España
Agregar Infobae enGoogle

Muere un militar de la UME en el incendio de Riglos (Huesca) en un accidente de tráfico

En el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie aproximada superior a las 16.000 hectáreas, trabajan un millar de efectivos

La UME en su operativo de Riglos (Huesca). (UME)
La UME en su operativo de Riglos (Huesca). (UME)
Guardar

Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo mientras participaba en el operativo de extinción del incendio declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) como consecuencia de un accidente de tráfico.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado sus condolencias al teniente general de la UME, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Imagen UNKYSXRVFZBLFOVBWSVF6IWQLA

En el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie aproximada superior a las 16.000 hectáreas, trabajan un millar de efectivos de diferentes administraciones y más de 40 medios aéreos.

  • Información elaborada por EFE

Temas Relacionados

Incendios EspañaEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora EspañaUME

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chef Rafael Antonio prepara la receta que demuestra que no hace falta pasarse dos horas en la cocina para tener un plato con muchísimo sabor mediterráneo

El famoso cocinero, popular en redes sociales como @rafuel55, muestra cómo hacer un plato de pasta diferente pero muy rico

El chef Rafael Antonio prepara la receta que demuestra que no hace falta pasarse dos horas en la cocina para tener un plato con muchísimo sabor mediterráneo

Ángel Illescas, floricultor, sobre el cultivo de los geranios: “Con tres consejos básicos los tenéis florecidos todo el año”

El experto explica cuáles son los cuidados esenciales para mantener estas plantas sanas y cómo prevenir una de sus principales plagas

Ángel Illescas, floricultor, sobre el cultivo de los geranios: “Con tres consejos básicos los tenéis florecidos todo el año”

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

El asentamiento ha pasado de contar con apenas 14 o 15 refugios a superar las 80 construcciones en una semana, después de que la falta de espacio en el CETI obligara a cientos de personas a permanecer en la playa

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Los gatos que se pelean con los compañeros no es que sean agresivos, sino que necesitan más actividad diaria

Un gato aburrido necesita que le ofrezcamos suficientes estímulos en su entorno con los que entretenerse, sino buscará la forma de hacerlo independientemente

Los gatos que se pelean con los compañeros no es que sean agresivos, sino que necesitan más actividad diaria

Salsa de pimiento amarillo: una receta llamativa y llena de sabor que puedes usar para dipear o complementar tus entrantes, ensaladas, carnes y pescados

Es fácil de preparar y da un toque diferente a tus platos

Salsa de pimiento amarillo: una receta llamativa y llena de sabor que puedes usar para dipear o complementar tus entrantes, ensaladas, carnes y pescados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en un campo de cereal de Viana (Navarra)

La prensa marroquí afirma que la expulsión de los periodistas de RTVE y EFE fue una medida de “reciprocidad” por las restricciones impuestas por España

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a un salvadoreño que presentó certificados del rabino de su país y un informe sobre sus apellidos

ECONOMÍA

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

Los huevos cuestan un 13% más, las fresas se disparan un 17% y los cítricos un 15%: los alimentos que más se encarecen en España en el último año

Vivir y trabajar en un barco o por qué hay tantas muertes entre pescadores: “Cuando hay una emergencia, la respuesta no es tan inmediata como en tierra”

Subir el IVA al turismo, ¿un golpe al bolsillo y al sector o una vía para frenar la masificación y su impacto sobre la vivienda?

Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

DEPORTES

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”