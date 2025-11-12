Francia suspende la reforma de las pensiones y da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablando con el primer ministro del país, Sébastien Lecornu. (LUDOVIC MARIN/REUTERS/Imagen de archivo)

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado este miércoles, con una amplia mayoría, la suspensión de la controvertida reforma de las pensiones. Este resultado ofrece un respiro al Gobierno de Sébastien Lecornu y aleja el riesgo de una moción de censura por parte de los socialistas.

La decisión se ha adoptado con 255 votos a favor y 146 en contra, gracias al respaldo de partidos como el Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. El partido de Emmanuel Macron, Renacimiento, ha optado por abstenerse. En el otro lado, la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y los Comunistas se han opuesto a la suspensión.

Los socialistas advierten que la lucha contra la reforma de pensiones continuará

Olivier Faure, líder del Partido Socialista, ha expresado su sorpresa por la postura de LFI, y ha comentado en redes sociales: “¡Estamos orgullosos de la suspensión de la reforma de las pensiones! Una primera victoria contra este símbolo del macronismo”. “La lucha continúa. En 2027, los franceses tendrán que elegir: votar por la izquierda para derogar definitivamente esta reforma, o elevar la edad de jubilación a 67 años con el partido de derecha de Édouard Philippe”, ha continuado diciendo en una publicación desde su perfil de X.

La medida, incluida como un artículo dentro del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social, suspende hasta enero de 2028 el aumento de la edad de jubilación a 64 años y el incremento del número de trimestres necesarios para acceder a una pensión completa. Lecornu había prometido esta suspensión como una vía para evitar el apoyo de los socialistas a una moción de censura contra su gobierno.

*Noticia en ampliación.