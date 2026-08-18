El truco francés para proteger tu casa del calor: solo necesitas papel de aluminio y menos de 10 minutos

Una mujer pega papel de aluminio en las ventanas de su apartamento en París para protegerse del calor, con la Torre Eiffel visible en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las olas de calor que se han estado produciendo a lo largo del verano en diferentes lugares de Europa ha llevado a proteger los hogares que no están acostumbrados a temperaturas tan altas a tomar remedios para resolver la problemática existente. Uno de los recursos ante esta falta de adaptación es la cobertura de las ventanas con papel de aluminio.

Este recurso de emergencia abarata la respuesta inmediata sin modificar la vivienda. El arquitecto francés Vincent Parasie explica que el aluminio solo funciona de manera limitada si se coloca en la cara exterior del cristal, donde refleja parte de la radiación solar antes de que el vidrio absorba el calor y lo transmita al interior.

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Las imágenes de edificios parisinos con las ventanas forradas de aluminio se han multiplicado este pasado mes de julio con la ola de calor europea. En algunos puntos de Francia las temperaturas han superado los 40 grados, obligando a los vecinos a improvisar barreras contra el sol para evitar el sobrecalentamiento de sus casas.

El papel de aluminio en la ventana no solo es un parche

El aluminio actúa como superficie reflectante y devuelve parte de la radiación solar. Para que este efecto sea mayor, debe ir por fuera porque así impide que el cristal acumule calor antes de liberarlo al interior.

La utilidad del sistema termina ahí porque el material no está pensado para soportar durante mucho tiempo la exposición al sol, la lluvia o el viento, de modo que se deteriora con facilidad y puede romperse o desprenderse.

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Varias personas se refrescan en la Fuente del Trocadero, junto a la Torre Eiffel REUTERS/Abdul Saboor/Archivo

Además, a esa fragilidad hay que sumar un coste en confort doméstico porque hay dos factores que influyen directamente en la habitabilidad de una vivienda: la reducción de entrada de luz natural y la eliminación de la conexión visual con el exterior. Por lo tanto, si se extiende este remedio a lo largo del tiempo, se revela la carencia estructural que padecen estos países al no tener viviendas preparadas para resistir episodios de calor extremo que se repiten con frecuencia y cada más lo harán con más.

Soluciones para enfriar la vivienda sin perder luz

Poner papel de aluminio en la ventana es un parche temporal, por ello hay que buscar soluciones para poder enfriar la vivienda sin perder luz natural. El arquitecto Vincent Parasie considera que la prioridad debe ser mejorar la envolvente térmica de los edificios. Entre las medidas más eficaces están la sustitución de ventanas antiguas por modelos con rotura de puente térmico y el doble acristalamiento con control solar, ambos capaces de reducir la entrada de calor sin renunciar a la iluminación de la calle.

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La incorporación de persianas exteriores, las contraventanas mallorquinas y los brise-soleil son otras alternativas para solucionar esta problemática. En estos países no es común verlas para son elementos importantes para interceptar la radiación antes de que llegue al cristal y ayudar a mantener una temperatura interior más estable.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

En el caso de viviendas de alquiler donde no es posible realizar obras, es recomendable recurrir a estrategias pasivas. La principal es la ventilación cruzada durante la noche, con ventanas abiertas en fachadas opuestas para favorecer la circulación del aire y expulsar el calor acumulado durante el día.

Todas estas medidas ofrecen mejores resultados a largo plazo que dependen únicamente de aparatos de climatización o de soluciones provisionales como el papel de aluminio.

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