España

Francia suspende la reforma de las pensiones y da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu

La decisión la han respaldado los Socialistas, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. El partido de Emmanuel Macron, Renacimiento, ha optado por abstenerse

Guardar
El presidente de Francia, Emmanuel
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hablando con el primer ministro del país, Sébastien Lecornu. (LUDOVIC MARIN/REUTERS/Imagen de archivo)

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado este miércoles, con una amplia mayoría, la suspensión de la controvertida reforma de las pensiones. Este resultado ofrece un respiro al Gobierno de Sébastien Lecornu y aleja el riesgo de una moción de censura por parte de los socialistas.

La decisión se ha adoptado con 255 votos a favor y 146 en contra, gracias al respaldo de partidos como el Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. El partido de Emmanuel Macron, Renacimiento, ha optado por abstenerse. En el otro lado, la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y los Comunistas se han opuesto a la suspensión.

Los socialistas advierten que la lucha contra la reforma de pensiones continuará

Olivier Faure, líder del Partido Socialista, ha expresado su sorpresa por la postura de LFI, y ha comentado en redes sociales: “¡Estamos orgullosos de la suspensión de la reforma de las pensiones! Una primera victoria contra este símbolo del macronismo”. “La lucha continúa. En 2027, los franceses tendrán que elegir: votar por la izquierda para derogar definitivamente esta reforma, o elevar la edad de jubilación a 67 años con el partido de derecha de Édouard Philippe”, ha continuado diciendo en una publicación desde su perfil de X.

La medida, incluida como un artículo dentro del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social, suspende hasta enero de 2028 el aumento de la edad de jubilación a 64 años y el incremento del número de trimestres necesarios para acceder a una pensión completa. Lecornu había prometido esta suspensión como una vía para evitar el apoyo de los socialistas a una moción de censura contra su gobierno.

*Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Pensiones EspañaJubilación EspañaReforma Pensiones EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Astrónomos confirman el primer avistamiento de una explosión gigante de una estrella cercana: podría arrancar la atmósfera de los planetas de alrededor

La estrella estaba situada a 130 años luz y tenía un campo magnético 300 veces superior al del Sol

Astrónomos confirman el primer avistamiento

Ser multado por la IA es posible: conductores en España ya lo están viviendo

En Barcelona, las cámaras inteligentes han detectado más de 2.500 infracciones en un mes durante la fase de pruebas

Ser multado por la IA

Emiliana Artagaveytia, uruguaya que vive en España, habla de la lotería: “Es una época del año en la que se paraliza el país”

Es un evento que tiene consecuencias directas en la economía del país y en las relaciones sociales

Emiliana Artagaveytia, uruguaya que vive

El impacto de la tormenta solar en España: el fenómeno más intenso en los últimos años

La tormenta geomagnética suelen estar asociados a la mayor actividad solar en cada ciclo de aproximadamente once años

El impacto de la tormenta

Arguiñano bromea con ser el próximo Juan del Val: “Como sigamos así, el año que viene me cae el Planeta”

Desde este 12 de noviembre está disponible su nuevo recetario ‘Cocina para todos: Las 560 recetas que nunca fallan’

Arguiñano bromea con ser el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comisión Europea presenta su

La Comisión Europea presenta su “Escudo de la democracia” para blindarse ante un ‘tsunami’ de bulos rusos y algoritmos controlados en elecciones

El Parlamento Europeo abre un nuevo proceso para retirar la inmunidad a Alvise Pérez a petición del Tribunal Supremo

Koldo García sostiene ante el Supremo que su dinero en efectivo procedía “de liquidaciones de gastos y dietas abonados por el PSOE”

El fiscal general asegura que solo decidió incluir los correos filtrados en la nota de prensa cuando ya habían salido en los medios: “Quedaba un poco coja si no los mencionábamos”

Sumar carga contra Sánchez en materia de vivienda y este se enfada: “Este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está”

ECONOMÍA

La inversión en promoción inmobiliaria

La inversión en promoción inmobiliaria en España superará los 50.000 millones de euros en 2030

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 noviembre

Las viviendas con ascensor son un 70% más caras en Madrid y Barcelona: “Ya no es un lujo, es una necesidad”

El brote de gripe aviar dispara los precios del pollo y el huevo en los supermercados: “Cualquiera puede pensar que es una maniobra especulativa”

Los herederos de mutualistas fallecidos podrán reclamar a Hacienda la devolución del IRPF

DEPORTES

La vida de Marc Márquez

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”