Contradicción en la batalla legal de ‘Pasapalabra’: la matriz de Mediaset pide anular la multa de 73 millones y pone los derechos de ‘El Rosco’ sobre la mesa

Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España)

La matriz italiana de Mediaset, el grupo audiovisual Media For Europe (MFE), ha anunciado que solicitará la anulación del proceso judicial en España sobre Pasapalabra, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya condenado a la antigua Mediaset a abonar 73 millones de euros a ITV Studios por emitir el formato sin autorización. Este movimiento se produce en un contexto de litigios también en Atresmedia, que ha puesto en jaque la continuidad de uno de los programas más vistos de la televisión española.

Media For Europe ha comunicado que solicitará la nulidad del procedimiento resuelto en Madrid, tras ser obligada a pagar 73 millones de euros a ITV Studios por las ganancias derivadas de la explotación de Pasapalabra sin permiso, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

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La empresa italiana sostiene que esta resolución ignora la reciente sentencia del Tribunal Supremo a Atresmedia sobre la titularidad de la prueba final del concurso, conocida como ‘El Rosco’: “La Audiencia Provincial de Madrid ha liquidado los daños de ITV partiendo de la premisa de que la parte más interesante, atractiva y reconocible del concurso, así como la más significativa en términos de audiencia y explotación publicitaria —la rueda final con las letras (‘El Rosco’)— constituye parte integrante del formato inglés“.

Mediaset busca la revancha y compra ‘El Rosco’ años después de que Atresmedia se quedase el programa (Atresmedia / Mediaset España)

Las sentencias incompatibles de ‘Pasapalabra’

El grupo MFE, propiedad de la familia Berlusconi, denuncia que esta liquidación millonaria no refleja las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo, ya que incluye la parte de ‘El Rosco’, pese a que dicha sentencia ha excluido a ITV como titular de los derechos de autor sobre ese segmento: “Dicha premisa queda desmentida por la sentencia dictada ayer por el Tribunal Supremo, circunstancia que incide directamente en los fundamentos jurídicos sobre cuya base se ha calculado el daño sufrido por ITV”.

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Según la comunicación remitida el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Mediaset se plantea ahora emprender “todas las iniciativas judiciales oportunas”, incluida la solicitud de “anulación del procedimiento de ejecución concluido en Madrid”, con el objetivo de proteger “íntegramente sus derechos e intereses”.

Esta reacción llega apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo español haya dictaminado que la empresa neerlandesa MC&F es la titular de los derechos de la prueba final ‘El Rosco’, confirmando la obligación de Atresmedia a cesar la emisión de esta parte del concurso y pagar una multa de 50.000 euros.

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Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

La sentencia a Mediaset por ‘Pasapalabra’

La Audiencia Provincial de Madrid destaca en su sentencia a Mediaset los beneficios obtenidos por el uso continuado del formato desde el inicio de la infracción, cinco años después del estreno del programa en Telecinco en 2007. La sentencia, adelantada por El Confidencial, eleva la estimación del beneficio ilícito derivado de publicidad de 44,3 a 73,2 millones de euros, al aceptar también la reclamación de ITV sobre el llamado ‘efecto arrastre’ del concurso, que impulsaba la audiencia y los ingresos de los programas que se emitían a continuación.

En su resolución, el tribunal ha desestimado todas las pretensiones de Mediaset: la declaración de nulidad, el aplazamiento a la espera del dictamen del Supremo sobre el litigio entre MC&F y Atresmedia, la adopción de una compensación alternativa y la aplicación de un descuento de 13,6 millones abonados ya a terceros como MC&F y Good Formats tras la ruptura con ITV.

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Con ello, se buscaba poner fin al primer gran proceso legal entre Telecinco y la productora británica, abierto en 2010 y resuelto en octubre de 2019, cuando el Supremo obligó a Telecinco a indemnizar a ITV y retirar Pasapalabra de su parrilla. La resolución se produce tras años de confrontación judicial y televisiva, que en realidad parece lejos de tener un cierre cercano.

Christian Gálvez en 'Pasapalabra'. (Mediaset España)

Los problemas legales de Atresmedia

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el jueves confirmaba que la prueba final del concurso, ‘El Rosco’, está protegida por derechos de propiedad intelectual y que esos derechos pertenecen a la empresa neerlandesa MC&F. Esta decisión afecta a Atresmedia, a quien obliga a dejar de emitir esa parte del formato, aunque la cadena seguirá con su programación hasta que se ratifique la sentencia.

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La singularidad del caso reside en el complejo origen del propio formato. Pasapalabra es un programa británico, lanzado en 1996 bajo el título The Alphabet Game, sin incluir la prueba de ‘El Rosco’. La emblemática rueda final fue incorporada en 1998 por los creadores Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, quienes a través de su empresa MC&F desarrollaron la sección llamada 21x100 para la versión italiana Passaparola.

El litigio judicial es de especial interés, puesto que la audiencia del concurso era y sigue siendo impresionante. El ‘minuto de oro’ del jueves, tras conocerse la sentencia del Supremo, la audiencia a las 21:03, los últimos minutos de ‘El Rosco’, fue de 2.646.030 espectadores con un 28,9% de share a la misma hora.

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Rosa ha ganado el bote de 'Pasapalabra'. (Atresmedia) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es por ello que Mediaset, según Informalia, había alcanzado un acuerdo año y medio antes para adquirir los derechos de explotación de ‘El Rosco’ en caso de que la sentencia resultase contraria a los intereses de Atresmedia, como finalmente ha sucedido. A día de hoy, Mediaset no ha dado a conocer cuáles serán sus pasos con esos derechos recién adquiridos.

Por tanto, el resumen de la situación actual y de la repartición de derechos se quedaría así: Antena 3 tiene los derechos del programa Pasapalabra, pero no de la prueba final, conocida como ‘El Rosco’, mientras que Mediaset perdió los derechos en 2019 para emitir el programa, pero ahora se ha hecho únicamente con los derechos de la prueba de ‘El Rosco’, por lo que para utilizarlo debería crear un nuevo formato que no sea Pasapalabra donde incluirla.

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