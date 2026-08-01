La emotiva carta de Paula Echevarría un día después del fallecimiento de su padre: “Tengo el corazón roto y ya nunca será el que era porque me faltas tú”

Paula Echevarría despide a su padre. (Europa Press)

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Paula Echevarría atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Apenas un día después de despedir a su padre, Luis Ángel Echevarría, en Asturias, la actriz ha reaparecido en sus redes sociales con una publicación cargada de emoción en la que ha querido rendirle homenaje con unas palabras que reflejan el profundo dolor que siente por su pérdida.

Junto a un vídeo de uno de los recuerdos más especiales que compartieron, la intérprete ha abierto su corazón ante sus millones de seguidores. En las imágenes, padre e hija aparecen bailando durante la celebración de las bodas de oro de sus padres, un instante lleno de complicidad que hoy adquiere un significado aún más conmovedor. Con esa escena, Paula ha querido recordar el estrecho vínculo que siempre mantuvo con uno de los pilares de su vida.

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La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño de amigos, compañeros de profesión y seguidores, que han querido arropar a la actriz en estos momentos tan complicados. Rostros como Sara Carbonero, Eva González, Lara Álvarez, Roberto Leal, Nuria Roca o Ana Obregón han querido hacerle llegar su apoyo tras una pérdida que ha conmovido al mundo del espectáculo.

La carta más dolorosa de Paula Echevarría

Paula Echevarría ha acompañado el vídeo con una carta que ha emocionado a sus seguidores por la sinceridad con la que expresa su tristeza. “¿Después de ti, qué, papá? Tengo el corazón roto... Intentaré recomponerlo pegando cada trozo, pero sé que no quedará igual... Ya nunca será el que era porque me faltas tú, papi”, comienza escribiendo.

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La actriz continúa dedicándole unas palabras cargadas de amor y agradecimiento: “Te pensaré cada día de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas. No me sueltes nunca, papá. Te quiere ‘tu piquiñina’”.

El apoyo de su familia y el cariño de sus amigos

El fallecimiento de Luis Ángel Echevarría se produjo el pasado viernes, después de que su estado de salud empeorara. Según trascendió, Paula se encontraba en Madrid cuando recibió la noticia y viajó de inmediato a Asturias para reunirse con su familia y acompañar a su padre en sus últimas horas.

Durante el funeral, la actriz permaneció en todo momento arropada por su madre, Elena, su hermano, su pareja Miguel Torres y su hija Daniella, que mantenía una relación muy especial con su abuelo. Las imágenes del último adiós reflejaron el dolor de toda la familia, que recibió también el cariño de vecinos, amigos y personas cercanas.

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Fotografía familiar de las redes sociales de Paula Echevarría. (Instagram @pau_eche)

Tras su publicación en Instagram, las muestras de apoyo no se hicieron esperar. Sara Carbonero, que hace apenas unos meses perdió a su madre, le escribió unas palabras especialmente emotivas: “Te abrazo muy fuerte, Paula, querida amiga. No tengas ninguna duda de que él estará contigo. Lo notarás. Siempre hay un después. Aunque nunca volvamos a ser las mismas”. Eva González también quiso acompañarla con un sentido “Él nunca te va a soltar, te lo aseguro”, mientras que Lara Álvarez, Roberto Leal, Nuria Roca, Carme Chaparro o Ana Obregón se sumaron a los mensajes de ánimo.

A pocos días de celebrar su 49º cumpleaños y de que su hija Daniella alcance la mayoría de edad, la actriz afronta ahora una etapa marcada por la ausencia de uno de los hombres más importantes de su vida, al que, como ella misma ha prometido, seguirá recordando “cada día” y llevando siempre consigo.

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