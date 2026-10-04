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Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 5 al 9 de octubre: Marta verá a Fina y Bianca cada vez más cerca y Gabriel amenazará a Begoña

Fina acabará volviendo a buscar a Marta para pedirle perdón durante la semana de ‘Sueños de libertad’

Fina en 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Fina en 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
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Sueños de libertad llega a una semana marcada por el enfrentamiento entre Gabriel y la familia De la Reina, que tras ser apartados de la empresa familiar buscan recuperar su lugar con la llegada de Hugo Brossard, hijo del fundador de la perfumera. La serie de Antena 3 mantiene además en vilo el triángulo entre Andrés, Valentina y Begoña, y el romance entre Bianca y Fina.

La semana de Sueños de libertad arranca el lunes con Valentina, que escapa de Gabriel tras un episodio violento y busca el apoyo de Claudia para desahogarse. En la fábrica, Miranda presiona a Gabriel para que readmita a los hermanos De la Reina, sin éxito, mientras Beatriz le revela que Begoña fue quien ayudó a sus primos.

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La jornada termina con Gabriel acorralando a Begoña hasta que ella confirma que sigue enamorada de Andrés, una confesión que Valentina escucha sin que ninguno lo note. En paralelo, Eduardo ayuda a Manuela a regresar a la casa grande tras un exceso de vino en la comida con los Salazar, y Pablo contacta con Hugo Brossard para quejarse de la gestión de Gabriel.

La semana de ‘Sueños de libertad’

El martes en Sueños de libertad, Gabriel vuelve a la carga y amenaza a Begoña con quitarle a sus hijos si sigue interfiriendo en sus asuntos. Valentina, inquieta por lo que descubrió, se muestra esquiva cuando Begoña intenta tranquilizarla sobre su matrimonio con Andrés.

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En la casa grande, Marta se entristece al presenciar un acercamiento entre Fina y Bianca, y Digna decide enfrentarse a la pintora por el daño causado. El día cierra con un golpe para Gabriel: la firma Mediterránea Balear rescinde su contrato con la perfumera, lo que lleva a Pablo a reprocharle su gestión justo cuando Hugo Brossard se presenta de improviso ante ambos.

Al día siguiente en Sueños de libertad, Bianca logra tranquilizar a Fina respecto a sus inseguridades de cara a la exposición, y la complicidad entre ambas termina en una noche de pasión. Mientras tanto el mismo miércoles, Valentina confronta a Begoña por lo que escuchó, y esta no puede negar que sigue enamorada de Andrés, aunque intenta minimizarlo.

Manuela en 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Manuela en 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Valentina se lo cuenta a Andrés, quien busca a Begoña para ofrecerle apoyo frente a las amenazas de Gabriel, oferta que ella rechaza. En la fábrica, Hugo Brossard se reúne con Gabriel y Pablo y percibe el clima laboral enrarecido, lo que lo lleva a aceptar una entrevista con los De la Reina antes de tomar cualquier decisión.

Así acaba la semana de ‘Sueños de libertad’

Tras la noche compartida, el jueves Bianca y Fina reciben una llamada de Lombardo que despierta las dudas de la fotógrafa sobre las verdaderas intenciones de la pintora, lo que termina en una fuerte confrontación entre ambas. En la casa grande de Sueños de libertad, Damián y Andrés asumen la tarea de convencer a Hugo Brossard de readmitir a los hermanos De la Reina, mientras Tasio y Marta evitan asistir a la cita por los remordimientos que les genera la situación.

Valentina le confiesa a Andrés que Begoña sigue enamorada de él, pero el hombre resta importancia a la revelación. El capítulo de Sueños de libertad cierra con Hugo Brossard, dispuesto a readmitir a Marta y Andrés, enterándose por boca de Gabriel de que Tasio discutió con su padre poco antes de la muerte de este.

Pablo en 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
Miguel en 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

La semana de Sueños de libertad culminará el viernes, cuando Hugo Brossard confronta directamente a Tasio y le exige la verdad sobre lo ocurrido con su padre antes de su fallecimiento. Claudia empieza a sospechar que entre Manuela y Eduardo existe algo más que una amistad. Tras la ruptura con Bianca, Fina reconoce haber sido manipulada y busca a Marta para pedirle perdón.

Paula decide cancelar una cita clandestina con Tasio para pasar la velada junto a Claudia y Valentina. El capítulo concluye la ajetreada semana con Andrés, que busca un momento a solas con Begoña para hablar de sus sentimientos, lo que pone en riesgo su próxima boda con Valentina.

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