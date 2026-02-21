España

Las carreteras españolas están “en el peor momento de su historia reciente” por la falta de inversión: 34.000 kilómetros “necesitan reconstrucción urgente”

La última auditoría de la Asociación Española de Carretera revela un déficit de más de 13.000 millones de euros en la conservación de carreteras estatales y autonómicas

Guardar
Un bache inundado
Un bache inundado

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciaba este martes que, en 2025, la inversión en la conservación de las carreteras españolas gestionadas por el Estado alcanzó los 1.910,6 millones de euros. “Más del doble” de inversión en conservación de carreteras estatales que en 2018, comparó Puente. Pero en una sola noche, la del 4 de febrero, al menos 25 coches perdieron al menos un neumático por socavones que los reventaban al impactar en la A-4, una de las autovías más transitadas de España. No es algo que pase solo en la A-4: el estado general de las carreteras españolas estatales y autonómicas es, según la última auditoría de la Asociación Española de Carretera (AEC), deficiente.

Consultado por este medio, Enrique Miralles, director técnico de la AEC, explica que el problema de fondo es la falta de inversión, que él calcula en “un déficit de 13.500 millones de euros”. “En España tenemos una calidad de empresas, tanto de construcción como de ingenierías, de proyectos, de conservación, estupendas. Excepcionales, diría yo. El problema no está ahí”, asegura.

El transporte por carretera es el modo de transporte más utilizado —alrededor de un 90% del transporte interior de viajeros y mercancías—, y por esto las carreteras “se deterioran con cierta rapidez”, señala Miralles. Es necesario, entonces, que la inversión sea suficiente y continua según las necesidades de la red. “Se multiplica por muchos órdenes de magnitud el coste del arreglo cuando el deterioro pasa de ser superficial a estructural” y, acumulado año tras año, ese déficit solo puede ir en aumento. Sin ir más lejos, “en la última inspección que hicimos, que fue en el año 2022, teníamos un deterioro de 9.000 y pico millones de euros, y ahora estamos en 13.500 (millones)”.

La carretera es el modo de transporte más utilizado, y en verano, los desplazamientos vacacionales incrementan el tráfico. La DGT refuerza controles. Se recomienda evitar horas punta, revisar el vehículo, hidratarse y conducir con precaución para evitar accidentes y fatiga.

El 52% presenta deterioros de gravedad

La red de carreteras del país está “en el peor momento de su historia reciente” y así lo expresa la primera frase del informe, a modo de resumen, antes de detallar exactamente lo que significa esto: el 52% de la red estatal y autonómica presenta deterioros de gravedad, y el 32% de la misma, hasta 34.000 kilómetros de carretera, “necesita reconstrucción urgente”, lo que en general implica el fresado —la retirada de la capa dañada— y repavimentación del tramo desgastada.

En la auditoría anterior a esta, de 2022, el número de kilómetros de carretera que presentaban desperfectos muy graves rondaba los 13.000 kilómetros. Es decir, que en solo tres años, 21.000 kilómetros de la red se han ido deteriorando hasta presentar alteraciones muy serias, según la última auditoría, tanto estructurales como superficiales.

Los daños graves son “grietas evidentes, de cierto nivel de severidad en la superficie”, explica el director técnico de la AEC, como “grietas superficiales, grietas transversales o roderas”. Los muy graves, por su parte, ya implican un “deterioro estructural”, como lo que comúnmente se conoce como ‘piel de cocodrilo’ “un agrietamiento muy grueso en las roderas”— o los baches de mayor profundidad.

Pero además de esos tantos kilómetros que necesitan una reconstrucción urgente, otros 20.407 la requieren en un plazo máximo de cuatro años por presentar daños “graves”: “Lo que hemos identificado como grave, si no se repara en cuatro años” —aproximadamente, porque la velocidad de deterioro depende de diversos factores, desde la afluencia de tráfico a las condiciones climatológicas— “pasará a ser muy grave, y entonces será todavía más costoso”.

Piel de cocodrilo
Piel de cocodrilo

La inversión es la única forma de revertir esta situación

Aragón es “la única región en estado crítico”, la comunidad autónoma cuyas carreteras (estatales y autonómicas) están en peor estado de conservación: el 39% presenta un deterioro muy grave y el 29% un deterioro grave. Le siguen Castilla-La Mancha (40% y 19%, respectivamente), Galicia (38% y 21%), Asturias (33% y 25%), la Región de Murcia (37% y 21%), Castilla y León (39% y 18%), La Rioja (41% y 16%) y Cataluña (30% y 22%).

Por debajo de la media nacional con deterioros muy grave o grave (32% y 20%, respectivamente) se encuentran Navarra (32% y 17%), Andalucía (30% y 19%), Euskadi (19% y 27%), Cantabria (24% y 20%), Extremadura (23% y 17%), la Comunidad de Madrid (20% y 18%) y la Comunitat Valenciana.

En mayor o menor medida, explica Enrique Miralles, “todas las regiones tienen déficit de conservación” en sus carreteras estatales y autonómicas. El sector viario recauda, por las tasas e impuestos derivados del transporte por carretera, “entre unos 20.000 y 30.000 millones” de euros al año que se destinan a una bolsa única. Ese dinero no se devuelve a la carretera de forma exclusiva, sino que se reparte entre educación, sanidad y demás competencias que requieren de financiación estatal.

Para revertir el estado deficitario de la red viaria española, la clave es la inversión: “Tampoco decimos que tenga que volver todo (...), pero sí una parte fija todos los años debería revertir a la carretera, (...) que hubiera un presupuesto fijo de una cantidad suficiente para cubrir las necesidades” de la red, comenta Miralles. Porque España cuenta con “más red de autovías que ningún otro país de Europa”, pero “eso necesita ser conservado“. ”Si no, tu patrimonio viario cae en picado y empiezas a arrastrar déficit”.

Reclama esta medida tanto para las carreteras del Estado como para las autonómicas: “Todas las administraciones que tengan una red de carreteras en sus competencias deberían destinar un presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de conservación de las carreteras. Y en ningún caso se está haciendo, porque todas las comunidades y el Estado tienen déficit de conservación, absolutamente todos”.

El estudio cifra en 13.491 millones de euros la inversión necesaria para poner a punto toda la red viaria, lo que supone un incremento del 43% respecto a 2022. De ese total, 4.721 millones de euros corresponden a la red estatal (26.000 kilómetros) y 8.770 millones a las redes autonómicas y forales (75.300 kilómetros). Las mayores necesidades de inversión se concentran en las regiones con más extensión de red y peores niveles de conservación, pero la solución, expresa Miralles, pasa por arreglar ese déficit y comenzar a destinar, anualmente, un total de unos “cinco millones de euros” a la conservación de carreteras.

Temas Relacionados

Dirección General de TráficoDGTCarreterasEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Pollo a la cazadora o ‘alla cacciatora’, un guiso sencillo y delicioso tradicional de la Toscana italiana

En este sabroso guiso, el pollo troceado se cocina a fuego lento en una salsa de tomate, vino tinto, ajo, cebolla, aceitunas y hierbas mediterráneas

Pollo a la cazadora o

Así es Royal Lodge, la finca en la que Andrés vivió más de 20 años y que la policía registra tras su detención

Durante más de dos décadas, fue el refugio privado del príncipe Andrés. Ahora es el escenario de la investigación

Así es Royal Lodge, la

Los tres posibles destinos a los que se enfrenta el expríncipe Andrés tras su detención: cárcel, exculpación o exilio

El hermano de Carlos III se encuentra bajo investigación policial por presunta revelación de secretos a Jeffrey Epstein

Los tres posibles destinos a

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

Los profesionales autónomos han visto reducirse su salario desde la crisis inmobiliaria, mientras aumentan los encargos por parte de bancos y particulares

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

El Delegado del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, asegura a ‘Infobae’ que estas conversaciones no han llegado a ser “negociaciones” serias

La reunión en Madrid sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión en Madrid sobre

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

ECONOMÍA

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”