Muere un militar de la UME en el incendio de Riglos (Huesca) en un accidente de tráfico

La UME en su operativo de Riglos (Huesca). (UME)

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Un efectivo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo mientras participaba en el operativo de extinción del incendio declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) como consecuencia de un accidente de tráfico.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado sus condolencias al teniente general de la UME, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

En el incendio de Las Peñas de Riglos, que afecta a una superficie aproximada superior a las 16.000 hectáreas, trabajan un millar de efectivos de diferentes administraciones y más de 40 medios aéreos.

Información elaborada por EFE