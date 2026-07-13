Telecinco anuncia la vuelta de ‘El Rosco’ a la cadena con una promo en la sede de Mediaset en Fuencarral: la prueba se emitirá en un nuevo programa

Telecinco anuncia la vuelta de 'El Rosco' en la cadena (Telecinco)

Tras haber ganado la batalla contra Atresmedia, Telecinco ha publicado esta tarde el tráiler del que será el próximo programa que acogerá la prueba de ‘El Rosco’. La prueba que lleva siendo durante más de dos décadas la pieza central de ‘Pasapalabra’ cambia de nuevo de cadena, pero cambiará de programa. Esto es, la fase final del concurso ha dejado de emitirse en el concurso de Antena 3 y ahora ha pasado a manos de su antiguo dueño. Recordemos que esto ha sucedido gracias a la última sentencia del Tribunal Supremo.

El teaser del nuevo programa de televisión de Telecinco apenas dura 20 segundos y, además, no es que revele cómo será el nuevo formato. No obstante, el mensaje que ha querido dejar claro la cadena es que ‘El Rosco’ vuelve y con un nuevo nombre. Como se puede ver en las imágenes, la promo arranca en las calles de Madrid y sigue el movimiento de algunos ‘drones’, con una forma ovalada, que llaman la atención de los transeúntes de la ciudad.

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La canción de ‘Aleluya’ conduce a los drones durante toda la promo. Y finalmente, cada una de ellas acaba formando la mítica imagen de ‘El Rosco’ en la azotea de la sede de Mediaset en Fuencarral.

Mediaset España presenta una promoción especial centrada en "El Rosco" de "Pasapalabra", reforzando su apuesta por el icónico concurso. El video destaca la popularidad y el atractivo de esta prueba para la audiencia.

¿Por qué Antena 3 sigue teniendo los derechos sobre ‘Pasapalabra’, pero no sobre ’El Rosco’?

El pasado 27 de mayo, Mediset España anunció que preparaba un nuevo programa, con otro nombre, pero con la misma prueba final. Hoy ha confirmado que será Telecinco quien lleve el concurso adelante al haber sido la única cadena que ha publicado la promo de ‘El Rosco’.

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Dicha prueba ha estado en disputa el último año y medio, debido a que la compañía, que poseía los derechos de propiedad intelectual, MC&F, cedió el control a Mediaset. Pese a ello, Atresmedia sigue teniendo el control de ‘Pasapalabra’, ya que está bajo contrato con otra compañía: ITV. Ese es el motivo por el que sigue contando con el formato, pero no con el desafío final.

La negociación entre Mediaset y MC&F fue liderada por Alessandro Salem, consejero delegado del grupo audiovisual. Este acuerdo abre la puerta a que Telecinco desarrolle un formato propio basado en ‘El Rosco’, la prueba más emblemática del universo Pasapalabra. No obstante, Mediaset no podrá utilizar el nombre original ni replicar la estructura completa del concurso, ya que la propiedad del formato, salvo ‘El Rosco’, sigue en manos de ITV, que mantiene su contrato con Antena 3.

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Telecinco anuncia la vuelta de 'El Rosco' en la cadena (Telecinco)

La multa millonaria de Mediaset por ‘Pasapalabra’

El regreso del espíritu de ‘Pasapalabra’ a Mediaset marca un nuevo capítulo en la intensa disputa judicial entre las principales cadenas españolas. Este conflicto comenzó cuando, en 2019, el Tribunal Supremo obligó a Mediaset a dejar de emitir el formato completo, al carecer de los derechos globales del concurso, que pertenecían a ITV. Atresmedia adquirió esos derechos de manera legal y asumió la emisión del programa, consolidando su franja previa al informativo nocturno.

Pero el enfrentamiento legal no ha terminado para Mediaset. La Audiencia Provincial de Madrid impuso al grupo audiovisual una multa de 73,2 millones de euros, que deberá pagar a ITV por los beneficios obtenidos al emitir Pasapalabra sin autorización entre 2012 y 2019. Se trata de una de las mayores indemnizaciones por propiedad intelectual en el sector audiovisual español.

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El tribunal incrementó la cantidad inicial al reconocer el impacto publicitario y el “efecto arrastre” del programa en la audiencia de otros espacios, especialmente los informativos. Además, Mediaset deberá abonar otros 233.134 euros por este concepto. La matriz italiana de Mediaset, Media For Europe, ha solicitado anular el juicio, argumentando incompatibilidad entre las sentencias sobre los derechos de ‘El Rosco’.