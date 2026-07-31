Muere Luis Ángel, padre de Paula Echevarría, a los 76 años

Fotografía familiar de las redes sociales de Paula Echevarría. (Instagram @pau_eche)

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Día devastador para Paula Echevarría y para toda su familia. Luis Ángel Echevarría, padre de la actriz, ha fallecido este jueves 30 de julio en Gijón a los 76 años. La noticia ha sacudido por completo la vida de Paula, que se encontraba en Madrid cumpliendo compromisos profesionales cuando recibió el aviso de que la situación de su progenitor había empeorado de forma irreversible. Sin pensarlo dos veces, viajó a Asturias acompañada de Miguel Torres para estar a su lado en sus últimas horas, en un adiós tan inesperado como doloroso que llega apenas unos días antes de su cumpleaños y de la mayoría de edad de su hija Daniella.

A pesar de la enorme popularidad de Paula, su padre siempre eligió mantenerse en un segundo plano. Discreto, reservado y ajeno a los focos, Luis Ángel ha sido una presencia constante en los momentos importantes de su hija, pero siempre desde la distancia prudente de quien prefiere vivir sin ruido. Paula, consciente de ello, le ha dado el protagonismo que merecía a través de sus redes sociales, donde en más de una ocasión ha dejado claro que su familia es su mayor orgullo.

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Fotografía familiar de las redes sociales de Paula Echevarría. (Instagram @pau_eche)

Fue el pasado mes de marzo, con motivo del Día del Padre, cuando la actriz le dedicó unas palabras que hoy adquieren un significado aún más profundo: “A ti, papá, por enseñarme tanto, cuidarme tanto, darme tanto amor… Si creo que soy capaz de todo es porque tú me lo has hecho ver así. Mi mayor admirador… y al que más admiro”. Un mensaje que ahora se convierte en un homenaje íntimo a un hombre cuya mirada serena y bondadosa se ha apagado para siempre, dejando devastados a su mujer, Elena Colodron, a sus hijos, Paula y Luis, y a sus cuatro nietos.

El último adiós tendrá lugar esta misma tarde de viernes en Candás, el lugar que ha sido refugio familiar durante tantos veranos. La capilla ardiente se instalará en el Tanatorio de Candás, donde amigos y allegados podrán despedirse y acompañar a la familia en este momento tan duro. El funeral se celebrará a las 17:00 horas en la iglesia parroquial de San Félix de Candás, y posteriormente sus restos serán incinerados en el Tanatorio de Avilés.

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Quienes conocieron a Luis Ángel coinciden en describirlo como un hombre bueno, trabajador y profundamente familiar. Soldador y maquinista ferroviario de profesión, era conocido por su discreción y por su carácter afable. Pero si hay alguien que sentirá especialmente su ausencia es su mujer y sus hijos, para quienes era un pilar insustituible.

Fotografía familiar de las redes sociales de Paula Echevarría. (Instagram @pau_eche)

Para Paula, su padre ha sido siempre un ejemplo. Nada hacía presagiar este desenlace, especialmente porque hace solo unos días la actriz disfrutaba de unas vacaciones familiares en Marbella antes de regresar a Madrid por trabajo. Ahora, sus planes de verano han cambiado por completo. Su intención es permanecer en Candás junto a su madre, de la que no se ha separado ni un instante desde que llegó a Asturias. La relación entre ambas es estrechísima; de hecho, los padres de Paula solían pasar temporadas en Madrid para ayudarla con el pequeño Miki, de cinco años.

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A su lado, como era de esperar, está Miguel Torres. Su pareja se ha convertido en un apoyo fundamental para Paula en estos momentos tan dolorosos. Tan pronto como supo que la situación era grave, viajó con ella a Asturias. Para él también ha sido una pérdida significativa: mantenía una relación excelente con su suegro, a quien apreciaba profundamente. Daniella Bustamante, que está a punto de cumplir la mayoría de edad, tampoco se ha pronunciado, pero la muerte de su abuelo marcará inevitablemente este momento tan simbólico de su vida.