la operación”

Tras el exitoso regreso de Belén Esteban a Telecinco, Ángela Portero ha respondido desde sus redes sociales a varias incógnitas del programa

Ángela Portero revela las líneas rojas de la entrevista de Belén Esteban en ‘¡De Viernes!’: “No se podía hablar de la operación”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

ECONOMÍA

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

DEPORTES

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final